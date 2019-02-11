За одни и те же деньги. Jeep Wrangler & УАЗ «Хантер»

Глобально перестроенный УАЗ «Хантер» и немного доработанный Jeep Wrangler JK обошлись своим владельцам примерно в одну и ту же сумму. Но что предпочтительнее: изначально удачная, но более дорогая американская классика или вечный бой с не менее классической отечественной продукцией? В поиске ответа, мы свели эти машины в дуэльных заездах

Мой знакомый музыкант недавно написал песню про двух ангелов — белого и чёрного, — однажды повздоривших из-за женщины. Зачем она им понадобилась непонятно, но нельзя не признать, что это настоящий мужской поступок. Да и у людей дуэли за сердце героини не ушли в прошлое, а просто перетекли в другие области — денег, имиджа, власти… И автомобиль по-прежнему остаётся важнейшим индикатором мужских преимуществ. По крайней мере в России. Наши сегодняшние герои тоже настоящие и чрезвычайно брутальные. Правда, драться из-за прекрасной сеньориты они не станут, да и бороться за гипотетического покупателя вряд ли смогут, поскольку каждый из них имеет хозяина и представлен в единственном экземпляре. К тому же пара наших дуэлянтов не чёрно-белая, а чёрно-оранжевая.

УАЗ «ХАНТЕР»

Начнём с тёмной стороны — с внедорожника, силуэт которого до боли знаком всем, кто родился и вырос на одной шестой части суши. С машины, на которой даже езда по асфальту без всевозможных доделок, настроек и улучшений весьма проблематична… Вообще, философию тюнинга внедорожников из Ульяновска всегда определял бунт против консерватизма завода, упорно не желающего довести до ума модель полувековой давности. Вот и владелец чёрного, как квадрат Малевича, УАЗа «Хантер» несколько раз сгонял на нём на охоту (пару сотен километров от дома) и понял, что в собственном автомобиле его радуют лишь цвет да форма. И решил наполнить эту форму новым содержанием. Однако процесс развивался по такому радикальному сценарию, что в результате от «Хантера» остались только кузов с рамой, бамперы, мосты и кое-что по подвеске. Вместо слабоватого четырёхцилиндрового 2.7-литрового ЗМЗ‑409 мощностью всего 134 л. с. под капотом появился надёжный японский двигатель 5VZ-FE, который ставили на Toyota Land Cruiser Prado 90, Toyota Tundra, Tacoma, 4Runner и коммерческий транспорт. Вместе с пятиступенчатым автоматом его взяли от праворульного микроавтобуса Toyota Granvia (в Японии найти свежие агрегаты с маленьким пробегом значительно проще). Атмосферный V6 объёмом 3.4 л с чугунным блоком цилиндров развивает 190 л. с. и выдаёт 298 Нм крутящего момента против уазовских 217 Нм. Низкая степень сжатия позволяет ему питаться относительно дешёвым 92-м бензином, при этом расходует он в среднем те же 15–17 л, что и родной мотор. За охлаждение отвечает цельносварной алюминиевый радиатор AJS, отделённый от тойотовского вентилятора на вискомуфте стальной решёткой (эффективное решение, для того чтобы при преодолении брода радиатор не порубило лопастями). Спереди дополнительно установлен электровентилятор, но это перестраховка — «низовой» мотор даже в жару очень тяжело перегреть, а на холостых оборотах он, словно современный директ-дизель, заметно остывает.



Снять запаску с багажника на крыше непросто,

но для этого есть лесенка…



В движении главное отличие тюнингованного УАЗа

от стандартного — избыток тяги

Но к трансмиссии от коммерческого транспорта не подключить передний мост. Что делать? Конечно, изготовить план-шайбу и переходной вал, через которые автомат состыковывается с двухступенчатой раздаточной коробкой Toyota Land Cruiser 100, разом избавившись от характерного воя штатной раздатки и обеспечив безопасное передвижение по зимним дорогам. Надо сказать, строившая машину компания «Галагрин» накопила большой опыт по стыковке разных коробок с раздатками, подходящими отечественным внедорожникам. В итоге УАЗ обрёл постоянный полный привод. Крутящий момент на пониженной передаче передаётся через шестерни, а не с помощью цепи, так что ресурс у раздатки огромный. Привод full-time с межосевым дифференциалом меньше нагружает мосты, а значит, можно обойтись штатными «Спайсерами», поставив усиленные полуоси. Мотор Toyota и при стандартных главных парах легко крутит 35-е колёса, поэтому передаточное отношение 4,11 решили оставить, чтобы сохранить крейсерскую скорость 100–110 км/ч, ведь этот «Хантер» немало ездит по асфальту. В задний мост поставили кулачковый самоблок от БТР‑80, а в передний — принудительную блокировку «ИЖ-ТЕХНО» с пневмоприводом. Оба карданных вала удалось подобрать из ульяновской модельной линейки, а это значит, что в случае поломки можно просто купить новый, а не ждать, пока изготовят и отбалансируют эксклюзив. Попутно в «Галагрине» разработали дисковый стояночный тормоз на фланец раздаточной коробки Toyota Land Cruiser. Он мощнее и надёжнее обычного ручника, поскольку в его основе передний дисковый тормоз легкового автомобиля. Привод тормоза короче, расположен выше, а значит, он не замёрзнет зимой и не закиснет от грязи. Ну а замена задних барабанов на дисковые тормоза — естественная процедура для большинства продвинутых уазоводов.

