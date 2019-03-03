Зачем «Эр Иксу» третий ряд? Lexus RX 350 L

Пара дополнительных детских мест в багажнике — и новый семейный Lexus RX 350 L готов. Но как сделать эту длинную машину такой же красивой и гармоничной внешне?

Пять метров и одиннадцать сантиметров. И это не одно число, а два. Первое — общая длина кузова RX 350 с буквой «L», второе — насколько эта длина выросла в сравнении с обычной, пятиместной машиной. Но, как спросили бы в Одессе, таки что же мы имеем за эти 11 сантиметров? Я всегда любил RX 350 за смелый и оригинальный внешний вид, за не менее смелые эксперименты с первой в мире полноприводной гибридной трансмиссией, за общее позитивное настроение и узнаваемость. Казалось бы, он уже и так существует во всех вариантах — от бюджетных версий до гибрида и заряженного исполнения F Sport. Так нет же, теперь появился и суперсемейный RX — удлинённый и семиместный. И как всегда, получилось неплохо.

Поскольку передняя часть (до задних дверей) у кроссовера аналогична пятиместному исполнению, сосредоточим своё внимание на части задней. У версии «L» корма заметно более объёмная и крыша не спадает покатым силуэтом, а вполне заметно обнимает дополнительный третий ряд. Но задние боковые окошки, низкое антикрыло на крыше и общий рельеф боковины настолько подражают формам пятиместного кроссовера, что с первого взгляда длинномер и не определишь. То есть маскировка дополнительного пространства удалась, и дизайнеры Lexus — ярые поборники автомобильного авангардизма — могут смело считать это своей победой.



С такого ракурса лишние одиннадцать сантиметров

длины кроссовера даже не заметны

А что внутри? С одной стороны, вроде бы тоже есть чему удивляться. Например, пассажиры третьего ряда получили персональную климатическую установку с панелью управления, а сами кресла складываются/раскладываются при помощи кнопок. Проход на третий ряд организован достойно — сиденья второго ряда откидываются нажатием на рукоятку и так же легко возвращаются в рабочее положение. Забраться назад может и взрослый, но вот места там не так много, как кажется. Ну то есть ребёнку лет 8–12 ещё нормально, а полноразмерному взрослому только если «доехать до метро». Разумеется, каждая модель Lexus обкатывается в первую очередь на американском клиенте и уже во вторую — на всех остальных. Так вот, американские поклонники Lexus RX, по данным опросов, не прочь обзавестись семиместным кроссовером, для того чтобы возить в нём большую компанию, в то время как у нас длинная версия привлечёт, скорее, своими возможностями в доставке крупногабаритного груза. Ведь мы так любим засунуть в недра премиального кроссовера икеевские штабеля, вместо того чтобы просто заказать доставку. Ну а иначе зачем нужен большой автомобиль?



Задний свес великоват, но не настолько, чтобы

превратить RX L в сугубо асфальтовую машину



Кресла и второго, и третьего рядов вполне удобны. Но чтобы на галёрке

было более или менее просторно, пассажирам второго

ряда придётся потесниться

При складывании третьего и второго рядов RX с приставкой «L» становится раем для хозяйственных и домовитых. Больше полутора кубов! То есть и холодильник, и шкаф, и даже комплект кухонного гарнитура помещаются без проблем. При этом, нужен ли кухонному гарнитуру задний кондиционер — вопрос открытый. Хотя пол в багажном отделении для погрузки чего-то тяжёлого всё-таки высоковат. И это понятно, ведь под ним сложенные сиденья. Зато открыть багажник легко — достаточно приблизить ладонь к эмблеме на задней крышке.

И напоследок (ну как без этого) немного о том, как он едет. Поскольку база кроссовера не изменилась (все 11 сантиметров добавлены в задний свес), ожидать от Lexus RX L каких-то специфических особенностей вождения смысла нет. Может быть, он чуть мягче проходит мелкие неровности, однако никакой «тяжёлой задней части» в его поведении на асфальте нет и в помине. Двести миллиметров дорожного просвета, конечно, внушают определённую уверенность на плохой дороге, но загонять роскошного красавца в прерии и пампасы желания не возникает. Да и нечего ему там делать. Максимум, что может выбор электронных настроек трансмиссии AWD, это принудительно заблокировать муфту привода задних колёс. Зато, помимо «экологичного», есть режимы «Спорт» и «Спорт+». А значит, наш семьянин — тот ещё спринтер! Восемь секунд до сотни и максимальные 200 км/ч мало вяжутся с понятием семейного транспорта, но в мире бескрайних хайвеев вероятно свои стандарты. Хотя есть кое-что и для нас. Например, восхитительный адаптивный круиз-контроль, едва ли не лучший среди всех. А кроме него, в едва ползущем пятничном трафике вас развлечёт почти премиальная музыкальная система Mark Levinson с пятнадцатью динамиками и 12-дюймовый монитор… Впрочем, всё равно вы зависните в телефоне, листая паблик в инстаграме, а шкафу в багажнике будет наплевать на дополнительный кондиционер и отсутствие разъёмов USB.



Чтобы открыть багажник достаточно поднести

ладонь к задней эмблеме. Правда, сделать это с сумками

в руках непросто



Если сложить оба задних ряда, погрузочное пространство по объёму

может конкурировать с полноразмерными американскими универсалами

Тем не менее Lexus RX по-прежнему удивляет. Сможет ли он в будущем стать ещё более сенсационным? Вероятно, да, если, например, преобразится в кабриолет или пикап. Это сейчас модно. Однако с подобными фантазиями надо быть аккуратнее, а то вдруг заокеанским клиентам понадобится кузов, и через пару лет мы получим Lexus RX Truck. И что мы будем с ним делать в наши дожди и снега?

Текст Евгений Хапов

Фотографии Компании-производителя