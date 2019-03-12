Катись оно все конём. Плейлист светского обозревателя «Ъ» Евгении Миловой

В жизни каждого, даже самого смиренного водителя, наступает день, когда хочется бросить кирпич на педаль газа и на максимальных скоростях устремиться к горизонту. Конечно, может выясниться, что в этот момент ты стоишь в очень плотном потоке где-нибудь на ТТК. Однако если демон на левом плече успел воткнул кляп в рот ангелу с правого, тебе остаётся только перевести машину в спортивный режим и включить этот трек-лист с не слишком романтическим названием «Катись оно всё конём!»

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Текст Евгения Милова