Когда стихия нипочём. Автомобильная щётка для очистки снега и льда

Автомобильная щётка для очистки снега и льда — один из самых важных зимних аксессуаров российского водителя. И это не вопрос аккуратности, а насущная необходимость и правило безопасности. Ведь даже самые южные части нашей страны не дают стопроцентной гарантии тёплой зимы. Поэтому вне зависимости от мощности и оснащённости вашего автомобиля вам не обойтись без щётки и скребка. Но как правильно выбрать такую важную вещь? Помогаем разобраться в этом вопросе

Всё начинается с ручки. По качеству её отделки можно определить уровень уважения компании-изготовителя к клиенту. По-хорошему ручка должна быть сделана из теплоизоляционного материала, что позволит проводить процедуру зимней чистки автомобиля без обморожения конечностей. Второй по важности элемент — щетина. Лучше избегать вариантов со слишком жёсткой основой, но и совсем мягкие тоже не подойдут, иначе вы проиграете снежную битву. Кроме того, ворс не должен подвергаться влиянию температуры, это поможет избежать его затвердевания и, как следствие, потенциальной опасности для лакокрасочного покрытия. Важен и материал, из которого сделаны каркас щётки и скребок. Пластик скребка должен иметь достаточную прочность и устойчивость к механическому воздействию. Хорошими считаются щётки с поликарбонатной основой. Как правило, их делают прозрачными, и вы легко отличите их от остальных. Отдельно отметим, что обладателям внедорожников и пикапов стоит обратить внимание на телескопические варианты, которые позволяют дотянуться до самых труднодоступных мест вашего автомобиля.

1. СКРЕБОК-РУКАВИЦА REDMARK

60 ₽

Начнём с производителя, который больше других заботится о комфорте водителя — скребок-рукавица для снега RedMark. Тёплая ткань убережёт вас от суровых российских морозов и позволит выделиться во время зимнего путешествия в Европу.

2. ЩЁТКА FISKARS

1200 ₽

У щётки FISKARS1019352 яркий дизайн и качественная финская сборка. Скребок может для удобства отделяться от самой щетки. Всё, что нужно — на месте. Что ни говори, а наши северные соседи знают толк в зиме.

3. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЩЁТКА STELS

800 ₽

У телескопической щётки STELS есть одно важное преимущество — рукоятка с функцией установки фиксированной длины. Щетина очень густая и бережно очищает поверхность. Кроме того, щётка оснащена водосгоном для удаления воды и талого снега со стёкол. Отличное решение для полноразмерного внедорожника.

4. ЩЁТКА SAPFIRE SF

300 ₽

Российский производитель SAPFIRE поставляет свою продукцию в большое количество АЗС и профильных магазинов. Одна из его моделей — эргономичная щётка Sapfire SF подойдёт на все случаи жизни — у неё мягкая щетина и прочный скребок.

5. ЩЁТКА ALASKA

120 ₽

5. Один из самых доступных, но не уступающий более дорогим аналогам вариант — щётка ALASKA. У неё очень простая конструкция — скребок размещён над синтетической щетиной средней жёсткости. Щётка оснащена мягкой поролоновой рукояткой, чтобы сберечь ваши руки во время холодов.

Текст Максим Иванов