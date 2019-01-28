Компания Lexus задумалась о выпуске конкурента Mercedes-AMG G-Class

По словам вице-президента по продуктовому планированию и стратегии Lexus Купера Эриксена, руководство марки еще не приняло решение относительно того, на чем будет сделан акцент в модели: либо это будет асфальтовый кроссовер с внедорожными настройками шасси, либо внедорожник уровня Mercedes-AMG G-Class.

Ранее исполнительный вице-президента компании Чика Како заявил, что потенциал стать одним из F-кроссоверов есть у субкомпактного UX. Это будет гибрид с перенастроенной силовой установкой. Улучшения динамических характеристик кроссовера намерены добиваться за счет особой калибровки блока управления и установки мощного электромотора.

Сроки выпуска и более детальные подробности пока неизвестны — проект находится на стадии обсуждения.

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