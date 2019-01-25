Toyota Land Cruiser получил юбилейную комплектацию

Особые исполнения популярного внедорожника, посвященные различным памятным датам, хорошо знакомы россиянам. Но на этот раз речь идет о довольно странном поводе для праздника: комплектация Heritage Edition посвящена 60-летию внедорожника на американском рынке. Отличать юбилейный Toyota Land Cruiser Heritage Edition от рядовых TLC американцам будет достаточно просто. Основным его достоинством, пожалуй, можно назвать колесные диски: внедорожник получил 18-дюймовые колеса BBS бронзового цвета с уникальным дизайном. Обещано, что такие диски больше не будут устанавливаться ни на какие другие «Крузеры».

Прочие отличия не такие явные. Например, внедорожнику слегка «притемнили» решетку радиатора, выкрасив часть ее элементов в черный цвет, оформили темным хромом отделку фар и противотуманок, а также преподнесли новые винтажные шильдики: название модели на задних стойках кузова будет выполнено шрифтами 60-летней давности. Черными стали и боковые зеркала, сам же кузов лишился подножек и молдингов. В Toyota заявляют, что последнее предпринято ради «дополнения внедорожного образа». Интерьер Land Cruiser Heritage Edition отделают черной кожей с контрастной строчкой: нитки получат тот же цвет, что и колесные диски. Еще одно дополнение – особые всепогодные коврики. Изменений же в ходовой части нет никаких (если не считать дополнительной защиты днища): в США Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition будет оснащаться все тем же 386-сильным бензиновым V8 объемом 5,7 л с восьмиступенчатой АКПП.

Стоит отметить, что у желающих обзавестись семиместным «Ленд Крузером» в таком исполнении ничего не выйдет: Toyota приняла решение, что ради все той же чистоты имиджа юбилейная версия будет только пятиместной. Премьера новинки состоится на Чикагском автосалоне, а продажи стартуют уже этим летом. Обещано, что на свет появится только 1 200 экземпляров юбилейной серии.