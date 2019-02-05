Выбить глаз Лондону… Тест-драйв Jaguar E-PACE

Признаться, при первом знакомстве с Jaguar E-PACE возникают крайне реакционные мысли. Что-то вроде: «Мне кажется, или раньше действительно было лучше?»

Каким нам хотелось бы видеть Jaguar? Немного старомодным. Я бы даже сказал со следами некой благородной поношенности. Не такой, как дешёвые джинсы в секонд-хенде, а такой, как стильный ламповый приёмник в музее — краска на кузове с эффектом старения, кожа в салоне, словно бы протёртая задницей наследного принца… а на панели приборов стрелки, рисочки, циферки, и чтобы непременно из натуральных материалов, то есть из пластмассы. Вы понимаете, о чём я? Думал ли кто-либо из родившихся в 70-х годах прошлого века, что доживёт до времён, когда обычный пластмассовый спидометр будет казаться самым что ни есть натуральным? Что поделать, виртуальная реальность безжалостно сжирает традиционные механические ценности… Впрочем, я отвлёкся. Продолжим экскурс по идеальному Jaguar. Рычаг коробки передач должен свидетельствовать о том, что под ним настоящие масло и шестерни, сделанные колоритными персонажами на заводах с кирпичными трубами, а не чипы и программы, написанные бесполыми любителями сегвеев. Все агрегаты одним своим видом обязаны возбуждать аппетит и желание залпом выпить пинту эля. То есть это должны быть живые детали. Вот такой Jaguar без зазрения совести можно было бы назвать легендарной маркой и с самого раннего детства копить на него деньги.

НЕДОСТАТОЧНО

Думаете, я отстал от жизни и всё это нелепые фантазии моей стремительно разрушающейся личности? Отнюдь. Например, ещё одной знаменитой британской марке — MINI — удалось сохранить традиции. Да и в Bentley пошли по той же дорожке. А вот для Jaguar уготовали совершенно иную участь, и не только в сфере цифровых технологий, но даже в формах кузова. Спереди он выглядит как слегка покорёженный Porsche, сбоку тоже не слишком впечатляет, а сзади похож на все марки сразу, что возмутительно, учитывая его родословную. А внутри? Полное отсутствие не только исторических корней, но даже какой-либо индивидуальности. Такая выхолощенная, безликая передняя панель могла бы принадлежать кому угодно, но только не Jaguar. Справедливости ради, попробуем встать на место разработчиков нового E-PACE. Возможно, они посмотрели на рынок потребительской электроники, на все эти похожие друг на друга чёрные и серые коробочки с почти одинаковым программным обеспечением и решили — надо следовать тренду. Уверен, так оно и было. Они решили вкладывать в техническое совершенство, а имидж марки… Он и без того хорош, люди бренд знают, любят, и в целом этого достаточно.



Узкие фонари делают заднюю часть Jaguar

оригинальной и непохожей на других



Интерьер, на первый взгляд, довольно прост,

но чрезвычайно удобен и предельно эргономичен



ЛЕГЧЕ, ЛЕГЧЕ, ЛЕГЧЕ

Тем не менее нельзя не признать, что работа над моделью проведена наисерьёзнейшая. Для начала конструкторы плотно занялись тем, чем обычно занимаются инженеры конюшен «Формулы‑1», а именно: весом. Здесь они реально постарались. Снизить массу получилось за счёт использования лёгких сплавов, в основном алюминия. Задача состояла в том, чтобы при максимальном облегчении сохранить прочность конструкции. В результате капот E-PACE полегчал на 10 кг, передние крылья — на 3, крыша — на 6, а дверь багажника — на целых 15 кило. Поперечная кузовная балка, поддерживающая приборную панель, изготовлена из магниевого сплава, а боковые панели кузова из высокопластичной стали — при толщине лишь 0,7 мм они на 3,5 кг легче деталей из традиционных материалов. Плюс ко всему вместо обычной сварки использовалась лазерная, а также технологии склеивания и клёпки… Хотя, я думаю, это не те преимущества, которые могут впечатлить потенциальных покупателей британской марки. Вы когда-нибудь открывали дверь Bentley? Она не просто тяжёлая, она демонстративно презирает всё, что связано с худобой и лёгкостью. И, похоже, люди готовы за это платить.

НАСТОЯЩЕЕ БОГОХУЛЬСТВО

Но инженеры Jaguar заткнули уши, закрыли глаза и продолжили свой интеллектуальный крестовый поход. Он затронул и силовую установку. Вся линейка двигателей E-PACE — это полностью алюминиевые четырёхцилиндровые двухлитровые моторы Ingenium. Конструкторы, кстати, не скрывают, а, напротив, даже гордятся тем, что в алюминиевом блоке цилиндров двигателей тонкие стенки. Это же богохульство! Понятное дело, что они хвастаются оптимизацией массы, но на их месте я бы промолчал. Думаю, это расстроит не только покупателей пятилетних машин на вторичном рынке. Тонкие стенки цилиндров… Кого это вообще может вдохновить? Куда лучше информировать покупателей, что облегчённый верх E-PACE понижает центр тяжести, а значит, улучшает управляемость и повышает стабильность на скоростной прямой. Увы, но после «тонких стенок» это пролетает мимо ушей. Жаль, потому что на ходу E-PACE действительно удивительно лёгок — не зря старались.



Старая американская классика остаётся востребованной

даже без мотора. Получится ли вырастить что-то подобное

под капотом Jaguar?

