Лучше обратиться к специалисту. Пусковые устройства Berkut

В пуско-зарядных устройствах компании Berkut применяются самые современные технологии, но хранить и использовать эти умные коробочки нужно правильно

Запуск двигателя в мороз — всегда лотерея. Конечно, хорошо если ваш автомобиль новый, а его стартёр, генератор и заводская система холодного пуска работают идеально. Но ведь часто приходится заводить уже немолодую технику или машину, все зимние каникулы простоявшую под сугробом. Как быть? Как избежать долгих танцев вокруг замёрзшего любимца? А если на улице минус 25 °C? А если вы за городом? Самый простой и очевидный выход в этой ситуации — пуско-зарядные устройства (ПЗУ). И об одном из них мы сегодня расскажем.

Недавно компания Berkut, хорошо известная своими компрессорами, обновила линейку Specialist, дополнив её мультифункциональным пуско-зарядным устройством JSL‑20000, предназначенным для аварийного запуска двигателя с севшим или неисправным аккумулятором, а также регулярной подзарядки мобильной техники и электроники. Внутри устройства высокоэффективная литийионная полимерная батарея ёмкостью 18 тыс. мАч с пусковым током 800 A. Она гарантирует запуск бензинового мотора объёмом до 8 л и дизельного до 6,5 л. В отличие от процедуры привычного прикуривания от соседней машины процесс коммутации и запуска проходит быстро и безопасно. Пусковые провода JSL‑20000 снабжены электронным блоком, защищающим от переполюсовки, короткого замыкания, перегрева и полного разряда батареи, а также от обратного тока генератора после пуска. Полностью заряженное устройство способно выдать 25 пусков подряд. В комплект входят кабели питания для встроенных разъёмов USB3.0 и Type C, а также специальный двенадцативольтовый адаптер, с помощью которого можно запитать, например, автомобильный компрессор, пылесос или холодильник. Но главное достоинство модели — высокая скорость зарядки как самого JSL‑20000, так и подключённых к нему гаджетов. Причём пуско-зарядное устройство заряжается и от сети 220 В, и от автомобильной розетки 12 В.

ПЗУ JSL-20000 быстро заряжается и так же быстро

заряжает севший аккумулятор

Лёгкий и компактный джамп-стартер не займёт много места

в вашем багажнике. Но не оставляйте его там в морозы — замёрзнет

и откажется работать в самый неподходящий момент

Но всем владельцам литийионных систем нужно учитывать один важный момент. Литиевые батареи, как и все аккумуляторы вообще, чувствительны к температуре окружающей среды — это известно каждому, кто хоть раз оставлял свой мобильный на морозе. Через пару часов вы найдёте его либо севшим чуть ли не в ноль, либо вовсе отключённым. Однако в представлении многих водителей на пусковые устройства обычные физические законы не распространяется, хотя батареи в них, как правило, имеют ту же технологию… В самом деле лень каждый день таскать с собой этот брикетик, ожидая, когда он понадобится, если можно просто оставить его в бардачке или багажнике. В результате, полежав на морозе, гаджет разряжается, а его батарея вздувается и теряет часть ёмкости. Ну и самое главное — устройство в критическую минуту просто не сможет справиться с задачей, ради которой приобреталось. Так что пусковые бустеры на основе литиевых батарей хранить зимой в автомобиле категорически не рекомендуется! В тёплое и условно тёплое время года можно, однако и в этом случае следует контролировать степень его готовности и хотя бы раз в пару недель подзаряжать, даже если им не пользовались. При соблюдении этих простых правил пуско-зарядное устройство всегда выручит вас в трудной ситуации.

ЗАРЯДНИК НА ВСЕ РУКИ!

Большинство джамп-стартеров, как правило, оборудовано USB‑разъёмом и фонариком для подсветки подключения к батарее в темноте. Но у современных «пускачей» коммуникационные возможности гораздо шире, ведь заряжать портативные устройства от гнезда прикуривателя порой не очень удобно, поскольку у многих машин питание на прикуриватель или 12-вольтовую розетку подаётся лишь после поворота ключа зажигания. А при использовании ПЗУ гаджеты можно заряжать мощно, быстро и в любом месте. Например, заряжающийся ноутбук можно просто положить в багажник. Кроме того, Berkut JSL‑20000 интересен поддержкой стандартов быстрой зарядки Quick Charge и USB Type C. У него два гнезда USB Quick Charge на 5/9 В, а также гнездо USB Type C, способное выдать совместимым устройствам напряжение 5, 9, 12, 15 и 20 В. Для точного определения вольтажа гаджет перед зарядкой через шнур обменивается с ПЗУ информацией о поддерживаемых им стандартах напряжения. Также у Berkut JSL‑20000 есть штыревой разъём 12 В/10 А, в который вставляется переходник с розеткой типа прикуривателя. С его помощью можно питать любые автомобильные устройства с соответствующим штекером. К примеру, использовать видеорегистратор в качестве видеокамеры. А вдруг потребуется!