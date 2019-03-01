Приверженцы каплевидных бутылок. Тест-драйв Toyota CH-R

Что бы там ни говорили, а у нас с японцами общий идеологический стержень. Я понимаю, что это утверждение может вызвать неоднозначную реакцию, но не торопитесь с возражениями. Да, возможно на бытовом уровне мы разные, однако если заглянуть глубже…

К примеру, всем известно, что японцы — ужасные консерваторы. Но ведь и мы тоже. И здесь опять-таки найдётся немало оппонентов, которые скажут: «Ты помнишь, что в момент, когда мы презентовали архиконсервативный Aurus, японцы выпускали авангардистскую Toyota CH-R. По-твоему, это концепции одного порядка?» Да, именно так, и я легко докажу, что с точки зрения идеологии Aurus и CH-R стоят на одних и тех же позициях. Ведь что сделали специалисты «НАМИ», прежде чем выйти на рынок с люксовым брендом? Они посмотрели назад, в историю автомобилестроения, нашли там советскую классику в виде ЗИСа и добавили к ней немного благородных британских традиций. Так получился Aurus. Что сделали японцы, перед тем как удивить мир экстравагантной молодёжной моделью? Они оглянулись назад, обнаружили там Nissan Juke и, не отходя от имеющегося примера, слепили свой CH-R. Как видите, в тот момент, когда нужно придумать что-нибудь новое, мы и японцы поступаем совершенно одинаково.

ВЫРЕЗАТЬ И ПРИКРЫТЬ

Кстати, любителям Juke новая Toyota придётся по душе. Хотя, конечно, поклонники подобных кроссоверов люди странноватые, и их поступки трудно предугадать. Ведь CH-R и Juke — это окончательная победа эстетики над здравым смыслом. Да и чего можно ожидать от человека, готового отдать свою правую руку, только потому что она портит общий силуэт? Единственная деталь Toyota CH-R, которая имеет неоспоримую практическую ценность — это мультимедийный экран. Он находится в нужном месте, удобен и позволяет поклонникам приложения «Яндекс. Навигатор» наслаждаться любимым сервисом. Всё остальное, что вы увидите внутри и снаружи, подчинено одной задаче — создавать впечатление, удивлять, привлекать внимание, и, надо признать, это неплохо получается. Посмотрите на такой в общем-то невыразительный элемент, как передняя стойка кузова. Представляете, как надо было постараться, чтобы подчеркнуть эту сугубо утилитарную деталь? Но дизайнерам Toyota это удалось. Они словно бы вырезали из неё нижнюю часть и прикрыли накладкой. Странный поступок, не правда ли? Однако теперь эта как бы разрезанная стойка стала арт-объектом, хотя изначально была служебной конструкцией. Вы спросите, зачем тратить столько сил на подобные странности? Вопрос повисает в воздухе… Клиенты голосуют кошельком, и на диковатость эстетической концепции пока никто из них не жаловался. А ведь таких деталей по кузову множество! Чего стоит огромный изогнутый лючок бензобака или необычайно длинные «хвосты» передних фар (кажется, ещё немного, и они дойдут до лобового стекла), а уж задняя часть автомобиля — и вовсе находка для искусствоведческих диссертаций. Только подпусти куратора художественной галереи к «сиэйчару» с тыла, и потом придётся отрывать его клещами.



С такого ракурса хорошо видно, что кузов будто

бы состоит из множества мелких форм

ЛЫСЫЙ ЧЕРЕП

Теперь, как водится, заглянем внутрь. Я неоднократно слышал от руководства автомобильных предприятий, что каждый производитель старается предельно минимизировать свои расходы. Мол, счёт идёт на граммы и миллиметры, и строгий бухгалтер с микрометром с утра до вечера обмеривает каждую деталь. Интересно, где был этот Скрудж, когда тойотовцы проектировали подстаканник на центральном приливе? В мире нет ни одной бутылки или чашки, которая бы снизу имела каплевидную форму! Зато это ещё одна частичка абсурда, гипнотизирующая потенциальных клиентов, которые думают: «Эти ребята, наверное, очень крутые, раз позволяют себе такое…» И самое забавное, что подобные трюки действительно работают. Чудаковатость гиганта воспринимается не как глупая клоунада, которой она, возможно, и является, а как проявление внутренней силы. Думаете, я преувеличиваю? Тогда продолжим экскурсию по интерьеру. Задние окна спроектированы так, словно ребёнок вёл карандашом прямую линию, а потом его что-то испугало, он дёрнул рукой вверх — и вжик. Откровенное ребячество! А лысый череп вместо набалдашника автоматической коробки? Такое впечатление, что он прибыл сюда из масл-кара, прокачанного в гаражах на Среднем Западе. На потолке над водителем следы небольшого слоника. Такого, который ходит вверх ногами. Не знаю, как это объяснить, но запоминается. Обшивка дверей похожа на внутренности звукозаписывающей студии. То есть по виду она должна поглощать звук, но стоит стукнуть по ней костяшкой пальца, возникает какофония, хоть святых выноси.

КУПИ ВОСТОРГ

Но если вы отправитесь на тест-драйв, то никаких особых открытий не дождётесь. Конечно, при условии, что вы не автомобильный журналист и не будете до посинения спорить о том, как именно CH-R переехал лежачего полицейского — несколько мягче, чем Toyota RAV4, или напротив… Обычному владельцу это так же интересно, как разговор двух старых балетмейстеров о нюансах па-де-де. Главное в этом автомобиле — хорошее настроение. Ведь и создавался он для новых впечатлений, эмоций и восторга. И хотя по динамике он довольно скромен (11,4 сек. до сотни), багажник у него невелик (297 литров) — всё это с лихвой компенсируется внешностью и интерьером. То есть выглядит он значительно лучше, чем едет, и, возможно, это единственный в мире автомобиль, для которого это определение — сугубо положительная оценка.



А в нижней части заметны мотивы, заимствованные

у карет XIX века

СМОТРИ МУЛЬТИК

Выбора силовых агре гатов владельцам полноприводных версий Toyota не предлагает. Только турбированный бензиновый 1.2 л, мощностью 115 л. с. Кстати, сам полный привод конструктивно аналогичен тому, что стоит на RAV4 — компьютер перебрасывает тягу между осями в диапазоне от 100:0 до 50:50. В повороте на заднюю ось всегда превентивно уходит 10% момента. Мультик о том, как тяга распределяется по ходу движения, вы можете посмотреть на приборной панели. Только не отвлекайтесь надолго от дороги. Сомнений в том, что этот автомобиль найдёт своих покупателей, у меня нет. Он сносно едет и улучшает настроение своего владельца, попутно выделяя его в общем потоке. Для многих этого более чем достаточно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Передняя подвеска Макферсон, задняя — многорычажная. Мотор с непосредственным впрыском и двойной системой изменения фаз газораспределения. Оснащён малоинерционной турбиной и интеркулером с водяным охлаждением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ TOYOTA CH-R

Длина/ширина/высота: 4 360/1 795/1 565 мм

Разгон до 100 км/ч: 11,4 сек

Максимальная скорость: 180 км/ч

Колёсная база: 2 640 мм

Дорожный просвет: 160 мм

Диаметр разворота: 11 м

Объём багажника: 297 л

Снаряжённая масса: 1 585 кг

Трансмиссия: АТ бесступенчатая

Тип привода: Электронно-подключаемый

Тип двигателя: Бензин R4

Объём двигателя: 1 197 см3

Мощность: 115@5200–5600 л. с.@об/мин

Крут. момент: 185@1500–4000 Нм@об/мин

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Анастасия Шилова