Увидев впереди такие горизонты, наш вестник тёмных сил решил отказаться от врождённой тяги к извилистой траектории и потребовал коррекции управляемости. Чтобы внедорожник держал курс, а не шатался по трассе, ему увеличили угол наклона шкворней и вместо штатного поставили «патриотовский» передний стабилизатор поперечной устойчивости. Слишком высоко задирать УАЗ не стали. Под большие колёса аккуратно вырезали арки, снабдив их пластиковыми расширителями, которые «Галагрин» давно поставил на поток. Проставками подняли кузов на два дюйма. Ещё два спереди дали австралийские амортизаторы Ironman в комплекте с редкими шведскими пружинами Kilen, а сзади родные рессоры, дополненные пневмоподушками с отдельным ресивером. И малый, и основной ресивер, с постами для подкачки в лючках бензобаков, питает компрессор «Беркут». Ненадёжный гидроусилитель белорусского производства, который к тому же мешал установить двигатель, поменяли на лицензионный ZF от УАЗ «Патриот». Его ставят не внутри, а снаружи рамы, а чтобы до руля не доходили удары от неровностей и колёса охотнее возвращались в нулевое положение, поставили рулевой демпфер Tough Dog с возвратной пружиной.

Но даже такой внушительный перечень работ не сумел решить все проблемы — тёмные силы не давали нашему вороному красавцу расправить крылья и взлететь. Перелопатив агрегатную базу, специалисты взялись за салон. Провели комплекс работ по шумовиброизоляции, сделали герметичный пол из рифлёного алюминия, чтобы его можно было мыть из шланга. Обшивка дверей и стоек — копия оригинальной, но из легко моющегося непромокаемого яхтенного материала. Вместо уазовских табуреток поставили перешитые кожей кресла от Honda C-RV третьего поколения. Шумный и слабый штатный отопитель уступил место мощной печке производства «НАМИ» с «волговской» турбиной вместо вентилятора и радиатором от «Москвича‑2141». А задних пассажиров греет дополнительный отопитель Eberspacher. Эксклюзивное торпедо — предмет особой гордости мастеров. Его металлическую основу долго подгоняли и выравнивали, чтобы кожаная отделка легла идеально. С нуля разработали центральный тоннель и подлокотник, которых у «Хантера» отродясь не было. Комбинацию приборов позаимствовали у TLC Prado и от него же взяли погружной модуль с бензонасосом и датчиком уровня топлива. Двухдиновая мультимедийная система на Android с огромным экраном — фактически современный смартфон с навигацией и приложениями, а внизу на центральной консоли — советские самолётные часы АЧС‑1. И ветровое, и заднее стёкла — с обогревом. В общем, салон вышел добротным, хотя и сохранил главный минус 469-го кузова — чрезвычайно узкие, особенно в нижней части, двери. Но таково было задание — сохранить внешний вид классического УАЗа. Ведь нарисованная ульяновским дизайнером-самородком, машина столь же харизматична, сколь и узнаваема, и представляет собой пример того, как утилитарно-военный вездеход можно сделать вполне дружелюбным и даже милым. Только «ангельские глазки» фар выдают присутствие тёмных сил в его недрах.

Владелец «Хантера» не стал увлекаться тяжёлым обвесом, ограничившись самым необходимым — защитой рулевых тяг, трансмиссии, силовыми порогами, лестницей, багажником и герметичным шноркелем. Под стандартным бампером появилась скромная лебёдка SportWay с тяговым усилием 9 500 фунтов (4 310 кг), а сзади огромное запасное колесо Cooper Discoverer STT Pro 35/12,5 R15, которое просто взгромоздили на багажник вместо установки калитки. Впрочем, тюнинг — процесс бесконечный, и, возможно, калитка в планах ближайших доработок.

