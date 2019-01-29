Компания Mitsubishi готовится к показу концептуального кроссовера

Пресс-служба марки Mitsubishi опубликовала официальный тизер нового концептуального кроссовера, мировая премьера которого состоится 5 марта на Женевском автосалоне. Прототип получит название Mitsubishi Engelberg Tourer — в честь одного из горнолыжных курортов швейцарских Альп. Приставка «турер» намекает на то, что новый SUV будет выполнен в 5-дверном кузове.

Марка Mitsubishi Motors славится тем что у нее есть своя ниша и совсем скоро будет раскрыто ее новое уникальное творение, в котором еще больше внедорожников, больше EV, больше технологий, больше стиля — сообщается в пресс-релизе Mitsubishi Motors.

В своем концепте японцы подчеркивают фирменный дизайн-код Dynamic Shield, рельеф которого выделяется парой массивных LED-бумерангов. Все основные атрибуты этой стилистики здесь тоже в наличии — это и огромный бампер со встроенной светотехникой, и узкий прищур светодиодной оптики, и широкая плечевая зона над колесными арками. Из сугубо внедорожных фишек — большая LED-люстра дополнительного света на крыше. Собственно, никаких технических деталей об Engelberg Tourer в представительстве Mitsubishi не приводят.

Судя по всему, можно рассчитывает на продвинутую систему полного привода, схема которого будет зависеть от типа силовой установки: либо концепт окажется полностью электрическим, либо же получит подзаряжаемую конфигурацию PHEV. Серийные перспективы у этого SUV вряд ли имеются, однако какие-то из решений вполне могут быть использованы в товарных автомобилях Mitsubishi.

Так или иначе, все подробности будут раскрыты на Женевском автосалоне.

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