Чемпионы дорожного просвета

Самой большой проблемой оценки клиренса будет не итоговое число, а методика измерения и последующей оценки.

Двадцать лет назад почти во всей российской автомобильной прессе прошли тест-драйвы Land Rover Defender, в технических характеристиках был указал дорожный просвет 345 мм. «Офигеть, — подумал я тогда. — У HMMWV с колесами в 38,5 дюймов и колёсными редукторами 400 мм, у моего Range Rover на 35-й резине каких-то 300, а тут вот нате». Очень тогда меня это дело задело, и, взяв рулетку, я отправился прямо к дилеру. Померил, чем вызвал живейший интерес консультантов в салоне. Получилось, как вы понимаете, 235 мм. Консультанты расстроились, принесли большую книгу и нашли картинку, где рядом с числом 325 мм был рисунок с дугой под мостом и стрелочкой. Ага, подумали сибирские мужики, подсовывая японской лесопилке рельс с узкоколейки. Редуктор смещён влево, и под балкой как раз так и выходит! Хитрые англосаксы опять всех надули. Каково же было моё удивление, когда я нашёл аналогичный рисунок, но с УАЗ-469.

Это лирическое отступление я позволил себе для того, чтобы показать, что вариантов измерения может быть больше, чем один. Под дифференциалами мостов зависимой подвески — самый простой. Под подрамниками или защитами независимой уже сложнее. Самой нижней точкой что считать — трубу глушителя, крепление амортизатора? Пытливые журналисты умудряются померить сразу везде, включая бак, поперечину рамы под раздаткой и рычаги у самых колёс. Поэтому, доверяя производителям, я буду пользоваться собственной базой и, если данные не будут совпадать, покажу их в скобочках. Машины с пневматикой типа Land Rover указываются в режиме максимально расширенного внедорожного, несмотря на то что это не совсем честно по отношению к остальным. И ещё, дорожный просвет у Ford модель Т был 250 мм.

На первом месте тесно. Тут Range Rover, MB GLS, где-то Touareg и сбоку Grand Cherokee. Но все они добились выдающихся результатов с помощью пневмоподвесок. И поскольку, как я уже говорил, это не совсем честно, почётное первое место без сомнений отдаём новому Jeep Wrangler Rubicon JL, который получает 277 (274,3) мм без всей этой пневматики-автоматики на резине 285/70 R17. Честные миллиметры. Это, кстати, очень круто! При том, что машина с таким клиренсом отлично управляется, держит скорость и не боится маневрирования на бездорожье даже без доработки и в длиннобазной версии, Rubicon JL просто не будет иметь конкурентов.

А теперь настоящее первое место. В предложенных условиях на наш пьедестал почёта легко вскарабкивается его бессменный обитатель — Range Rover! В самом-самом расширенно-экстремальном режиме на самых больших колёсах в самой нижней точке, в районе подрамника передней подвески, показывает честные 300 мм дорожного просвета. Важно ещё то, что у британца нет «провальных мест»: всё днище гладкое, ничего не висит и не торчит, разве только защита топливного бака немного выпирает. Этот клиренс достигается просто. В стандарте 220 мм, как у каждого второго внедорожника и некоторых кроссоверов. Во внедорожном плюс 40 мм, в расширенном ещё 35 и в «экстраоффроудрасширенном с большой буквы» ещё 35 мм. Итого получается 195 + 105 = первое место.

Сколько я ни ползал под колёсами большого Mercedes, так и не смог намерить заявленных 300 мм во втором внедорожном уровне. Хоть тресни, но 295. Поэтому красавец и отличник, вечный «номер второй» занимает своё заслуженное второе место, несмотря на любовь «рублёвских жён» и три ряда в салоне. Для тех, кто сомневается, вынужден напомнить, что GLS — это не G-klasse, который научили ценить пассажиров, а сильно надутый и растянутый ML, то есть, простите, GLE. Но каков ход по просёлку у флагмана! Итого 295 мм на втором месте.

Вы тоже немного удивлены третьим местом? Я в своё время полдня проходил, приподняв левую бровь, когда узнал, что у Volvo, во-первых, пневматическая подвеска, а во-вторых, что она может задрать кузов на 290 мм, если измерять под защитой моторного отсека впереди. Для чего шведскому увальню такой просвет, доподлинно не известно, но сильно пневматика его не портит.

Делит с Volvo третье место. Те же 290 мм клиренса, как и в случае с Range Rover, в самом экстремальном режиме подвески, который ещё нужно знать, как активировать. В пользу британских кровей говорит то, что даже на самом высоком уровне подъёма кузова Range Rover Sport сохраняет крупицы комфорта в отличие от всех остальных, которые становятся тележками из супермаркета.

Мы рассчитывали остановиться на пяти претендентах, но список получился довольно предсказуемым, и я решил добавить легковой автомобиль с самым большим дорожным просветом. Самым-самым большим. Это, конечно, Mercedes-Benz G63 AMG 6 × 6 и его меньшой братец G550 4 × 4. Оба взирают на мышиную возню вокруг 30 сантиметров с высоты своих 460 миллиметров и ничуть не стесняются такую красоту демонстрировать. Что, кстати, не означает, что подобные монстры не могут застрять.

Текст: Игорь Губарь