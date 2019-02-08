Купи меня, если сможешь. Тест-драйв Mercedes-Benz X-Класс

Топ-версию пикапа Mercedes-Benz X-Класс 350d 4MATIC презентовали под Владимиром

Мир бежит вперёд. Очень быстро. Многие его не догоняют. Сегодня можно быть не только мужчиной или женщиной — есть выбор. Определяющим становится не кто ты есть, а кем ты себя ощущаешь. Нервные обыватели кричат: «Караул! Апокалипсис!» Хе-хе-хе… Поберегите силы, граждане крикуны, это только начало. Уже ничто не мешает современному человеку объявить себя степлером или ананасом… В мире, свободном от навязанных стереотипов, возможно всё. Да и вообще, почему выбор до сих пор остаётся прерогативой человека? Разве это не дискриминация? Пришло время открыто признать, что любой механизм имеет право менять свою принадлежность. И не смейте затыкать рот вашей кофеварке или вибратору — Общественный совет при Верховном суде следит за вами.

ЗОВИТЕ МЕНЯ АНАНАСОМ

Вы думаете, я шучу? Вовсе нет. Первая ласточка уже вылетела из гнезда и постучалась в наши двери. Регулярный японский пикап вышел на сцену зала для презентаций, арендованного немцами под Владимиром (я был там в качестве репортера и видел всё своими глазами), и заявил: «Я долго размышлял, и это решение далось мне нелегко. Все, кто меня знал, были против, смеялись надо мной. Но я преодолел сомнения и страхи и сегодня объявляю, что больше не являюсь Nissan Navara — теперь я Mercedes-Benz X-Класс». Последовала гоголевская немая сцена. Сидевшие в первых рядах правозащитники опомнились первыми и исступлённо захлопали. Стоявший позади Mitsubishi L200 хрюкнул от неожиданности, а задержавшаяся в буфете Toyota Hiluxe поперхнулась тормозной жидкостью. Ford Ranger подкатил ко мне и прошептал на ухо: «Думаешь, стоит позвонить в BMW?» Я пожал плечами. Я был растерян. Хуже всех выглядел Nissan NP300. Он едва сдерживал слёзы. Всем было понятно почему — ведь это он мог оказаться на месте Navara. «Как они себе это представляют, — спрашивал NP, шмыгая носом, — они интернет не читают и не знают о проблемах Navara?» Но его никто не слушал, потому что в это время новоявленный X-Класс уже начал демонстрировать себя со всех ракурсов, и публика застыла в восхищении. Лишь я машинально переспросил: «О каких проблемах, дружище?» В ответ я услышал ужасную историю. Оказывается, британские владельцы Nissan Navara 2005–2008 годов выпуска пребывают в бешенстве от того, что японские грузовики попросту ломаются пополам. Рамы трескаются в месте сочленения кабины и кузова из-за низкой коррозионной стойкости лонжеронов. Причём это характерно для пикапов, выпущенных на заводе в Испании, то есть именно там, где будут собирать Mercedes X-Класс. Один из возмущенных владельцев Navara по имени Риччи Холмс даже создал в Facebook группу, проклинающую Nissan, и в ней уже насчитывается около 15 тыс. человек.

К сожалению, варианты цветовых решений предельно

консервативны. Камуфляжа нет

ТЮМЕНЬ НЕ ДРЕМЛЕТ

Впрочем, никого из поклонников Mercedes это не парит. Весь первый тираж Х-Класса распродали ещё до презентации, и он на автовозах, паромах и поездах отправился навстречу владельцам. Не удивлюсь, если кому-то в Эмиратах пикап отправили самолётом. Впрочем, это лишь небольшая часть того ажиотажа, который возник вокруг новинки. Первые заказы принимались только на маломощный четырёхцилиндровый грузовичок, а затем пришла информация о появлении версии с шестью горшками. Ой, что тут началось! Владельцы кинулись избавляться от только что купленных позорных малолитражек и заказывать топ-версии. Говорят, в давке кому-то даже поставили синяк… Однако вернёмся к выступлению нашего героя. X-Класс говорил долго. В частности, он упомянул, что серьёзно рассчитывает на стоматологов и тренд-сеттеров. Мол, стоматологам стыдно ездить на японских грузовиках, поэтому они выберут именно его, а тренд-сеттеры вообще берут всё свежее, будь то автомобиль или телячья вырезка. X-Класс хвалился, что рынок среднеразмерных пикапов в ближайшие десять лет вырастет минимум на 29% и он легко отожмёт эту долю у нерасторопных конкурентов. Тем более что конкурентов у него по сути и нет. Разве что Volkswagen Amarok. Но сами подумайте, сядет ли уважающий себя стоматолог на народный фургон? «Я уникален! — выкрикивал X-Класс, заводя публику. — У меня люксовая передняя панель, дизель и коробка от Daimler, семь подушек безопасности, камера 360 градусов, девятнадцатидюймовые диски, чёрный потолок…» Последнее заявление вызвало у публики шквал аплодисментов. Два стоматолога в VIP‑ложе переглянулись и полезли за кредитками. «У меня самая большая колёсная база в классе, — продолжал доводить публику до оргазма Mercedes, — вчера мне позвонили из Тюмени…» Упоминание нефтяной столицы спровоцировало в зале панику. Протезисты и анестезиологи устроили давку на выходе. Эти тюменские парни… С ними нужно держать ухо востро — сначала все квартиры в Москве скупили, а теперь вот на X-Класс нацелились…