JEEP WRANGLER JK

Светлая сторона внедорожной жизни куда банальней, даже когда из белой она вдруг перекрашивается в оранжевую. А всё потому что уже с завода классика американского офф-роуда выходит полностью подготовленной к тому, для чего создавалась. Поэтому по сравнению с насыщенной яркими событиями жизнью уазоводов жизнь обладателей современных Jeep Wrangler невообразимо скучна. Проверенный 3.6-литровый V6 Pentastar мощностью 284 л. с. с отличной тягой в 347 Нм явно не требует замены, как и надёжная пятиступенчатая АКПП. Полный привод part-time сегодня кажется консервативным, но на скользком асфальте водителю помогает система динамической стабилизации, причём даже короткий трёхдверный Wrangler и без поддержки электроники стоит на трассе увереннее любого УАЗа, просто потому что у него лучше развесовка и меньше масса. Климат-контроль, мультимедиа, электрические стеклоподъёмники, электропривод боковых зеркал и прочий подогрев передних сидений — всё это доступно владельцам Jeep уже в базе. А если чего-то не хватает, можно полистать каталоги допоборудования — ведь на легенду работает целая индустрия. Кажется, что простора для творчества совсем не остаётся, но это не совсем так. С помощью стандартного набора ключей и кит-комплектов из Wrangler можно сделать всё что угодно — от пляжного стиляги до монстра рок-кроулинга. Окрылённый великой историей наш оранжевый ангел идёт по жизни легко, а мастера из тюнинг-центра «Клуба 4х4» без особого труда создали яркий, оригинальный автомобиль для небольших любительских соревнований и клубных выездов.



Jeep Wrangler и без тюнинга отличный вездеход, а доведённый

до ума и подавно. Он не только с лёгкостью одолеет любой подъём,

но даже немного подпрыгнет в конце…

Проходимость мостового внедорожника напрямую зависит от размера колёс. Диаметра в 35 дюймов вполне хватает, чтобы серьёзно повысить его потенциал, сохранив возможность комфортного передвижения по асфальту. Поэтому Wrangler получил покрышки Dick Cepek Fun Country 35/12,5 R17. Это тихая и долговечная резина с протектором All-Terrain и гарантией пробега около 75 тыс. км. Чтобы покрышки поместились в арки, подвеску подняли на те же два дюйма с помощью австралийского лифт-комплекта TJM XGS. В него входят все необходимые компоненты — усиленные амортизаторы и пружины, рулевой демпфер и кастор-кит. Сапуны агрегатов трансмиссии вывели под капот и перешли к наружным работам. Компания Warn — самый крупный производитель лебёдок в мире, но бамперы этой марки мало известны нашим джиперам. Так вот, бамперы серии Elite примерили к кузову и сняли, чтобы подготовить машину к нанесению двухкомпонентного покрытия Z-PRO. Его используют для защиты от коррозии и повреждений товарных вагонов и газовых труб, которые закапывают в землю, так что оранжевую краску с Wrangler можно разве что срубить стамеской. Хотя и в этом случае придётся постараться. Этим же составом покрыли оба бампера. В передний установили быструю лебёдку WARN ZEON10-S Platinum с тяговым усилием 10 000 фунтов (4 536 кг), оснащённую дистанционным управлением с электромагнитным роспуском, контролем заряда аккумулятора, температуры электромотора и другими полезными функциями. Декоративными «ангельскими глазками» в этом случае не ограничились (потому что родной свет, увы, слабоват), использовались дополнительные фары ближнего/дальнего света WARN SDB‑160HBE в металлических корпусах с упрочнёнными стёклами. Калитка на заднем бампере вполне выдерживает тяжёлую запаску и реечный домкрат Hi-Lift Jack, для которого иначе просто не нашлось бы места. Но, пожалуй, главной фишкой стал электропривод матерчатой крыши. Достаточно отстегнуть две мощные защёлки у рамки ветрового стекла, нажать кнопку — и через несколько секунд вы оказываетесь в открытом автомобиле с кузовом типа тарга. И кстати, в отличие от УАЗа дверные проёмы у Jeep велики, чего не скажешь о внутреннем пространстве, по объёму которого отечественный вездеход наголову выше.

Нетерпеливый читатель может спросить: «А где же обещанная дуэль?» И будет прав — пора бы. Признаться, сложить крышу мы так не рискнули (в Подмосковье уже стояли серьёзные холода), но ходовые качества наших внедорожников испытали как следует. По асфальту лифтованный Jeep идёт чуть жёстче, чем обычный, заметно острее реагируя на мелкие неровности. Но управляемость не пострадала, разве что в глубокой колее его слегка переставляет. Зато крены поменьше. Руль не потяжелел, тормозов хватает, разгон резвый, однако чем выше скорость, тем больше дорожных шумов пропускает мягкий верх. То ли дело «Хантер»! Такого тихого УАЗа я, пожалуй, ещё не встречал — разговаривать на ходу удаётся даже с задними пассажирами. Замена агрегатной базы явно пошла на пользу — за рулём кажется, что едешь на внедорожнике неизвестной, но вполне приличной марки. Динамика хорошая, автомат мягко переключает передачи и резв на старте. Замедляется «Хантер» уверенно, без уходов в сторону, тормоза цепкие и понятные. Подвеска не замечает мелочь, легко отрабатывая крупные неровности. Подруливать нужно только в колее (а на больших колёсах этого и не избежать), в остальном курсовая устойчивость отличная, хотя крены в поворотах всё же велики.