КУДА УЕХАЛ ЖИГОЛО?

Сжимая в руках баранку английского премиум-бренда, никуда не деться от его так называемой нематериальной составляющей. Имидж! Дедушка Кларксон не раз намекал, что владелец Jaguar — самовлюблённый сноб, который может запросто уехать домой, не заплатив за даму в ресторане. Были и другие прозрачные намёки. Так, «дикую кошку» постоянно зачисляли в разряд машин, которые любит бандитская публика и персонажи ранних фильмов Гая Ричи. Что сегодня? Куда делись все эти аллюзии? Их благополучно спустили в унитаз. Весь этот сочный бэкграунд мёртв. От него попросту избавились. Катастрофа! Айфон на колёсах? Не спорю, это современно, но должны же быть пределы насилия над великими автомобильными легендами. Почему десятидюймовый сенсорный дисплей важнее всей истории Jaguar? Неужели это всё это ради удобства… Чтобы британский автомобиль работал по тому же принципу, что и обычный смартфон… М‑да, вся эта мишура с широким форматом изображения, с многозадачностью дисплея, когда в основной его части могут демонстрироваться медиафайлы, в то время как боковая панель используется для навигации или прогноза погоды…

ХОРОШО

А что у нас под капотом? Мы бы с удовольствием попробовали 300-сильный бензиновый вариант, но и дизель не стал разочарованием. В отличие от классического Jaguar прежних лет он нисколько не досаждает шумом и вибрациями. Не заглядывая под капот, отличить его от бензинового мотора по звуку сможет только настройщик роялей. Кстати, о настройках. У турбонаддува они великолепны — весь силовой потенциал доступен с самых низов. Иными словами, педаль под правой ногой совсем не похожа на набитый тряпками мяч, а, скорее, напоминает упругий эспандер. Отклик мгновенный и, что крайне важно, предсказуемый. И это при том что в теории характеристики не слишком впечатляют: мощность — 180 л. с., разгон до 100 км/ч — за 9,3 сек. Аппетит у мотора более чем скромный, а динамика и плавность работы выше всяких похвал. Выбора трансмиссии нет, предлагается только автомат. Но это нельзя назвать недостатком, ведь 9-ступенчатый агрегат всемирно известной ZF ругать по сути не за что — работает он исключительно быстро и интеллигентно. Хороша и адаптивная система коробки — ей не нужно долго объяснять, что у тебя свой особый стиль вождения. Она подстраивается без промедления, то сокращая момент переключения, то растягивая его. Также приятно, что в виражах она не торопится идти на повышение. Прежде компьютер анализирует продольное ускорение и оценивает положение педали газа, и только потом коробка либо скачет наверх, либо остаётся внизу.



Спереди большая часть E-PACE покрыта сеткой разнообразных

воздухозаборников. Не самолёт, конечно, но фамильная принадлежность

к гоночным машинам налицо

Ей-богу, не знаю, стоило ли инженерам E-PACE так громко заявлять о системе All Surface Progress Control? Ведь это старый и хорошо знакомый всем внедорожный круиз-контроль. Работает на скорости от 1,8 до 30 км/ч. Сначала он появился у Toyota, а затем его стали копировать все кому не лень. Слов нет, вещица удобная, особенно в тяжёлых условиях. Там, где скользко, зыбко или серьёзные перепады. Правда, англичане утверждают, что их система не только держит скорость, но ещё и различает виды дорожных покрытий и создает максимальное сцепление с поверхностью за счёт работы двигателя и тормозной системы. Впрочем, пока непонятно, насколько это применимо в российских условиях. Ведь наше бездорожье сильно отличается от эталонного, по которому измеряют свои возможности мировые концерны.

ДОРОГУ КОНСЕРВАТОРАМ!

В заключение хочется рассказать одну печальную историю. Ко встрече миллениума в Лондоне построили большое колесо обозрения «Лондонский глаз». И не где-то там на задворках, а прямо напротив Биг-Бена. Это, знаете ли, то же самое, что по соседству с Московским Кремлём. Пока не увидишь его воочию, не поймёшь размеров этой архитектурной дикости: посреди исторических кварталов высится эдакий луна-парк из крашеного металла размером с полнеба. Лондонцы в целом спокойно пережили надругательство над центром и так же без эмоций они отреагировали на новый E-PACE. Ну правда, что с того, что он столь современный? Я не спорю, это превосходный автомобиль, но я не уверен, что это Jaguar. Может, потому что Россия — крайне консервативная страна, я не могу принять ни «Лондон ай», ни новый E-PACE. И я не собираюсь менять свои убеждения. Если завтра из магазинов исчезнут смартфоны и вместо них начнут продавать старые слайдеры, я выйду на улицу и до утра буду орать так, словно мы ещё раз обыграли Испанию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ JAGUAR E-PACE Длина/ширина/высота: 4 411/1 984/1 649 мм

Разгон до 100 км/ч: 9,1 сек

Максимальная скорость: 205 км/ч

Цена, от: 2 564 000 ₽

Колёсная база: 2681 мм

Диаметр разворота: 11,4 м

Дорожный просвет: 204,2 мм

Объём багажника: 577 л

Снаряжённая масса: 1 843 кг

Трансмиссия: 9 АТ

Тип привода: Электронно подключаемый

Тип двигателя: Дизель

Объём двигателя: 1 999 см3

Мощность: 180 л.с.

Крут. момент: 430 Нм

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Максим Малуев