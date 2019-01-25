Заграница нам поможет! Если таможня даст добро…

На AliExpress есть всё, всё остальное есть на Ebay, а на Pandao это всё ещё и дешевле. Мы решили пробежаться по некоторым интернет-площадкам, где можно заказать джиперские товары.

Начнём с самой популярной у нас — AliExpress. В магазинчике Джеки Ма труднее чего-то не найти, чем разочароваться в ассортименте. Иногда, правда, стоит поинтересоваться английским наименованием искомого, поскольку «парковка карта клипа молоток» может иметь отношение не к парковкам, а к каким-то из оттенков серого. Кроме собственно офф-роудных товаров, тут можно подобрать невероятное количество разнообразных мультимедиа-, радио- и, если так можно выразиться, общеавтомобильных компонентов. Важно то, что в интернет-гипермаркетах очень большой разброс цен, поэтому можно подобрать вещицу не только по вкусу, но и по карману. Кстати и к сожалению, не всегда эти самые цены ниже, чем у нас. Вот, к примеру, наш главред на «Озоне» заказал ручную лебёдку для гаража едва ли не вдвое дешевле, чем я нашёл на «Али». Так что на Джеки надейся, но и сам не плошай! И ещё одно важное замечание: стоимость меняется с курсом доллара, или евро, или юаня к рублю, так что цены ориентировочные, ни в коем случае не являются публичной офертой, и всё такое…

ВМЕСТО НОСКОВ, ИЛИ БДСМУ – НЕТ!

И первым номером пустим ту самую «парковку карта клипа молоток», которая показалась нам столь подозрительной. На самом деле это просто удлинитель верхней конечности для парковочного талончика и одновременно — аварийный молоток со стальным бойком, которым «в случае опасности разбить окно». Владельцам УАЗов, особенно лифтованных, может показаться полезной штукой, а вот «праворуким» вряд ли поможет — слишком уж короткая. Вещица, словом, прикольная и на 23 февраля может вполне заменить пресловутые носки с Микки Маусами. Что же до «стеклобоя», то им нужно научиться пользоваться, во-первых, и, во-вторых, размер самой этой кочерги не допускает её быстрого извлечения. Стоит, однако, «заменитель февральских носков» не слабо — 1126 рублей с бесплатной доставкой.

https://s.click.aliexpress.com/e/boNoK1YQ

ЕСЛИ ПИЛА В ТУЛЕ

Помните анекдот про двух джиперов?

— Где пила?

— В Туле!

— С чего она в Туле, если мы в Твери?

— Да, в Thule же! На крыше!

В общем, если у вас в Thule не только пила, но и всё остальное, то эта штуковина точно для вас! Складная ступенька, которая цепляется за скобу дверного замка. Встав на неё, даже самый невысокий штурман легко доберётся до самого дальнего уголка багажника или короба. Производитель успокаивает сомневающихся, мол, не бойтесь, скоба выдерживает 120 кг. При этом китайцы не были бы китайцами, если бы не сделали устройство многофункциональным. Американцы непременно встроили бы в ступеньку открывашку для пива, а наши друзья с востока — опять стеклобой. Ещё им орехи можно колоть. Стоимость ступеньки сравнительно невелика — 735 рублей, а штука полезная.

https://s.click.aliexpress.com/e/cYE6ToMi

ОДНОРАЗОВОЕ СПАСЕНИЕ

Мои любимые пластмассовые трапики из старых овощных ящиков, то есть, простите, из прочнейшего нанопластика, за секретной формулой которого охотятся NASA и ARB. На самом деле вполне рабочий инструмент для лёгких автомобилей, даже в грязи. Не любит сильный мороз, колеи и чрезмерные нагрузки. Ломается, крошится и может поцарапать пластик обвеса. Большое преимущество этого и подобных изделий в том, что они складываются и штабелируются. На практике это позволит подложить их под колесо, приподнятое домкратом, через lift-mate и как-то иначе, получив пару вожделенных сантиметров клиренса. Просто пихать их под колёса сидящей на брюхе машины, если вы не в песках Сахары или Свакопмунда, практически бесполезно. Зажуёт, поломает, покрошит и поцарапает пластик. Но зимой в кроссовере маст хэв. Стоят недорого, в конце концов, 974 рубля.

https://s.click.aliexpress.com/e/cCYiv6KI

ПЯТАЯ НОГА

Пронзительное по своей непоправимой гениальности изобретение уданских мастеров джип-фу. Нога для внедорожника. Я не знаю, как это назвать, но Кларксон наверняка повесил бы её себе на стену и заставил Мэя трижды в день натирать до блеска. Но старик уже не тот, и пока вы можете сделать это за него, поскольку в практической пользе сего приспособления я сомневаюсь ещё больше, чем в том, что Мэю на самом деле понравилась «Нива». Конструкция из мира протезирования средних веков крепится на колесо и… вот дальнейший процесс мне сложно описать. Я человек визуальный, мне проще на пальцах или видео снять. Короче, оно опирается на поверхность покрытия, приподнимает автомобиль (sic!) и как бы переставляет его по ходу вращения колеса. Или повторяет судьбу трапиков в смысле поломки, крошения и царапания. Цена у приспособления немного шокирует — 6362 рубля.

https://s.click.aliexpress.com/e/b08fENfk

В ЧЕМ СИЛА, ЛЮК?

А вот тут уже почти серьёзно. Действительно нужная штука в наших предсказуемо непредсказуемых дорожных и погодных условиях. Когда на Крещение плюс ноль, а в ноябре минус тридцать, надо быть готовым ко всему, а статистика говорит, что после редчайших для похорошевшей Москвы пробок и замёрзшего дизельного топлива две самые частые проблемы, которые вынуждают москвича опоздать на совещание на два часа, это выдохшийся аккумулятор и такое же колесо. Устройство под многосложным китайским названием, суть которого можно ограничить цифробуквенной комбинацией «7-в-1» способно и мотор запустить, и колесо накачать, и рабочее место подсветить и телефон, который на морозе тоже садится, подзарядить. У устройства есть ещё четыре функции, например, тест аккумулятора. Остальные не назову, пусть будут сюрпризом. Стоит «7-в-1» дешевле многих компрессоров, продающихся у нас. Я нашёл за 8262 рубля с бесплатной доставкой.

https://s.click.aliexpress.com/e/cYtkY7RG

Текст: Игорь Губарь