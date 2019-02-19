Чуть мягче, но немного жёстче. Тест-драйв Обновлённый Nissan X-Trail

Постепенная модернизация Nissan X-Trail растянулась на несколько лет: сначала в 2016 году рестайлинг пришёл на американский рынок, через год — на китайский, ну а к нам обновлённый кроссовер доехал лишь в конце 2018 года, за это время успев изрядно обрусеть

Внешне Nissan X-Trail, который поздней осенью, слегка напоминающей раннюю зиму, встал на конвейер питерского завода, почти не отличается от предшественника. И всё потому, что кузовного железа рестайлинг не коснулся в принципе — дизайнеры только добавили в цветовую гамму ярко-оранжевый металлик да освежили пластик. Кроме того, появились прямоугольные противотуманки в переднем бампере, широкая хромированная «V» на радиаторной решётке, а за прозрачной вставкой с фирменной эмблемой — камера системы предотвращения столкновений, работающая в диапазоне от 5 до 80 км/ч. Ну и в дорогих комплектациях, непроглядную российскую мглу теперь пронизывают светодиодные фары с адаптивными секциями, автоматически учитывающими скорость движения и угол поворота руля. При этом задние светодиодные фонари идут уже в базе.

В максимальной и близких к ней комплектациях, обновлённый

X-Trail получил адаптивные светодиодные фары



Задняя часть кроссовера осталась почти без изменений

Заметных изменений во внутренней отделке ещё меньше. D‑руль со срезанным нижним сектором и кожаную накладку над бардачком в торпедо видно сразу. Выглядят они неплохо! Хотя в нашем климате куда важнее пара неприметных дополнительных кнопок: одна — под левым коленом водителя, включает обогрев руля, вторая — клавиша на центральном тоннеле, двухступенчатый подогрев заднего дивана (правда, со второго ряда до неё никак не дотянуться). Благодаря этому, а также подогреву ветрового стекла с увеличенным временем работы, стандартный генератор на 150 А поменяли на более мощный 180-амперный. В соответствии с модными трендами заметно улучшилась шумоизоляция (моторный щит, крыша, двери). На пол положили виброгаситель, днище снизу прикрыли пластиковыми щитками, а крылья — фетровыми подкрылками. Ветровое стекло стало «акустическим» (с дополнительным слоем) во всех, а не только в дизельных комплектациях.



За прозрачной накладкой под фирменной эмблемой скрывается

радар системы предотвращения столкновений

Объём багажного отделения можно увеличить на 50 литров и структурировать, выбрав вместо полноразмерного запасного колеса узкую докатку. Вместе с ней в багажнике появятся двухсекционный фальшпол и органайзер. Кстати, пятая дверь с электроприводом открывается и закрывается как угодно — хоть кнопкой с брелка, хоть движением ноги, если заняты руки. Кроме того, обновленный X-Trail научили экстренно тормозить перед препятствием, предупреждать о помехах в мёртвых зонах при выезде с парковки задним ходом, следить за давлением в шинах… Ну а мультимедийку с 8-дюймовым экраном и приложением «Яндекс. Авто» на X-Trail ставят ещё с прошлого лета. Правда, её до сих пор не совместили с видеокамерами, поэтому в топовых комплектациях так и стоит допотопная «голова», не способная работать ни с Android Auto, ни c Apple CarPlay, но подключённая к системе кругового обзора. Вместо кнопки адаптивного круиз-контроля на новом руле — заглушка, нет бесконтактной зарядки, не все кнопки водительской двери подсвечиваются, а сзади так и не появилось ни одного USB‑порта. Интересно, что делали в российском Nissan целых два года, если не смогли довести до ума такие мелочи? А всё это время отечественные специалисты потратили на подвеску с трансмиссией и рулевое управление. В поисках идеального рецепта наши инженеры носились между Дмитровским полигоном, английским конструкторским центром в Крэнфилде, полигоном IDIADA в Испании и накатывали десятки тысяч километров по российским дорогам. В итоге питерский X-Trail получил более мягкие пружины и амортизаторы (причём передние — с дополнительными демпферами), а стабилизаторы поперечной устойчивости, наоборот, стали на миллиметр толще и на 18% жёстче. Электроусилитель рулевого управления, который поставляет компания NKS, тоже перекалибровали по-своему, а рулевой вал сделали вполовину жёстче на кручение, увеличив с 18 до 24 количество шлицов. Теперь даже на 19-дюймовых колёсах, которыми оснащают самые дорогие комплектации, X-Trail перестал собирать мелочь, а более крупные неровности асфальта отрабатывает мягко, но без раскачки. Крены в поворотах умеренные, а вместо ваты на руле вполне адекватное усилие. Вариатор, работающий в связке с 2.5-литровым бензиновым мотором мощностью 171 л. с., перенастроили так, что его почти не отличить от традиционного автомата. Хотя добиться хороших манер от трансмиссии самого популярного двухлитрового кроссовера одним только вмешательством в электронику всё же не удалось — пришлось ещё поменять гидротрансформатор. Правда, 144-сильный двигатель всё равно нужно постоянно крутить так, что моторно-трансмиссионные шумы пробиваются даже сквозь улучшенную шумоизоляцию…

