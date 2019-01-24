Вокруг миллиона

Много автомобиля за мало денег — эту задачу ставит перед собой чуть ли не каждый второй покупатель. Можно ли купить что-то приличное за сто тысяч? Нет. Но если добавить один нолик (а как показывает практика, у многих такие резервы всё-таки имеются), уже можно выбрать из нескольких вариантов, от которых не будет мучительно больно.

Разумеется, надо быть готовым к тому, что современные высокотехнологичные иномарки пока для покупателя-миллионера останутся объектами на постерах. Но если ездить надо уже вчера, без полного привода жизни нет и взгляды более-менее толерантны, можно составить любопытный автопасьянс.

Если хочется настоящего мужского счастья, взгляните на УАЗ «Патриот». Всего 722 тысячи рублей за “базу” и вам достанется необъятный кузов и набор запчастей из разных эпох отечественного и зарубежного автопрома. О достоинствах знают все: «Патриот» проедет там, где предки домашней собаки опасаются справлять естественные потребности. Если повезёт, и не сломается на подъезде. Шансы есть. Можно разгуляться «на все» и за миллион получить машину с легкосплавными дисками, навигацией, АБС, климат-контролем и прочими атрибутами цивилизации. Только коробка передач всегда будет механическая. А мы предупреждали: этот экземпляр больше подходит для мужчин.

Представительницам слабого (но это не точно) пола можно читать отсюда. «Хёндэ». Произносить только так. Можно с придыханием. Можно не произносить, а просто купить Hyundai Creta и ездить. Надёжный, но далеко не дизайнерский кроссовер, который мало кто видел в автосалонах, потому что все машины разбирают буквально с автовоза. Дорожный просвет в 19 см и кузов от японского хетчбэка 80-х годов. Самый доступный Hyundai Creta с полным приводом и 121-сильным бензиновым мотором продают у нас за 1 175 000 рублей. Ой, милый, а можно я машину дороже на сто семьдесят пять тысяч… уже купила?

Невероятно, но факт: Ford пока производит в России не только Focus, но и вполне приличный кроссовер EcoSport. Ещё один факт для поклонников Фёдора Двинятина: изначально разработали это чудо техники в Бразилии, а уже потом адаптировали под искушённых европейцев , к которым руководство Ford относит и нас с вами. Недавно прошёл процедуру фейслифтинга, стал симпатичнее и, как это принято в лучших домах, дороже. Теперь у вас есть выбор: надеть треники, прыгнуть в такси и успеть забрать дорестайлинговую версию с полным приводом, но механической коробкой передач за 1,2 миллиона либо успокоиться, выпить кофе, дочитать статью до конца и взять обновлённый EcoSport 2019 модельного года с двухлитровым бензиновым двигателем и нормальным шестиступенчатым «автоматом» за 1,3 миллиона.

Ну и главный кроссовер современности, он же самый продаваемый — Renault Duster. Тот самый случай, когда народная любовь абсолютно оправдана: «Дастер» и на асфальте прилежен, и на настоящем бездорожье что-то продемонстрирует без помощи трактора. За рулём «Дастера» нужно соблюдать одно простое правило — не замедляться. Тогда проедешь. Nissan продаёт то же самое под видом Terrano, и многим нравится идея обмануть систему: купить «Рено», но обслуживать у дилеров «Ниссана». Базовый вариант Duster Authentique с МКП и бензиновым мотором объемом 1,6 стоит 810 тысяч. Если хочется полный привод, но с «автоматом» (подумайте трижды, древний четырёхступенчатый DP0 — тот ещё выбор), придётся расстаться с целым миллионом и тремя тысячами. Наш выбор — единственный дизельный вариант среди описанных сегодня, и он стоит от 987 тысяч. Да, только с «механикой». Но с более чем разумным расходом в 6—7 литров на 100 км и вполне ощутимой тягой.

Текст: Вадим Клепнёв