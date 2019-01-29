Компания Lamborghini выпустила «Оффроад-пакет» для суперкроссовера Urus

Компания Lamborghini выпустила «Оффроад-пакет» для своего суперкроссовера Urus, который улучшает геометрические параметры и лучше защищает кузов от повреждений. Самая главная техническая доработка такого «Уруса» — это перенастроенная пневмоподвеска с повышенным максимальным клиренсом в 248 мм (+35 мм к стандартной модели). Это позволило увеличить углы въезда и съезда с препятствия до 27,9 и 28,3 градуса соответственно (раньше было 20,3 и 26,8 градуса).

Кроме того, оффроад-пакет включает в себя изменения во внешней отделке. На бамперах появились защитные вставки из нержавеющей стали, а колесные арки опоясаны накладками из черного пластика. Производитель считает, что такой апгрейд позволит уберечь кузов от обстрела гравием на грунтовых дорогах. Тему универсальности «Уруса» поддерживают 21-колесные диски со всесезонными шинами. Темы езды по бездорожью поддерживается специальными режимами адаптивного шасси, в числе которых Terra (грязь) и Sabia (песок).

Вдобавок Urus стал более практичным с точки зрения перевозки поклажи, поскольку обзавелся багажными рейлингами на крыше. На них производитель рекомендует перевозить бокс, сноуборд или, например, каное. Еще одно дополнение — это так называемый омывающий пакет. Омыватели лобового и заднего стекол, а также LED-оптики научили работать в более интенсивном и эффективном очищающем режиме, но при этом алгоритм позволяет экономить жидкость стеклоочистителя.

Появится ли возможность заказать «Оффроад-пакет» в России, по не сообщается. Cтартовая стоимость «Уруса» составляет 15,9 млн рублей.

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