Дизельный 1.6-литровый X-Trail с шестиступенчатой механикой — это отдельная история. Мало того, что 130 л. с. довольно тяжёлому кроссоверу откровенно не хватает, так ещё и низов здесь нет в принципе, а подвеска ощутимо жёстче. И если на ровной многополосной трассе без пробок всё отлично, то на бездорожье — пиши пропало. Элементарный грунтовый подъём с лёгким вывешиванием, который двухлитровый X-Trail легко берёт тягой в автоматическом режиме полного привода, тщедушный турбодизель едва преодолевает с разгона с заблокированной муфтой, постоянно пытаясь заглохнуть на середине и заставляя подыгрывать сцеплением. Вот если бы по программе обновления к нам попал двухлитровый 177-сильный европейский мотор на тяжёлом топливе, тогда, вероятно, и доля проданных дизельных X-Trail сдвинулась бы с почти мёртвой, пятипроцентной точки.

Так что 2.5-литровый бензиновый двигатель и обновлённая подвеска, пожалуй, самый оптимальный вариант, особенно если иногда приходится съезжать с асфальта. Несмотря на низкопрофильные шины, топовый X-Trail мягко идёт по колдобинам (ощутимые удары на ходах отбоя остались в прошлом), да и по грунтовкам на нём можно прохватить с удовольствием. К тому же у городского с виду кроссовера не самая плохая геометрия. Производитель заявляет дорожный просвет в 210 мм, хотя на самом деле под металлической защитой двигателя 185 мм. Но и этого достаточно, чтобы справиться с довольно серьёзными препятствиями. Перегреть муфту не так-то просто, тяги в нижнем диапазоне оборотов хватает, а отлично настроенная противобуксовочная электроника легко вывозит из любой диагоналки. Но вывести обновлённый Nissan X-Trail в лидеры сегмента будет непросто. Ездить он научился, подорожал в меру, но конкуренты предлагают больше современных опций, которых не всегда хватает обрусевшему японцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Nissan X-Trail третьего поколения с индексом Т32 делит модульную платформу CMF с актуальным Nissan Qashqai. Это кроссовер с несущим кузовом и независимой подвеской со стойками Макферсон спереди и многорычажкой сзади. В России X-Trail доступен с двумя атмосферными бензиновыми двигателями (2.5 л мощностью 171 л. с. и 2.0 л мощностью 144 л. с.), работающими в паре с клиноременным вариатором CVT и 130-сильным 1.6-литровым турбодизелем с шестиступенчатой МКПП. Привод — передний и полный, с многодисковой муфтой в приводе зад-них колёс. Интеллектуальная система All Mode 4х4i в полноприводных версиях позволяет выбирать между передним и автоматическим полным приводом, а также заблокировать муфту. Обновлённый X-Trail отличается более мягкими пружинами и амортизаторами, при этом передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости стали жёстче. Электрический усилитель рулевого управления получил новые настройки, значительно увеличена жёсткость рулевого вала на кручение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ NISSAN X-TRAIL (2.0CVT4x4 • 2.5CVT4x4 • 1.6MT4x4)

Длина/ширина/высота: 4 640/1 820/1 740 мм

Разгон до 100 км/ч: 12.1 • 10.5 • 11.0 сек.

Максимальная скорость: 180 • 190 • 186 км/ч

Цена: от 1 762 000 ₽ до 2 234 000 ₽

Колёсная база: 2 705 мм

Дорожный просвет: 210 мм

Объём багажника: 449–1 507 л (417–1466 с полноразмерным запасным колесом)

Тип двигателя: Бензиновый R4 • Бензиновый R4 • Турбодизель R4

Тип привода: Полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс

Крут. момент: 200/4 400 • 233/4 000 • 320/1 750

Мощность: 144/6 000 • 171/6 000 • 130/4 000

Объём двигателя: 1 997 • 2 488 • 1 598 см3

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Расход топлива (комб.): 7,6 • 8,3 • 5,3 л

Колёсная база: 2 705 мм

Дорожный просвет: 210 мм

Снаряжённая масса: 1 450 • 1 603 • 1 615 кг

Полная масса: 2 060 • 2 070 • 2 130 кг

Текст Алексей Григорьев

Фотографии Компании-производителя