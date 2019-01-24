Февраль №2 2019

МАШИНЫ ТЕСТ-ДРАЙВЫ ВЫБИТЬ ГЛАЗ ЛОНДОНУ…



При первом знакомстве с Jaguar E-PACE у вас могут возникнуть крайне реакционные мысли. Что-то вроде: «Мне кажется, или раньше действительно было лучше?» КУПИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ Топ-версия Mercedes-Benz X-Класс безусловно хороша, но цена в 4 млн. 200 тыс. рублей заставляет задуматься о высоком — о смысле жизни, о возможности построения коммунизма… Короче, о чём угодно, кроме немецкого грузовика ЧУТЬ МЯГЧЕ, НО НЕМНОГО ЖЁСТЧЕ Постепенная модернизация Nissan X-Trail растянулась на несколько лет: сначала в 2016 рестайлинг пришёл на американский рынок, через год — на китайский, ну а к нам обновлённый кроссовер доехал лишь в конце 2018-го, за это время успев изрядно обрусеть ПРИВЕРЖЕНЦЫ КАПЛЕВИДНЫХ БУТЫЛОК Главное в Toyota CH-R — настроение. И хотя по динамике он довольно скромен, да и багажник у него невелик — всё это с лихвой компенсируется внешностью и интерьером. То есть выглядит он значительно лучше, чем едет. И это единственный в мире автомобиль, для которого подобное определение — сугубо положительная оценка

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЗА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ Глобально перестроенный УАЗ «Хантер» и немного доработанный Jeep Wrangler JK обошлись своим владельцам примерно в одну и ту же сумму. Но что предпочтительнее: изначально удачная, но дорогая американская классика или вечный бой с не менее классической отечественной продукцией? НЕМНОГО Б/У ПОЧТИ ПРЕМИУМ KIA Sorento Prime всегда позиционировался как кроссовер, место которому в самых верхних строчках сегмента. Надо признать, что по количеству мелких эксплуатационных неприятностей он метит туда же, хотя серьёзными поломками не досаждает

ИСТОРИЯ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ Начиная с 1980 года на волне топливного кризиса тема «пикапов для кайфа», как писали тогда в рекламе, быстро сошла на нет. Однако в том же году на обложках рекламных проспектов компании Dodge, появилось изображение головы архара, что должно было символизировать прочность и упорство. А в 1981 году все пикапы Dodge официально стали называться Ram, то есть баран

ЛЮДИ ИНТЕРВЬЮ ГРУЗОВИК ЗА ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ Несмотря на кризис, тема тюнинга автомобилей не теряет своей актуальности. Обсудить её нынешнее состояние и ближайшие перспективы мы решили с одним из главных строителей больших американских пикапов, владельцем

компании Custom Truck Александром Амельчевым

СТИЛЬ КОГДА СТИХИЯ НИПОЧЁМ Щётка для очистки снега и льда — один из самых важных зимних аксессуаров российского водителя. Ведь даже южные регионы нашей страны не могут дать стопроцентной гарантии тёплой зимы. Но как правильно выбрать такую щётку?

МИР МАРШРУТЫ ПИТЕРСКИЙ СТИЛЬ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО «ОГУРЕЧНЫМ» МЕСТАМ Наверное, в каждой местности есть свои рыболовные особенности, которые так или иначе связаны с географией и традициями. По крайней мере в Питере они точно есть и, пожалуй, зимой выражены особенно ярко ФОТОРЕПОРТАЖ МАРОККО ИЗ ОКНА АВТОМОБИЛЯ Наше путешествие по Марокко оказалось очень непростым, и мы попали во все возможные неприятности: проливные дожди, сель, падающие в кювет машины, а затем вдруг повалил снег… В Африке! ПУТЕШЕСТВИЕ ЗИМОВКА В ИНДИИ Довольно стихийно оказавшись в Индии, мы решили не упустить случая поближе познакомиться с этим загадочным субконтинентом. Ведь по признанию местных жителей, Гоа имеет весьма посредственное отношение к настоящей Индии РАЙ, НО ЕСТЬ НЮАНСЫ Какие образы рождаются в вашей голове, когда вы слышите слово Венесуэла? Вероятно, что-то вроде России 1990-х, но с латиноамериканским колоритом и тропической растительностью? Представьте, всё именно так и выглядит, однако есть ряд моментов, о которых можно узнать можно только из личного опыта КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. КЕНИЯ Путешествуя по Африке на автомобиле, вы просто обязаны побывать в Кении — одной из самых развитых стран континента с большим количеством национальных парков, в которых представлено всё, что ходит, ползает и летает в этой части планеты

ЛИКБЕЗ НА ЗАДНИХ РЯДАХ ЗАЧЕМ «ЭР ИКСУ» ТРЕТИЙ РЯД? Пять метров и одиннадцать сантиметров. И это не одно число, а два. Первое — общая длина кузова Lexus RX 350 с буквой L, второе — насколько эта длина выросла в сравнении с обычной, пятиместной машиной. Но, как спросят в Одессе, «и таки что же мы имеем за эти 11 сантиметров?» ЛУЧШЕ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ Запуск двигателя в мороз — всегда лотерея. Хорошо если ваш автомобиль новый, а его стартёр, генератор и система холодного пуска работают идеально. Но ведь часто приходится заводить уже немолодую технику или машину, все зимние каникулы простоявшую под сугробом. Как быть? ATV CLUB POLARIS ВЫПУСТИЛ ЗВЕРЯ При создании RZR XP Turbo S была поставлена грандиозная задача, требующая масштабных действий по всем направлениям. Каждый элемент машины был видоизменён и усилен, в результате чего получился технически совершенный аппарат с ярким спортивным характером ОБОРУДОВАНИЕ ГАРАЖНЫЙ СТИЛЬ 3. МУЖСКОЙ КЛУБ Творческим натурам, щепетильно относящимся ко всему, что их окружает, необходим красивый интерьер, сохраняющий при этом предельную функциональность. Но и у далёких от технической самодеятельности людей может появиться желание создать зону релаксации в гаражно-клубном стиле, тем более что эта тема в последнее время стала невероятно популярной