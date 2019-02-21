Марокко из окна автомобиля

Дорога 3 000 км

Количество человек в экспедиции 13 участников

Способ передвижения 6 автомобилей

Марокко, на мой взгляд, самая сочная и колоритная африканская страна. Она существует не для туристов, а сама по себе. Местные жители абсолютно самодостаточны и им ничего не нужно. Они живут так, словно бы их законсервировали несколько сотен лет назад. Особенно берберы… Наше путешествие оказалось очень непростым, и мы попали во все возможные неприятности: проливные дожди, сель, падающие в кювет машины, а затем вдруг повалил снег. В Африке!

Окрестности Уарзазата. Город находится в центральной части Марокко и одной из его достопримечательностей является «Марокканский Голливуд». Но мало кто знает, что его окружают невероятной красоты горы, которые отделяют центральную часть страны от южной. Путь в пустыню Сахара проходит именно через них

Древний городок Ксаар Айт Бен Хаду, расположенный на склоне холма, на левом берегу реки Уарзазат. Ксаар (в переводе с берберского «укреплённая деревня») появился здесь в XI веке для охраны караванного пути. В последние несколько сотен лет в городе жили преимущественно евреи. После образования израильского государства, основная их часть переместилась в Страну Обетованную и город опустел

Пески вблизи города Мерзуга, который называют «Воротами Сахары». Фото сделано на краю Эрга — это та часть пустыни, которую мы обычно представляем, когда слышим слово «Сахара». Первые сотни метров по песчаному грунту и дети с удовольствием помогающие вытащить застрявшую машину

Это тоже пустыня, только каменная. Такая же, как, например, в Исландии. На самом деле она занимает гораздо большую площадь, чем песчаные дюны



Дорога Бумаль Даде — Имилчиль (2 200 м), ведущая с юга в центральную часть страны, к горам Высокий Атлас. На высоте 2 650 м из-за снежного покрова превышающего 40 см мы вынуждены были развернуться и сделать 700-километровый крюк. Необыкновенная красота!



Красильня Шуара в городе Фесе. Технология производства не менялась здесь тысячу лет: шкуры, для мягкости, вымачивают в голубином помёте, а красят натуральными растительными красителями (но вонь всё равно стоит нестерпимая). Кстати, при красильне есть магазин, в котором продают всевозможные кожаные изделия — от кошельков до одежды

Небольшой городок расположенный вдоль скоростного шоссе между Касабланкой и Марракешем. Шоссе отменного качества, а разрешённая скорость на нём 120 км/ч, поэтому 240 км между городами можно без труда преодолеть за два с небольшим часа

Текст Ян Хайцеэр

Фотографии Александр Давидюк