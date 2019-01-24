Новый городской SUV марки Skoda получит название Kamiq

Компания Skoda назвала имя принципиально новой модели SUV начального уровня. Имя позаимствовано из языка коренных народов северной Канады и Гренландии, но, по сути, принципиальной новинкой в глобальной линейке Skoda это название не является. Производитель утверждает, что слово Kamiq происходит из языка инуитов и означает «предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа». Поэтому термин и выбран в качестве названия для автомобиля, который должен стать самой доступным кроссовером в линейке марки для Европы.

Skoda уже публиковала первое изображение будущей новинки, благодаря которому можно сделать вывод, что внешне Kamiq будет очень напоминать концепт Vision X. А вот по технической части самый бюджетный кроссовер Skoda, вероятнее всего, станет похож на одноклассника Volkswagen T-Cross, у которого позаимствует конфигурацию платформы MQB. Это предположение в известном смысле снимает и вопрос о силовых агрегатах: скорее всего, автомобиль получит бензиновые турбомоторы объемом от 1,0 до 1,5 л и мощностью от 100 до 150 л.с., а также традиционный 1,6-литровый дизель. О системе полного привода, по предварительным данным, речи не идет.

Производитель официально подтвердил, что мировая премьера Skoda Kamiq состоится 5 марта в рамках международного автосалона в Женеве.

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