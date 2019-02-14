Питерский стиль.Путеводитель по «огуречным» местам

Рыбалка, как и климатические сезоны, делится на летнюю и зимнюю, у каждой из которых свои характерные особенност

Прежде всего надо сказать, что в кругу моих знакомых довольно много людей, предпочитающих летней рыбалке зимнюю и с нетерпением дожидающихся трескучих морозов и крепкого льда. Признаться, я не разделяю их энтузиазма и в силу самых разных причин стараюсь воздерживаться от таких поездок, хотя, конечно, информация о рыбных местах, размерах улова и прочих деталях стекается ко мне со всех сторон. Наверное, в каждой местности есть свои рыболовные особенности, которые так или иначе связаны с географией и традициями. По крайней мере у нас в Питере они точно есть и, пожалуй, зимой выражены особенно ярко. Так называемый питерский стиль формируют два больших водоёма, окружающих город. С одной стороны, это Ладога, расположенная к востоку от Петербурга и привлекающая любителей окуня — без преувеличения, тысячи людей отправляются на не всегда толстый лёд самого большого озера Европы с целью поймать полосатого. С другой, Новоладожский канал, в этот же период превращающийся в автомагистраль, по которой беспрерывно движется колонна энтузиастов зимней ловли. Мне тоже не раз доводилось бывать на таких выездах, но моих взглядов они не изменили.



Места впадения небольших речек и ручьёв, как правило,

не замерзают в течение всей зимы

Однако истинной жемчужиной питерской рыбалки давно стала корюшка, места обитания которой находятся к западу от города. Справедливости ради, надо признать, что значительно успешнее она ловится на Дальнем Востоке, однако это не помешало «огуречной» рыбке превратиться в один из символов зимнего Петербурга. У неё есть свой праздник и свои преданные поклонники как в гастрономическом плане, так и в вопросах ловли. Уже к декабрю на улицах Северной столицы начинают продавать корюшку, и повсюду появляется тот самый характерный огуречный аромат, который источает эта рыбка. При этом цена на прилавках нередко превышает стоимость куда более ценной красной рыбы, переваливая за 600 рублей за килограмм. Как и многие рыболовы, я не очень люблю рыбу как продукт питания, но интерес к корюшке был в нашем городе всегда. Так что же движет сотнями людей, буквально рискующих жизнью ради поимки этого дальнего родственника лосося, одновременно являющегося его основной кормовой базой? За несколько лет наблюдений у меня не только сформировалось понимание, как следует ловить корюшку, но и где это можно сделать максимально успешно. Поэтому, воспользовавшись новогодними каникулами, я отправился по уже знакомым местам, чтобы ещё раз своими глазами увидеть знаменитое питерское таинство.

Обычно мои поездки на рыбалку связаны с долгим путешествием. Минимум несколько сотен километров по трассе, потом ещё с десяток не самой лучшей дороги или вовсе без неё. Достичь места ловли, затратив не больше часа — это если не фантастика, то уж точно история весьма необычная. Хотя надо признать, что и город у нас необычный, а уж его кольцевая, так называемый КАД, тем более.

Итак, первая точка — дамба у северного створа. Чтобы сюда попасть, лучше двигаться по кольцевой на юг, со стороны Приморского шоссе. В этом направлении кольцо почти всегда свободно. Для тех, кто не знает, дамба (комплекс сооружений, защищающий от наводнений) является частью кольцевой автодороги, соединяя северный берег Финского залива, о. Котлин (Кронштадт) и соответственно южный берег. Корюшку ловят как на южном, так и на северном берегу, но северный считается более безопасным, так как зимой здесь нет движения судов. Фактически это самое доступное место — есть приличная парковка, да и добраться можно на абсолютно любом автомобиле. Говорят, улов на северном берегу порой доходит до сотни корюшек в день, но для этого должно сильно повезти. Лично мне в этот раз удалось увидеть одну единственную корюшку, хотя кое-кто из соседей нет-нет да и вытаскивал на лёд маленькую серебристую рыбку. Те, кто поотважнее и располагает специальной техникой, оставляют машину в районе форта Шанц и направляются в сторону маяка Толбухин. Утверждают, что там ловится самая крупная корюшка. Спорить не буду, возможно, так оно и есть, но точно знаю, что в этом районе сильные течения и лёд редко бывает крепким, что не мешает отдельным смельчакам перемещаться по нему на автомобилях. Кстати, среди всех затонувших в Финском заливе объектов частные автомобили занимают лидирующие позиции. Даже среди моих знакомых по меньшей мере четверо в разное время лишились здесь своих машин.



