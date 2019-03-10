Глобальная трансформация

Всё течёт, всё изменяется — это непреложный закон жизни. Ещё полтора десятка лет назад лесовозные дороги и заросшие просеки бороздили только героические «Нивы» да печальные «козлики», и лишь изредка встречались представители иностранного автопрома. Сегодня российские машины составляют незначительный процент от общей массы вездеходов, да и то в основном за счёт невероятной популярности УАЗа «Патриот». Но дело даже не в соотношении различных марок и стран, а в количестве самих внедорожников. Среди любителей помесить грязь в выходные автомобилистов становится всё меньше — их уверенно теснит ATV-братия на разномастных квадриках, сайд-бай-сайдах, кибитках и прочих мелкоколёсниках. И в этом нет ничего удивительного, проходимость у них выше, извлекать застрявший аппарат проще, а уж обслуживать и хранить — так и вовсе нет проблем. К тому же цена такого девайса хоть и высока, но всё-таки ниже, чем у внедорожника (точнее, его средняя цена).

К тому же для того чтобы кататься на квадрике по лёгкому бездорожью, не требуется никакой квалификации — сел и поехал. Поэтому в квадроциклисты толпами повалили дачники. В самом деле как хорошо: выпил с друзьями, оседлал квадрик — и давай в лес по дорожкам носиться да грибников распугивать. И если среди джиперов тоже попадаются любители выпить, то среди атэвэшников редко встречаются трезвые. Трезвых квадрациклистов можно найти лишь в спорте или в варианте двух, а иногда и трёх тётенек на одном квадрике, гордо катающихся по улицам деревни, пока муж отсыпается после вчерашнего. Естественно, квадроциклистов никто не любит — тропинки в лесах перепаханы, томный вечер выходного дня то и дело оглашается рёвом моторов… В общем, ATV принесло офф-роуд в массы, которые сразу же разделились на два лагеря — владельцы квадриков и их ненавистники. А что же с подготовленными внедорожниками, спросите вы? Они никуда не делись, просто поменяли формат и теперь в основном используются для дальних путешествий. И, учитывая общие тенденции развития ATV, с одной стороны, и ориентацию внедорожного спорта на специальные машины, с другой, в скором времени одни экспедиции и останутся уделом подготовленных внедорожников. Вот такая вот глобальная трансформация!

Текст Лёня Немодный

Иллюстрация Соня Коршенбойм