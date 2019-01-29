  • Сегодня: Четверг, Январь 31, 2019

 

 
Путешествия   29 января 2019   

Fly’n’Drive. Исландия зимой!

Как бы вы ни представляли себе Исландию, но зимой она совершенно особенная. Там есть места, где земля нагревается до 45 градусов, мороз -20, а на небе северное сияние.

Туры, которые на профессиональном сленге называются Fly and drive, стали популярны десяток лет назад. По сути это обычный туризм, когда вы собираете чемодан и летите в интересующую вас страну или регион, но там не заселяетесь в отель и не разъезжаете по местности на заднем сиденье, а сами за рулём. Ну, то есть для вас, конечно, зарезервируют и отели, и рестораны, и спа, и даже шоппинг, если захотите. Но, в принципе, никто не будет возражать, если вы переночуете в палатке, а готовить будете на костре. Хотя для этого вам понадобится собрать компанию таких же энтузиастов, поскольку туроператоры, предоставляющие подобные услуги, предпочитают не связываться с индивидуалистами и «дикарями». Что тоже не проблема, поскольку простую аренду никто не отменял.

Чем же привлекателен тур в режиме Fly’n’Drive? Во-первых, тот самый team-spirit. Это только со стороны кажется, что подобное не важно. К концу поездки все станут не разлей вода. А если маршрут не только интересный, но и сложный, так тем более. Во-вторых, уникальные машины. Не скажу за все направления, но в Исландии на Jimny далеко не уедешь. Там подготовленный автомобиль от 44 дюймов начинается, и не потому, что тяжёлое бездорожье. Там как раз с дорог съезжать нельзя под угрозой кормления тухлой акулой (национальное исландское блюдо). Там дороги такие, что обычный автомобиль начинает разваливаться на двухсотом километре. Позвоночники экипажей — на сто пятидесятом. Вы все видели «исландский тюнинг» — огромные колеса, два компрессора и «люстра». Иногда лебёдка, чаще для зимы. Зимой можно ездить на машине, даже на квадроцикле. Расстояния небольшие, а видеть, как на тебя надвигается ледник, завораживает настолько, что скорость снижаешь, только чтобы этот момент растянуть как можно дольше. В Исландии масса контор, предоставляющих подобные услуги: разные машины, разные марки, разные программы. Вот пара примеров.

 

 

Dreki Adventures — норвежская компания, которая специализируется на арктических путешествиях в целом. Исландия — это лишь часть сети маршрутов, но особая часть. Экспедиции проводятся круглый год, участники передвигаются вместе с уникальной техникой по региону. Поздней весной и летом они в Норвегии, разъезжают по слётам и фестивалям, к осени перебираются в Исландию. До зимы внедорожники колесят по плоскогорью, а вот в январе начинают забираться дальше к ледникам и вулканам. Каждый год маршруты немного меняются. Несколько лет назад все стремились на Эйяфладлаёкудль и Хвераветлир, в прошлом же сезоне популярными были северо-западные фьорды, дикие настолько, насколько это возможно. В этом году обещают подняться на самый верх одного из самых активных вулканов Исландии и добраться до Ледовой лагуны. С учётом того, что остров немного потрясло в начале января, путешествие может быть довольно душещипательным.

 

 

 

В качестве транспорта Dreki в основном используют пикапы Toyota HiLux, один из которых трёхосный. Траки обуты в 38-дюймовые Nokian, которые при съезде с асфальта приходится сдувать до 0,4 атмосферы, а при выезде накачивать до «шоссейных» полутора атмосфер. Команда из Dreki не ограничивается тривиальными вылазками на закате, тем более заката в январе в Исландии не бывает. Как вам идея провести ночь на леднике? Я не имею в виду всю полярную, а так: выехать после обеда, долго ехать в кромешной тьме, внезапно остановится и обалдеть от звёздного неба без малейшей искусственной засветки на сотни километров вокруг, от северного сияния в полнебосвода, от звёзд, которые в морозную ночь кажутся вдвое ближе…

 

 

Компания, которую я могу порекомендовать любителям британских внедорожников, — ISAK 4 × 4. В принципе, это обычная исландская контора, которая занимается сдачей машин в аренду. Необычность же её в том, что ISAK специализируется большей частью на Land Rover вообще и на Defender в частности. У них, что удобно, есть выбор: поехать с караваном подготовленных машин или отправиться в одиночное плавание с гидом или без него. Причём гид не будет сидеть рядом с водителем, напряжённо сопя каждый раз, когда вы чуть резче нажмёте на газ, а будет ехать в машине сопровождения с припасами и снаряжением. Внедорожники у них серьёзные, подготовленные, и сопровождающие не одну тысячу километров по островку накатали. Да и маршруты есть нетривиальные: хотите к китам — будет к китам. На вулкан, к тупикам на скалы или понежится в горячем источнике? Только заполните анкету и купите крепкие ботинки!

 

 

Пара полезных советов, если отправитесь в Исландию с намерением покорить её за рулём.

Не доверяйте навигаторам целиком и полностью. Обязательно найдите карту и попросите пояснений у местных гидов, если они не будут вас сопровождать. Многие наименования крайне труднопроизносимы, выглядят почти одинаково, отличаясь одной буквой, а расположены в разных концах страны. Скачайте на смартфон приложение 112 Iceland, там найдёте полезную информацию.

Светлое время суток и без того не очень-то светлое, а в непогоду световой день трёхчасовой продолжительности уменьшается до часа-полутора. При этом погода меняется чаще, чем в Англии, и меняется в соответствии с поговоркой: «Если вам не нравится погода, подождите немного, и она станет ещё хуже».

Запомните самое важное — вы очень быстро устанете. Даже если вы за 27 часов от Питера до Геленджика «пролетаете», то в Исландии через четыре часа езды у вас будут болеть глаза, ныть плечи и тянуть поясница. Все время придётся находиться в напряжённом внимании и в машине, и вне её. На дорогах может быть идеально гладкий лёд такой твёрдости, что никакой шип не возьмёт. Выходя из машины, держите дверь двумя руками: ветер вырвет и помнёт, а платить вам. Всё, что вы держали в руках, при выходе унесёт. Даже Garmin ветерок в 18 метров в секунду гонит по слежавшемуся снегу, как теннисный мяч.

Броды не замерзают даже в январе, а уровень воды может вырасти на полметра в считанные секунды. Смотрите на цвет воды: если стала сереть, выезжайте полным ходом — это ледниковая вода, подтопленная днём, дошла до низины, значит, скоро ударит вал. Я видел, как первая машина прошла, едва намочив арки, а третью пришлось тянут назад тросом, причём волны перелетали через крышу.

Словом, такие путешествия недаром зовутся «путешествиями всей жизни» — воспоминаний и впечатлений хватит на годы.

 

Текст: Игорь Губарь

 

Метки: , , ,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу