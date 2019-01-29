Fly’n’Drive. Исландия зимой!

Как бы вы ни представляли себе Исландию, но зимой она совершенно особенная. Там есть места, где земля нагревается до 45 градусов, мороз -20, а на небе северное сияние.

Туры, которые на профессиональном сленге называются Fly and drive, стали популярны десяток лет назад. По сути это обычный туризм, когда вы собираете чемодан и летите в интересующую вас страну или регион, но там не заселяетесь в отель и не разъезжаете по местности на заднем сиденье, а сами за рулём. Ну, то есть для вас, конечно, зарезервируют и отели, и рестораны, и спа, и даже шоппинг, если захотите. Но, в принципе, никто не будет возражать, если вы переночуете в палатке, а готовить будете на костре. Хотя для этого вам понадобится собрать компанию таких же энтузиастов, поскольку туроператоры, предоставляющие подобные услуги, предпочитают не связываться с индивидуалистами и «дикарями». Что тоже не проблема, поскольку простую аренду никто не отменял.

Чем же привлекателен тур в режиме Fly’n’Drive? Во-первых, тот самый team-spirit. Это только со стороны кажется, что подобное не важно. К концу поездки все станут не разлей вода. А если маршрут не только интересный, но и сложный, так тем более. Во-вторых, уникальные машины. Не скажу за все направления, но в Исландии на Jimny далеко не уедешь. Там подготовленный автомобиль от 44 дюймов начинается, и не потому, что тяжёлое бездорожье. Там как раз с дорог съезжать нельзя под угрозой кормления тухлой акулой (национальное исландское блюдо). Там дороги такие, что обычный автомобиль начинает разваливаться на двухсотом километре. Позвоночники экипажей — на сто пятидесятом. Вы все видели «исландский тюнинг» — огромные колеса, два компрессора и «люстра». Иногда лебёдка, чаще для зимы. Зимой можно ездить на машине, даже на квадроцикле. Расстояния небольшие, а видеть, как на тебя надвигается ледник, завораживает настолько, что скорость снижаешь, только чтобы этот момент растянуть как можно дольше. В Исландии масса контор, предоставляющих подобные услуги: разные машины, разные марки, разные программы. Вот пара примеров.

Dreki Adventures — норвежская компания, которая специализируется на арктических путешествиях в целом. Исландия — это лишь часть сети маршрутов, но особая часть. Экспедиции проводятся круглый год, участники передвигаются вместе с уникальной техникой по региону. Поздней весной и летом они в Норвегии, разъезжают по слётам и фестивалям, к осени перебираются в Исландию. До зимы внедорожники колесят по плоскогорью, а вот в январе начинают забираться дальше к ледникам и вулканам. Каждый год маршруты немного меняются. Несколько лет назад все стремились на Эйяфладлаёкудль и Хвераветлир, в прошлом же сезоне популярными были северо-западные фьорды, дикие настолько, насколько это возможно. В этом году обещают подняться на самый верх одного из самых активных вулканов Исландии и добраться до Ледовой лагуны. С учётом того, что остров немного потрясло в начале января, путешествие может быть довольно душещипательным.

В качестве транспорта Dreki в основном используют пикапы Toyota HiLux, один из которых трёхосный. Траки обуты в 38-дюймовые Nokian, которые при съезде с асфальта приходится сдувать до 0,4 атмосферы, а при выезде накачивать до «шоссейных» полутора атмосфер. Команда из Dreki не ограничивается тривиальными вылазками на закате, тем более заката в январе в Исландии не бывает. Как вам идея провести ночь на леднике? Я не имею в виду всю полярную, а так: выехать после обеда, долго ехать в кромешной тьме, внезапно остановится и обалдеть от звёздного неба без малейшей искусственной засветки на сотни километров вокруг, от северного сияния в полнебосвода, от звёзд, которые в морозную ночь кажутся вдвое ближе…

Компания, которую я могу порекомендовать любителям британских внедорожников, — ISAK 4 × 4. В принципе, это обычная исландская контора, которая занимается сдачей машин в аренду. Необычность же её в том, что ISAK специализируется большей частью на Land Rover вообще и на Defender в частности. У них, что удобно, есть выбор: поехать с караваном подготовленных машин или отправиться в одиночное плавание с гидом или без него. Причём гид не будет сидеть рядом с водителем, напряжённо сопя каждый раз, когда вы чуть резче нажмёте на газ, а будет ехать в машине сопровождения с припасами и снаряжением. Внедорожники у них серьёзные, подготовленные, и сопровождающие не одну тысячу километров по островку накатали. Да и маршруты есть нетривиальные: хотите к китам — будет к китам. На вулкан, к тупикам на скалы или понежится в горячем источнике? Только заполните анкету и купите крепкие ботинки!

Пара полезных советов, если отправитесь в Исландию с намерением покорить её за рулём.

Не доверяйте навигаторам целиком и полностью. Обязательно найдите карту и попросите пояснений у местных гидов, если они не будут вас сопровождать. Многие наименования крайне труднопроизносимы, выглядят почти одинаково, отличаясь одной буквой, а расположены в разных концах страны. Скачайте на смартфон приложение 112 Iceland, там найдёте полезную информацию.

Светлое время суток и без того не очень-то светлое, а в непогоду световой день трёхчасовой продолжительности уменьшается до часа-полутора. При этом погода меняется чаще, чем в Англии, и меняется в соответствии с поговоркой: «Если вам не нравится погода, подождите немного, и она станет ещё хуже».

Запомните самое важное — вы очень быстро устанете. Даже если вы за 27 часов от Питера до Геленджика «пролетаете», то в Исландии через четыре часа езды у вас будут болеть глаза, ныть плечи и тянуть поясница. Все время придётся находиться в напряжённом внимании и в машине, и вне её. На дорогах может быть идеально гладкий лёд такой твёрдости, что никакой шип не возьмёт. Выходя из машины, держите дверь двумя руками: ветер вырвет и помнёт, а платить вам. Всё, что вы держали в руках, при выходе унесёт. Даже Garmin ветерок в 18 метров в секунду гонит по слежавшемуся снегу, как теннисный мяч.

Броды не замерзают даже в январе, а уровень воды может вырасти на полметра в считанные секунды. Смотрите на цвет воды: если стала сереть, выезжайте полным ходом — это ледниковая вода, подтопленная днём, дошла до низины, значит, скоро ударит вал. Я видел, как первая машина прошла, едва намочив арки, а третью пришлось тянут назад тросом, причём волны перелетали через крышу.

Словом, такие путешествия недаром зовутся «путешествиями всей жизни» — воспоминаний и впечатлений хватит на годы.

Текст: Игорь Губарь