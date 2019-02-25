Грузовик за восемь миллионов. Интервью Александр Амельчев

Удивительно, но несмотря на затяжной экономический кризис, тема тюнинга автомобилей не теряет своей актуальности. Обсудить её нынешнее состояние и ближайшие перспективы мы решили с одним из главных строителей больших американских пикапов, владельцем компании Custom Truck Александром Амельчевым

Александр, ты целую вечность в тюнинге, и у тебя наверняка большой запас интересных историй. Может быть, начнём с одной из них?

Ну, например, не так давно у нас произошёл довольно забавный случай с одним сибирским клиентом. Он купил великолепный Dodge Ram и решил заказать полный цикл тюнинга. Работа была масштабная и очень скрупулезная. Мы тщательно подбирали каждую деталь, согласовывали нюансы, обсуждали тонкости. Процесс затянулся, но результат того стоил — полный восторг! И пять тысяч километров до дома он решил ехать своим ходом. А дом в Иркутске. По пути каждые два-три часа он присылал фотографии и у нас хранится полный дорожный отчёт. Машина получилась действительно фотогеничная. Стиль милитари, полоски на капоте, чёрные диски, агрессивная резина, дополнительный свет, лифт четыре дюйма… Всё очень красиво! Но добравшись до дома он позвонил и сказал, что хочет продать Ram. Что случилось? В чём проблема? Оказалось, жене не понравилось, её укачивает. И представь, он реально пригнал машину обратно. Мы попросили партнёров из дружественного автосалона выставить её на продажу, и она моментально ушла. Новый владелец с нами и сейчас сотрудничает, что-то периодически покупает из аксессуаров…

А он не пытался переделать подвеску, поменять амортизаторы?

Да нет, она вообще на пневматике, и всё было сделано предельно корректно. Просто жене показалось, что её укачивает. В итоге купил себе Lexus — в нём не укачивает. Яркий пример того, как близкие могут повлиять на выбор человека.

Видимо, не зря говорят, что суровые сибирские женщины держат мужей в кулаке?

Наверное, но на этом рынке в принципе много людей со странными взглядами. Помнишь, как у Чуковского: «У меня зазвонил телефон…» Так вот, совсем недавно нам позвонил владелец Toyota Tundra и довольно долго и напористо доказывал, что Ford Raptor жёсткая машина и по комфорту с «Тундрой» её не сравнить, хотя сам он на Ford никогда не ездил…

Может, кто нашептал?

Я даже знаю, кто — рынок-то у нас небольшой. Но ведь это абсурд! У Raptor огромные хода, подвеска Fox — одна из лучших в мире. Но когда человеку рассказывают небылицы, запутывают его, он машет рукой и покупает Lexus. На самом же деле любой американский трак — мягкий, быстрый и комфортный. Это фундаментальные основы американского автопрома. И когда я впервые сел за руль американца, для меня это стало открытием. С тех пор я езжу только на их грузовиках.

Но, видимо, среди потенциальных клиентов эта тема пока плохо проработана?

Именно так. В России боятся американских пикапов. В основном из-за мифов, которые распространяют дилетанты. Например, считается, что американский грузовик ужасно прожорлив. Видел все эти наклейки про f.. k fuel economy? Между тем Ford Raptor 3.5 л расходует максимум 15 литров на сотню, даже если педаль на полу, а Dodge Ram с 5.7-литровым мотором — около 15–18 литров. А вот Toyota Land Cruiser легко съедает под 20, но это почему-то никого не волнует и наклейки про fuel economy на неё никто не клеит.

Известно, что любители пикапов часто не могут остановиться и вкладывают в них огромные деньги. Сколько стоил ваш самый дорогой проект?

Это был Ford F‑350 с двойными задними колёсами. Владелец сказал, что ему нужен самый крутой пикап на свете и брал всё по максимуму — от бамперов до резины. Огромный лифт в восемь дюймов, капот выше моего роста. Сама машина стоила 130 тыс. долларов, плюс 50–60 тысяч ушло на тюнинг. Ехала в Сибирь на трале для перевозки экскаваторов, даже колёса пришлось снять, чтобы поместилась.

А такие машины можно обслуживать в Сибири?

Ну они довольно неприхотливые и какого-то суперобслуживания не требуют. Достаточно обычного квалифицированного сервиса.

Кстати, где у вас больше клиентов — в Москве, в Сибири, на Юге России?

Почти 70% — не Москва. А в остальных регионах они распределены поровну. У нас уже выстроилась определённая логистика — отправлять приходится далеко.

Чем владельцы из Краснодара отличаются от владельцев из Красноярска?

Пожалуй, только тем, что не берут зимнюю резину. В остальном никакой разницы. Все прежде всего хотят закрыть кузов. Иногда это связано с погодой, иногда с сохранностью вещей. В США 90% пикапов ездят с открытым кузовом. Это удобнее. У нас сейчас переходят с кунгов на крышки. Пока пикап рассматривали как дешёвый внедорожник, кунги были популярны, но постепенно всё меняется. В Америке, например, их вообще ставят только для перевозки животных.

Было так, чтобы клиент угробил только что сделанную машину?

К счастью, нет, но рекламации, конечно, случаются. Совсем недавно приезжал клиент с отказавшими электропорогами. Признаться, мы удивились — они ведь довольно надёжные. Начали проверять, подозревали электронику. Однако случай оказался банальным. Всего лишь влага попала на некачественную спайку. Первый случай в истории — по гарантии исправили.

Наверное, часто задают вопрос, что бы ты построил для себя?