Съехав с дороги на Jeep Wrangler, мы были удивлены — куда делась асфальтовая жёсткость? Оказывается, подвеске просто не хватало работы — чем выше ухабы и больше скорость, тем мягче мчит машина по грунтовке, причём даже высокие серийные волны не могут серьёзно раскачать короткобазный внедорожник. «Хантер» начал отставать — на тех же волнах его качало порядочно. Сказывался более тяжёлый мотор, раскачивающий длинный уазовский нос. А ведь мягкость и комфорт были основными пунктами в техзадании тюнинга наравне с проходимостью. И тут я поймал себя на том, что предъявляю к УАЗу те же требования, что и к Land Cruiser, и он им почти соответствует.



Выделенные белым элементы салона, неожиданно гармонично

вписываются в строгий чёрный интерьер Jeep



Двигатель Toyota 5VZ-FE отлично компонуется

в моторном отсеке УАЗа



Много шумоизоляции не бывает. Под капотом Wrangler

звукоподавляющие экраны, которые не позволят рыку мотора

добраться до водительских ушей

Доехав на Wrangler до песчаного карьера, известного своими триальными соревнованиями, я заметил знакомый спецучасток и резво двинул в гору. Оранжевый красавец бодро вскарабкался на подъём и дальше почти взлетел! Передние колёса на вершине оторвались от земли почти на метр, однако приземление оказалось таким мягким, будто отрыва и вовсе не было. Правда, в натяг забраться так и не удалось — блокировок в мостах Jeep пока нет. Но на «Хантере» они уже стоят, и УАЗ не торопясь заехал на соседний холм почти без разгона. При этом как ни старался сторонник тёмных сил повторить эффектный отрыв, ему это не удалось. Результат, в общем, ожидаемый — крутящий момент двигателя УАЗа всего на 50 Нм меньше и достигает пика примерно в том же диапазоне оборотов, что и у Jeep, хотя по мощности японец отстаёт почти на сотню лошадиных сил, да и вес «Хантера» значительно больше. Хотя вес не проблема — «Галагрин» устанавливает в УАЗы трёхсотсильные восьмицилиндровые моторы 1UZ-FE и 3UZ-FE от Toyota Celsior и Crown Majesta, просто владельцу нашей машины такая мощность была не нужна.

Намесив снега и попрыгав по ухабам, забияки застыли друг против друга. И вдруг в беспросветно хмурый день выглянуло солнце. Как тут не поверить в знак свыше — примирение состоялось! Возвращаясь к делам земным, зададимся вопросом: «А зачем вообще в случае с УАЗом нужен такой серьёзный тюнинг?» Если бы на это существовал однозначный ответ, жизнь не была бы такой интересной. Спорить можно обо всём, включая финансы, рациональность и итоговое удовольствие… Новый «Хантер» стоит примерно 700 тыс. рублей, полная переделка по рецепту «Галагрин» — ещё полтора-два миллиона в зависимости от уровня отделки салона. За Jeep Wrangler JK третьего поколения в возрасте двух-трёх лет просят в среднем 2–2,5 млн. рублей, а Wrangler четвёртого поколения (с 2018 года) обойдётся не меньше чем в 3 400 000 рублей. Комплекс работ в ателье «Клуба 4х4», включая защитное покрытие и мягкий верх с электроприводом, потянет миллиона на полтора. Порядок цен понятен, и суммы в любом случае немаленькие. Обладатель Wrangler получил в результате стильную классическую машину с широчайшими драйверскими возможностями, невероятно комфортную на просёлке, но довольно шумную и тесную. Владелец УАЗа может гордиться не только доведённой до твёрдой пятёрки внешностью внедорожника, но и адекватными ходовыми качествами при вместительном пятиместном кузове. Ну а ангелы, похоже, в тот день удалились выяснять отношения в другое измерение, оставив непонятный им чёрно-оранжевый мир грешным людям, умеющим взлетать на тяжёлых стальных машинах лишь ради того, чтобы потешить собственное самолюбие.

Текст Алексей Григорьев

Фотографии Андрей Кузин