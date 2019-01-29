Обновленный SsangYong Korando готовится к премьере

Компания SsangYong опубликовала первые изображения нового поколения кроссовера Korando, известного в России как Actyon. Экстерьер SUV, судя по всему, выполнен по тем же дизайнерским лекалам, что и облик недавнего концепта e-SIV, хотя в SsangYong придумали для этой стилистики собственное наименование – Viewtiful (сочетание слов view – «вид» и beautiful – «прекрасный»). По сравнению с концептом серийный кроссовер получил менее экстравагантное решение передней части и кормы, а вот пластика боковин автомобиля стала, пожалуй, даже более агрессивной – в основном, за счет визуально незавершенных задних стоек. Кроме того, судя по всему, приметой новой стилистики станут изогнутые горизонтальные перемычки спереди и сзади, объединяющие элементы оптики.

Издание Korea Herald сообщает со ссылкой на производителя, что новый Korando получит множество высокотехнологичных решений, включая цифровой интерфейс и, вероятнее всего, некие новые водительские ассистенты. А вот по части технической информации SsangYong пока хранит гордое молчание. Можно предположить, что по аналогии с концептом серийный SUV вытянется в длину примерно до 4 600 мм. Моторную гамму кроссоверу, по слухам, составят из уже известного дизельного двигателя объемом 1,6 л, позаимствованного у SsangYong Tivoli, а также некоего новейшего бензинового турбомотора объемом 1,5 л. Предположительно, значится в планах корейцев и гибридная силовая установка. К слову, концепт e-SIV был полностью электрическим, но так далеко производитель пока не загадывает.

Дебютировать SsangYong Korando, который пока известен под заводским обозначением С300, должен либо на международном автосалоне в Сеуле, либо на специально организованном производителем мероприятии. Так или иначе, до официальной премьеры осталось несколько недель.

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