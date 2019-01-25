Porsche проводит испытания Cayenne Coupe

На опубликованных порталом Carscoops фотографиях тестового прототипа отчетливо заметно главное внешнее отличие будущей новинки от стандартного «Кайена» – более покатая линия крыши с динамичным наклоном задних стоек, которые, к слову, стали более широкими. Не исключено, что общими с кроссовером Cayenne у кросс-купе будут только кузовные детали передней части. Кроме того, купе получит сразу два задних спойлера – фиксированный с оригинальными формами, расположенный на стыке крыши и двери багажника, а также активный, который сможет прятаться в пятую дверь над задними фонарями.

Porsche вывела на тесты достаточно мощную модификацию кросс-купе под названием Turbo с «четырехствольной» выхлопной системой, карбон-керамическими тормозами и желтыми суппортами. Видимо, в данный момент тестируется версия Cayenne Coupe с четырехлитровым турбированным V8, который на стандартном «Кайене» развивает 550 л.с. Ранее сообщалось, что кросс-купе выйдет на рынок, как более спортивная модификация обычного кроссовера, и поэтому ее планируется оснащать только самыми мощными двигателями из моторной гаммы.

Соответственно, у Cayenne Coupe появится максимум два дополнительных силовых агрегата. Кросс-купе могут оснастить, помимо V8, 440-сильным турбированным V6 объемом 2,9 л в качестве базового мотора, а также гибридной силовой установкой от Panamera E-Hybrid Turbo S. В этом случае самый мощный и быстрый Cayenne Coupe получит в свое распоряжение около 680 л.с. Дебют и начало производства Porsche Cayenne Coupe запланированы на нынешний год. В продаже кросс-купе может появиться в четвертом квартале 2019 г.