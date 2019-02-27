Индия. Зимовка на Гоа

«Говорят, зима будет самой холодной за последние сто лет!» — именно эта фраза положила начало нашему путешествию в Индию. По первоначальному плану мы должны были на пару недель слетать в гости к друзьям, которые уже не первый год проводили зимние месяцы на побережье Аравийского моря в индийском штате Гоа и всячески соблазняли нас зимовкой на море. В итоге, когда в начале декабря мы покидали заснеженную Самару, обратные билеты у нас были только на середину марта

Международный аэропорт Даболим в Северном Гоа, несмотря на ночной час, встретил нас настоящей тропической жарой и влажностью. Дорога до Арамболя, где мы собирались осесть, оказалась во всех отношениях приятной: быстрой, спокойной, с выглядывающим из-за пальмовых зарослей морем. Бросив вещи у друзей, мы поспешили на побережье, благо оно оказалось в паре сотен метров от дома. Пустынный берег, шум прибоя, спокойная водная гладь, озаряемая первыми лучами восходящего солнца… Промелькнула было мысль, что стереотипы об Индии — явное преувеличение, и, как говорится, не так страшен чёрт, как его малюют. Но, как только наступил новый день, вокруг забурлила жизнь. В прибрежных кафе загремела посуда, и из тандура повалил дым, то тут, то там начались утренние йога-процедуры, а малозаметную до рассвета дорожку к дому стало невозможно перейти из-за снующих туда-сюда мопедов и поднимаемой ими пыли. Индия проснулась.

БЫТ СЕЗОННИКА

Первое, что предстояло сделать — найти жильё, транспорт и своё кафе. Середина декабря на Гоа — разгар сезона, и поэтому выбирать особенно не приходилось. Тем не менее только на первой линии от моря мы посмотрели, наверное, с десяток вариантов для заселения. В итоге выбор пал на дом, скрытый от дороги уютным двориком. Так в нашем распоряжении оказалась небольшая квартирка с двумя комнатами, кухней, душевой и большим балконом. Именно его наличие и размер, по авторитетным заявлениям ставших почти местными друзей, — главное в доме. В этот же день всё было обустроено по последнему слову индийского уюта: шторки от палящего солнца с изображениями слонов, кресло-гамак, мягкие матрасы на полу… Основным средством передвижения здесь, как и на большей части субконтинента, являются двухколёсные — мопеды и мотоциклы. Нам повезло, один из крупнейших дилеров арендной техники в Арамболе прямо в день нашего прилёта приобрёл для проката новенький Bajaj Avenger. После уверенного заявления мужа, что он не один год проездил на мотоцикле, правда, в деревне и в детстве, мы обзавелись собственным двухколёсным транспортом. При желании, на Гоа можно найти на прокат и машину, причём даже внедорожник (крупнейший местный автопроизводитель Mahindra предлагает широкий ассортимент полноприводников, среди которых и собираемые по лицензии «Виллисы»), но отсутствие парковочных мест у домов и в общественных местах, узкие улицы и хаотично снующие на мопедах аборигены очень быстро заставят пожалеть о выборе четырёхколёсного средства передвижения.

Форт Агра (Красный форт) расположен всего в нескольких

километрах от Тадж-Махала. Во времена Великих Моголов

он являлся резиденцией правителей

Несмотря на имеющуюся в нашем распоряжении кухню, заниматься здесь готовкой — настоящее кощунство, хотя на местном рынке можно найти овощи и фрукты на любой вкус. Шейки (shake — небольшие прибрежные ресторанчики) предлагают разнообразное меню из блюд европейской, израильской, китайской, ну и конечно, индийской кухни. Но вот заготовленная нами фраза: «No spicy!» хоть и вызывала у местных официантов и поваров понимающие улыбки, однако ни разу не принесла результата. Со временем методом проб и ошибок нам удалось найти отдельные блюда на свой вкус и несколько шейков с не очень острой пищей. Несмотря на первоначальные опасения, голодать не пришлось и нашему двухлетнему сыну — настоящему привереде. Спасала собственная кухня в квартире, а также любимые всеми детьми блинчики, каши и блюда из курицы и картофеля, предлагаемые практически в любом индийском заведении. Ну и конечно, отдельного слова заслуживают фруктовые соки, вполне способные заменить и обед, и ужин. За самыми свежими и вкусными, по советам местных жителей, мы ежедневно каталиcь в специализированные Juice Center. Фреши в них делаются непосредственно при посетителе и гарантированно не используются вода, лёд и сахар, если, конечно, не попросить об этом заранее. Вот так мы и стали русскими сезонниками. И таких, как мы, в Арамболе оказалось немало.



