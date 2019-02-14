Polaris выпустил зверя. RZR XP Turbo S

Для создания мотовездехода RZR XP Turbo S, инженерам пришлось совершить небольшую техническую революцию

«Мы поставили перед собой задачу создать самый прочный мотовездеход в классе side-by-side с исключительными эксплуатационными характеристиками. И мы с ней справились!» — сказал президент подразделения мотовездеходов Polaris Крис Муссо. Что ж, надо признать, при подготовке RZR XP Turbo S задача и впрямь стояла грандиозная, требующая масштабных действий буквально по всем фронтам. Каждый элемент машины был видоизменён и усилен, в результате чего получился технически совершенный аппарат с ярким спортивным характером. Усилено шасси, установлены более прочные приводные валы увеличенного размера. Новый изолированный передний привод в три раза прочнее предшественника на удар, а защитные дуги, продольные рычаги, поперечные рычаги и тяги помогают совладать с мощью, которую выдаёт эта машина. Кроме того, RZR XP Turbo S — первый сайд с шинами 32″ (они на 249% устойчивей к проколам). Вместе с 406 мм дорожным просветом это даёт чрезвычайно высокую проходимость. Кроме того, такие крупные шины и тщательно подобранная колёсная база позволяют достичь отличной управляемости. Мотовездеход без труда передвигается по сложному рельефу и преодолевает препятствия с лёгкостью трофи-грузовика. Таким образом, новый XP Turbo S является самым универсальным RZR из всей линейки side-by-side.



На бездорожье многое определяют шины.

32 дюйма для мотовездехода — рекорд, гарантирующий

выдающуюся проходимость

«Эта машина устанавливает новый стандарт отрасли. Благодаря её внушительным размерам и улучшенным эксплуатационным характеристикам даже самый спокойный и нерешительный водитель сможет почувствовать себя уверенно в поездках по пересечённой местности» — добавил Крис. В этих словах скрыта объективная оценка мотовездехода, многие из конструкторских решений которого направлены на спортивное применение. Более мощный (на 25%) рулевой усилитель RZR XP Turbo S позволяет легко маневрировать, а активная подвеска Dynamix оптимизирует вертикальное перемещение колёс в пределах хода 484 или 533 мм. Это обеспечивает комфорт при движении на малых скоростях и превосходные характеристики при быстрой езде. Лучший в классе максимальный ход подвески (635 мм) значительно уменьшает вероятность удара днищем, что позволяет максимально использовать мощность мотора (168 л. с.). Агрессивная настройка дроссельного узла даёт возможность эффективно управлять тягой, а оптимально построенное рабочее пространство вариатора гарантирует стабильное охлаждение и более низкую температуру приводного ремня. Но не только этим интересен новый сайд — у машины самая совершенная в отрасли кабина. Продуманное положение пилота позволяет ему комфортно управлять мотовездеходом и издалека видеть препятствия. В кабине четырёхточечный ремень безопасности, превосходный плоский руль Sparco и новый информационный центр с семидюймовым сенсорным дисплеем Ride Command на центральной панели (его можно использовать не снимая перчаток).

Внешность хищника соответствует инженерной

начинке Polaris RZR XP Turbo S

Внешне новый RZR стал ещё больше напоминать хищника — низкопрофильные защитные дуги, алюминиевая крыша и светодиодные световые панели входят в стандартную комплектацию. С таким боевым аппаратом поклонники езды по бездорожью смогут действовать жёстче, ехать быстрее и дальше. Мотовездеход предлагается в красном и синем цветах и в новом сезоне, без сомнения, покажет все свои выдающиеся способности.

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