Собираясь на зимнюю рыбалку, важно научиться читать лёд.

По его цвету и некоторым характерным особенностям можно определить

наиболее опасные места

Южный берег залива довольно опасен с точки зрения вероятного отрыва льда. Ветры, преимущественно западных и южных направлений, часто отрывают его, а центральная часть залива почти всегда остаётся открытой (лишь в самые холодные зимы его целиком сковывает лёд). Есть два известных места — Систо-Палкино, или Шепелевский маяк, и Лебяжье. Они, кстати, часто фигурируют в отчётах рыболовов. Ехать туда немного дольше, но дорога вполне приемлемая, разве что временами извилистая. Отправляясь в эти места, стоит обратить внимание на прогноз погоды, особенно на силу и направление ветра. Причём не только в день рыбалки, но и за два дня до неё. Уровень воды в заливе постоянно меняется из-за нагонных или отжимных ветров, а такие условия не позволяют удерживаться крепкому льду — резкий подъём или понижение воды приводят к образованию трещин, а это верный признак скорого отрыва. В любом случае я не рекомендую выезжать на машине на лёд. Многие ориентируются на толщину льда у берега, забывая о мощных течениях и перепадах. Толщина льда меняется, и береговые замеры ни при каких обстоятельствах не могут служить основанием для принятия решения о выезде на лёд.

Лично мне ближе северный берег. Здесь расположены мои любимые рыболовные места, регулярно посещаемые в летнее время, но чтобы добраться до «огуречных» точек придётся немного покататься. Первое место, где успешно ловят корюшку, находится в районе посёлка Серово. Здесь, кстати, много всевозможных пансионатов, в которых можно пожить несколько дней. Как и южный берег, место это довольно опасное — временами отрываются большие поля льда. А вот рыбалка бывает разной. Историй о роскошных уловах я слышал много, но наши результаты всегда выходили скромнее — максимум 40–50 штук за день. Ещё одно популярное место — район Зелёной рощи. К нему ведёт отличная трасса. От съезда с дороги до места парковки — метров двести. В результате автомобили всех мастей заполняют прибрежную территорию. Есть, кстати, и возможность выехать на лёд. На машинах это делают редко, а вот квадроциклы и снегоходы используют часто. В общем, место считается хорошим, но и его расположение весьма опасно с точки зрения вероятного отрыва. Да и топать до нужной глубины в 10–15 метров довольно долго… Район Ермилово. Чтобы сюда попасть придётся преодолеть около 120 км по Приморскому шоссе. Дорога местами не слишком хорошая, но в целом доступна для любого транспорта. Есть несколько подъездов и возможность выехать на лёд на квадрике или снегоходе. Глубины здесь чуть побольше, и до мест ловли идти не так уж далеко. Вероятность отрыва при ветрах восточных направлений довольно высока, о чём свидетельствуют многочисленные торосы и трещины. Кстати, именно в этом месте двое моих знакомых в разное время утопили машины. Причём один из них свою так и не нашёл (скорее всего, снесло течением). Пролив Бьёркезунд. Самое безопасное с точки зрения вероятности отрыва место. Тут его не бывает никогда, так как пролив защищён цепью Берёзовых островов. Это один из наиболее популярных районов в силу целого ряда причин. О первой я уже сказал, а вторая заключается в том, что до места ловли почти не нужно идти — необходимая глубина находится всего в километре от берега. Главная опасность Бьёркезунда кроется в очень сильных течениях, которые не дают льду нарасти, и если у берега его толщина может превышать 50 см, что вполне позволяет ездить на машине, то в месте ловли — всего около 15 см. А это уже опасно! Но так как всё довольно близко, особой необходимости ездить всё равно нет. Кроме большего расстояния от города, в этой части побережья очень мало парковочных мест, да и дорога позволяет чувствовать себя уверенно только на полном приводе.

