Mitsubishi Eclipse Cross получил дизельную версию

Главная новинка Mitsubishi Eclipse Cross 2019 года — это 4-цилиндровый турбодизель 2.2 Di-D с отдачей 148 л.с. и 388 Нм. И если бензиновые 1,5-литровые «Эклипсы» оснащены вариатором, то дизельные поначалу получат только восьмиступенчатый автомат в связке с полным приводом. Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитацию блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control. К сожалению, дизеля на Eclipse Cross России не завезут. И в этом году Eclipse Cross обновлять не планируется, хотя в дальнейшем комплектации могут пересмотреть. При этом модельный ряд Mitsubishi в России в этом году должен пополниться двумя новыми машинами. Так, на ежегодной конференции компания подтвердила, что на наш рынок в этом году вернется 7-местная версия кроссовера Outlander. Ориентировочно это случится в середине года, но другие подробности пока не сообщаются.

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