Да, спрашивают постоянно, но рынок таков, что каждый следующий ответ будет другим. Всё меняется. Одно время Toyota Tundra была прорывной. Лёгкая, быстрая, с прекрасным салоном. Особенно второе поколение 2007 года. На её фоне американцы выглядели слишком аскетично. Потом в 2009 появился Ram и буквально взорвал рынок. До последнего времени он был номером один по соотношению цена/качество. Начиная с 2017 года лидирует Ford. Он сделал всё, чтобы даже те, кому пикапы вроде и не нужны, начали ими бредить. Поэтому сейчас большинство наших проектов связано с Raptor. Улучшить его кардинально невозможно, ведь это dirty-truck (автомобиль, сделанный для традиционных внедорожных гонок на пикапах. — Прим. ред.). В нём всё уже сделано. Можно, конечно, поработать с внешностью, поставить колёса спортивные, чип-тюнинг… Я был на выставке SEMA 2018, там все разговоры только про Raptor. Но завтра, к примеру, Chevrolet выпустит свой революционный пикап, и всё изменится.

Почему у Ford такой плохой имидж в России?

Я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. Причём машины у них прекрасные. И конструктивно всё хорошо — это видно, когда разбираешь автомобиль на подъёмнике. Но дилеры отвратительные, а представительству, наверное, наплевать. Мне кажется, все байки про плохой Ford рождаются из-за некачественного обслуживания. Дилеры либо не могут, либо не хотят внимательно относиться к своей работе. Последний пример наш Ford Transit, новый из салона. Что с ним только не делали на официальном сервисе: забывали поменять масло в коробке, меняя сцепление, недокручивали шесть болтов из восьми… Они даже проводку могут положить прямо на коллектор. А потом люди говорят, что Ford чего-то не доделал. Не надо дилерство налево и направо раздавать — это убивает марку.

Среди американских пикапов Ford лидирует по части технологий?

Да, пожалуй, это так. Raptor со своим небольшим по американским меркам мотором V6 3.5 литра с двумя турбинами выдаёт 475 лошадей плюс самый высокий крутящий момент в классе. К нему сначала отнеслись довольно скептически, но в итоге поняли, что ехать можно на технологиях, а не только на литраже.

Кто-нибудь из конкурентов сможет сбросить его с пьедестала?

Не думаю. Возьмём тот же Dodge Ram — салон удобный и красивый, это бесспорно. Однако рама да и весь остальной металл доверия не внушают. Даже петли. Раньше они были литые, а теперь формованные из листового металла. Удешевление почти в каждом узле. Это ощущается даже при захлопывании двери… Запас прочности явно ниже, а цена почти такая же, как у Raptor (раньше Raptor был дороже Ram почти в два раза).

Вы каким-то образом собираетесь развивать тему американской пикап-культуры? Например, пропагандировать всё, что связано с реднеками?

Реднеки — это рабочий класс южных штатов. Такой отдельный социальный пласт. Да, они часто ездят на пикапах, но в основном на дешёвых и подержанных. Эта культура стала популярна в некоторых странах, где им стараются подражать: слушать кантри-музыку, пить пиво, ходить в клетчатых рубахах. Но в России владелец американского Raptor тратит на него восемь миллионов рублей… Понимаешь? В Америке пикап можно купить за 1 000 долларов. Климат там тёплый, поэтому они хорошо сохраняются. Нет, у нас своя культура, и она никак не связана с реднеками.

Пикап — машина для путешествий?

На мой взгляд, не совсем для путешествий. Я, например, использую его как повседневный транспорт. Если нужен экспедиционный вариант, то лучше купить Toyota Land Cruiser. Пикап — это совсем другая философия. Это трак, и его лучше использовать, к примеру, как тягач. В Америке целые институты испытывают траки на тяговые свойства. У нас этот показатель почти не используется, потому что мало домов на колёсах. В США пикап не мыслим без фаркопа и электронного модуля тормозов для прицепа. Мне удобен грузовик, потому что я вожу в нём мотоциклы. Мы как-то с сыном добрались на соревнования в Берлин, ехали с двумя мотоциклами на Dodge Ram — два с лишним метра высотой на 35-х колёсах. Пять тысяч километров туда и обратно. Я был за рулём и могу уверенно сказать, что прямые — это стихия пикапов. На трассе он ведёт себя превосходно.

Новые Mercedes X-Класс к вам уже приезжали?

Да, были пару раз. Мы даже американцам размеры сбросили, чтобы они прикинули, можно ли на него крышки сделать. Но я думаю, что владельцам Mercedes лучше добавить денег и купить нормальный полноценный трак.

А будущие владельцы пикапов Jeep Wrangler?

Нет, это совсем другая ниша, но для покупателей Jeep Wrangler владеть пикапом будет выгоднее, чем внедорожником. Налог меньше (в Москве 75 рублей за лошадь вместо 150). Таможня тоже дешевле…

Хотя бы один клиент с УАЗ‑пикапом был?

У нас нет опыта работы с этой моделью. Однако мне хотелось бы, чтобы в России производили свои пикапы. Если это направление будет развиваться, то, может, мы и придумаем для них соответствующий тюнинг. Лично я люблю российские внедорожники. От дизайна «Нивы» я в восторге. По-моему он прекрасен! Проблема в том, что наши заводы ориентируются на самый низкий ценовой сегмент. Надо ставить более высокие цели, лезть в дорогие сегменты, тогда и развитие пойдёт быстрее.

А какие высокие цели у вашей компании?

Мечтаем поучаствовать в SEMA, но хотим чем-то удивить американцев. Есть мысль сделать фирменные бампера из титана. Мы уже нашли партнёров, и идея потихоньку реализуется!

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Алексей Кириллов