1. Северный створ. Пожалуй, наиболее доступное место. Стоянка находится непосредственно у кольцевой автодороги. Из недостатков: возможны проблемы с парковкой; сильные течения и не всегда крепкий лёд; рыба чаще всего мелкая и постоянно перемещается 2. Маяк Толбухин. Одно из самых сложных мест, с очень сильным течением и нестабильной ледовой обстановкой. Лёд редко бывает толстым, а расстояние от берега значительное, но всё это компенсируется возможностью поймать по-настоящему крупные экземпляры 3. Систо-Палкино. Популярное место, хотя и находится на некотором удалении от города. Бывают хорошие уловы. Велика вероятность отрыва льда 4. Район Серово. Одно из популярных и доступных мест. Минус только один — далеко идти. Лёд обычно крепкий, но тем не менее в прошлом году несколько человек здесь всё же утонули 5. Лебяжье. Известно богатыми уловами и высокой вероятностью отрыва льда. Причина — близость фарватера с интенсивным трафиком 6. Зеленая роща. В периоды, когда на заливе надёжный лёд, здесь собираются сотни рыбаков. У Зелёной рощи масса плюсов: близость к городу, огромная парковка у береговой линии, места ловли на небольшом удалении от берега. Из минусов — высокая вероятность отрыва льда 7. Ермилово. Сложное место — далеко от города и велика вероятность отрыва льда. Прежде чем отправляться в этот район нужно внимательно изучить ледовую обстановку. Временами бывают хорошие уловы. 8. Приморск. Бъёркезунд. Те, кто сюда приезжают, не могут похвастать богатым уловом, но многое компенсируется безопасностью — лёд толще, а вероятность его отрыва нулевая. Есть несколько мест для стоянки

ДВА СЛОВА О СПЕЦИФИКЕ

Ловля корюшки — процесс весьма специфический, хотя и не требует большого количества снаряжения. Обычно набор рыболова ограничен санками, буром и ящиком, в котором хранятся с десяток удочек. В этом отношении зимняя рыбалка позволяет путешествовать налегке, не забивая под завязку багажник. Да и прихваченные морозом дороги открывают доступ практически любому транспорту. Некоторые даже утверждают, что любителей зимней рыбалки больше, чем летней. Сомневаюсь, но если это и так, то причина, возможно, именно в том, что летом требуется значительно больше снаряжения, а значит, и автомобиль нужен побольше, что доступно далеко не всем. Расстояние, которое мы преодолели в этот раз, составило порядка 150 км в одну сторону. Зимой скорость движения по трассе немного медленнее, особенно после сильных снегопадов. Дороги в большинстве мест хорошо очищены, но всё же именно полный привод позволяет чувствовать себя на них уверенно. Кроме того, часто встречаются глубокие колеи и извилистые участки, а в период сильных оттепелей и потоки грязи, летящие из-под колёс впереди идущих автомобилей (хорошо ещё, что большегрузы в этих местах встречаются редко). И хотя многие ездят на зимнюю рыбалку на легковых машинах, с точки зрения безопасности и комфорта, конечно, лучше делать это на внедорожнике или автомобиле класса SUV. Поскольку нет нужды собирать и разбирать лодку и большое количество снастей, всё снаряжение легко помещается в багажнике, да и времени на сборы не нужно. Начиная с февраля всё чаще случаются солнечные и безветренные дни, когда находиться на льду очень комфортно. Один из них вполне можно посвятить ловле рыбного символа Питера, заодно совершив небольшое увлекательное путешествие.

Текст Дмитрий Матвеев