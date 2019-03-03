Гаражный стиль 3. Мужской клуб

Фотографии в инстаграм красноречиво свидетельствуют, что любители технического творчества у нас не перевелись. Да и вряд ли переведутся — изобретателей-самодельщиков в России всегда хватало. А значит, остаётся актуальным и создание вдохновляющей атмосферы, для которой оборудования обычного гаража может оказаться недостаточно

Творческим натурам, щепетильно относящимся ко всему, что их окружает, необходим качественный интерьер, сохраняющий при этом предельную функциональность. Но даже у далёких от технической самодеятельности людей может появиться желание создать зону релаксации в гаражно-клубном стиле, тем более что эта тема в последнее время стала невероятно популярной.

В этой части нашего большого цикла, посвящённого оборудованию гаражного пространства, мы расскажем о некоторых идеях, позволяющих превратить сугубо хозяйственный объём в интерьер мужского клуба, наполнив его стильными и красивыми вещами, одновременно значительно повысив бытовой комфорт. И если уж мы начали разговор о стилистической стороне утилитарного помещения, то нам непременно понадобится 3D‑проект. Тем более что он не так сложен и дорог, как может показаться на первый взгляд. С него рекомендует начинать консультант нашего цикла компания «Гараж образцового содержания и порядка», специализирующаяся на создании в стандартном объёме клубных пространств с использованием специфических, весёлых, а порой и совершенно неожиданных фишек, разнообразящих досуг гаражных эстетов.

К примеру, в интерьер любого гаража-клуба отлично впишется мотоцикл или мотовездеход, который так или иначе в нём хранится. Только он должен не просто стоять, а превратиться в экспонат, в центр, если можно так выразиться, клубной экспозиции. Точно так же в качестве украшения интерьера может использоваться спортинвентарь и даже оружие (самое разное — от охотничьего до метательного или игрушечного). И конечно, проверенные временем и практикой традиционные элементы оборудования гаража с успехом применимы в интерьере клуба. Хорошо знакомые нам перфорированные панели способны стать настенными креплениями для того же оружия, рамок с фотографиями или развлекательного инвентаря. Инструментальный шкаф из места хранения отвёрток превратится в загадочный чёрный ящик, заглядывать в который гостям строго-настрого запрещено. Интрига? Почему нет! А вдруг хозяин хранит в нём наряды для магических ритуалов? Уж если мы развесили по стенам ружья, луки и кинжалы, то отделение для небольшого персонального скелета в шкафу должно быть обязательно! Ну а чтобы при виде всего этого собравшиеся не растеряли остатки смелости, пригодится элегантная канистра-бар, укомплектованная жидкостями, необходимыми для поддержания бодрости духа. Да, возможно, это абсолютный фетиш, но именно из таких мелочей и создаётся клубная атмосфера.

Но не будем забывать, что мы в гараже, а не в кинозале или на дискотеке (хотя ничего не мешает нам поставить в гараже проектор и ресивер с окружающим звуком). На десерт подаём красивый и очень стильный кожаный кофр, битком набитый инструментом. Обратите внимание, его содержимое — не просто набор ключей и отвёрток. Кофр содержит невероятное количество отделений практически для всего инструмента, который пригодится в выездной ремонтной миссии, и создан с той же аккуратностью перфекциониста, с которой укомплектовано всё наше помещение. А чтобы лучше справиться с починкой вне стен гаража-клуба, кроме кофра, неплохо бы захватить с собой и ту самую канистру, гарантированно поднимающую дух любой, даже самой пессимистично настроенной компании.