Skoda опубликовала новые изображения кроссовера Kamiq

Компания Skoda опубликовала новые изображения субкомпактного кроссовера Kamiq для европейского рынка. Новинка первой получит двусоставную головную оптику, хотя остальные стилистические решения позаимствует у хэтчбека Scala. Например, форму фонарей и надпись Skoda вместо логотипа на двери багажника.

Особенность кроссовера Skoda Kamiq — разделенная на два блока передняя светотехника: ДХО находится сверху, фары ближнего и дальнего света — снизу. Как и у других кроссоверов марки здесь присутствует решетка радиатора с двойными вертикальными планками и скульптурный капот.

Слово Kamiq происходит из языка инуитов, где оно обозначает предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа. Kamiq также соответствует нынешней номенклатуре компании, когда имена кроссоверов начинаются на букву K и оканчиваются на Q.

Kamiq позиционируется как самый доступный кроссовер в модельном ряду Skoda, предназначенный для людей, ведущих активный образ жизни. Автомобиль построят на платформе MQB, оснастят расширенным набором систем безопасности и рядом решений в духе Simply Clever, которые уже стали визитной карточной чешского производителя.

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