Аксессуаров для кузова довольно много и пока

они даже дешевле, чем у Toyota

Диски, подушки, камеры на 360 градусов… Всё это, конечно,

добавляет лоска, однако в профиль — обычный грузовик

БЛОГЕРЫ ПРОТИВ КЛЮВИКА

Дальше началась сессия вопросов и ответов, и в дело вступили блогеры — люди, которые сами ничего не покупают, но наловчились выгодно торговать своим недовольством. «Ручник нельзя было сделать электронным?» — начал первый инфлюэнсер (недавно они стали называть себя таким словом). Дальше — больше. Выкрики было не остановить. «Телефон положить некуда. Полку не могли придумать?» — «Рамка у экрана толстая!» — «Руль по вылету не регулируется». — «А где подогрев руля?» — «Клювик «фирматика» в слепой зоне». — «А в Москву въезд на Х-Классе платный?» — «Неужели трудно было подключить Apple Car Play?» Впрочем, блогерам не удалось испортить общий праздник, и здравый смысл победил. Какая разница, что там в слепой зоне и хорош ли экран? Ей-богу, никого из первых покупателей, которые сначала скупили весь пробный тираж, а потом кинулись делать апгрейд на более мощный движок, это не задело — в конце концов, в «Гелике» положить смартфон тоже некуда. Х‑класс просто игнорировал выскочек. Вместо ответов он решил уделить немного времени маркетингу и рассказал, что специально для российского рынка подготовлен набор аксессуаров под названием «Прайд». В него вошли: стальная защита днища, подкрылки с шумоизоляцией, дуга в кузов, подножки и накладки на пороги. И всё это за скромные 129 900 рублей, что гораздо дешевле, чем у Toyota. Услышав это, Hiluxe демонстративно покинул презентацию. А зря. Мог бы насладиться ещё одной немой сценой, которая наступила после заявления немецкого пикапа, что в ближайшее время появится задняя пневмоподвеска. Как раз сейчас её тестируют на Дмитровском полигоне. После слов о пневме слюноотделение поклонников марки заполнило зал для презентаций, и я вынужден был бежать, чтобы не вымокнуть до нитки.

ПУСТОЕ

Ну а теперь серьёзно. Новый X-Класс в его топ-версии, которую мы тестировали под Владимиром, получился действительно прекрасным. Прежде всего, сзади убрали стоявшие на Navara рессоры — на пружинах пикап идёт мягко и не козлит на кочках даже без груза в кузове. Шестицилиндровый дизель выше всяких похвал! Даймлеровская трансмиссия с постоянным полным приводом традиционно вызывает исключительно положительные эмоции. Но вот цена в 4 млн. 200 тыс. рублей заставляет задуматься о высоком — о смысле жизни, о возможности построения коммунизма… Короче, о чём угодно, кроме немецкого грузовика. Начальная комплектация с менее мощным мерседесовским мотором и ниссановской трансмиссией дешевле, но её нам предстоит опробовать в будущем. Однако, по словам менеджеров компании, 80% покупателей всё равно предпочтут топ-версию, поэтому, возможно, тестирование бюджетного варианта — пустая трата времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Mercedes-Benz X-Класс построен на лонжеронной раме и сертифицирован как грузовой автомобиль. Передняя подвеска независимая, задняя зависимая пружинная. Дисковые тормоза спереди и сзади. Усилитель руля — гидравлический. Двигатель дизельный V6 с турбиной. Постоянный полный привод. Пониженная передача штатно, задняя блокировка опциональная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ MERCEDES-BENZ X-КЛАСС

Длина/ширина/высота: 5 340/1 920/1 819 мм

Разгон до 100 км/ч: 7,9 сек

Максимальная скорость: 205 км/ч

Колёсная база: 3 150 мм

Колея пер./задн.: 1 632/1 625 мм

Глубина брода: 600 мм

Угол въезда/рампы/съезда: 30°/22°/25°

Угол бокового наклона: 49°

Угол макс. подъёма: 45°

Дорожный просвет: 222 мм

Диаметр разворота : 13,4 м

Снаряжённая масса: 2 285 кг

Полная масса: 3 250 кг

Трансмиссия: 7 АТ

Тип привода: Постоянный полный

Тип двигателя: Дизель V6

Объём двигателя: 2 987 см3

Мощность: 258 л.с.

Крут. момент: 550@1400–3200 Нм@об/мин

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Зависимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые

Шины: R19

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Компании-производителя