В Арамболе зимует много семей из России

и для детей всегда найдётся компания

НЕ ПЛЯЖАМИ ЕДИНЫМИ…

Самый лучший способ внести разнообразие в ленивые будни сезонника — путешествовать по Гоа и соседним штатам. В округе немало природных, архитектурных и исторических достопримечательностей, а история древней индийской цивилизации, пережившей смешение культур в рамках нашествия моголов, португальского и британского протектората, не может не заинтересовать любопытного туриста. Но первое, с чего начинается знакомство с субконтинентом — это пляжи. И если в Арамболе побережье покрыто песком с чёрной вулканической пылью, то в соседнем Кериме можно найти дикий пляж с живописными валунами, а Южный Гоа порадует мелким золотистым песочком, лазурным морем и нависающими над побережьем пальмами. Причём поездка в Южный Гоа может стать полноценным приключением с посещением живописных бухточек, колоритных рыбацких деревушек и растянуться не на один день. Найти ночлег не проблема — местные жители придорожных городков спешат воспользоваться туристическим сезоном и массово предлагают небольшие комнатки в своих домах. А на побережьях стоят целые поселения хатсов (beach huts) — небольших лачуг, сколоченных из фанеры и украшенных бамбуковыми листьями, в которых, несмотря на аскетичность, есть всё необходимое.

Разнообразить посещение пляжей можно исследованием многочисленных древних фортов, находящихся на высоких прибрежных скалах. Дело в том, что в 1498 году на этих берегах высадился португальский мореплаватель Васко да Гама, а спустя десятилетие герцогом Афонсу ди Албукерки в Индии была основана португальская колония. Тогда многие форты возводились местными жителями с целью сопротивления захватчикам, создателями же других оказались сами португальцы. Ведь сражаться за новые земли им пришлось дважды — сначала при захвате с аборигенами, а потом для удержания с голландцами и британцами. Почувствовать себя в роли Индианы Джонса можно в Реди форте, расположенном на границе штатов Гоа и Махараштра. Это одно из старейших защитных сооружений, о точной дате возведения которого до сих пор идут споры. Особенность этого места в том, что мощное многоуровневое укрепление сегодня практически полностью поглощено джунглями. Корни вековых деревьев пронизывают строения и стелются прямо по отвесным стенам. Здесь очень интересно и, несмотря на царящий на побережье зной, прохладно. Абсолютная противоположность — соседний форт Тираколь. Построенная в XVII веке крепость сегодня полностью отреставрирована и в её стенах, некогда служивших символом борьбы местных жителей за независимость, открыт небольшой отель. Наиболее же интересным нам показался расположенный на окраине Кандолима форт Агуада. На вершине скалистого мыса его построили сами португальцы, чтобы защитить устье реки от голландцев. На знакомство с ним можно потратить целый день. На береговой линии высятся оборонительные стены, а в верхней части крепости четырёхэтажный маяк — один из старейших в Азии. Кстати, некоторые здания используются до сих пор. Так, южная, примыкающая к морю, часть — действующая тюрьма.



Штат Раджастан («Страна Раджей»). Крепость Читторгарх —

крупнейшее по площади древнее укрепление Индии

Немало любопытного можно найти и вдали от побережья. Так, в отрогах Западных Гат среди диких джунглей скрыто немало завораживающих водопадов. Самым популярным у туристов считается Дудхсагар, общая высота которого — более 300 метров! Зрелищности этой достопримечательности добавляет арочный железнодорожный мост на уровне одного из нижних каскадов. Прибывающие сюда фотографы не жалеют времени, чтобы дождаться очередного поезда… Дорога до водопада от ближайшего города Молема пролегает по заповеднику с многочисленными животными и птицами. Проделать этот путь можно в лучших традициях джипинга — на ожидающих у входа в заповедник внедорожниках с преодолением грунтовок, курумников и речных бродов. А на пути к другому водопаду — Амболи — дорога проходит через небольшой и непримечательный с виду городок Савантвади. Мало кто знает, что здесь расположен королевский дворец древнего царского рода империи маратхов. Причём этот дворец не просто музей, а действующая резиденция 80-летней Рани Сатвасхиладеви Бхонсле — последней правительницы маратхов (королевства, которое имело большой политический вес и оставалось независимым и при Британском протекторате, и после объявления независимой Индии). С историей другой великой империи — Виджаянагара — можно познакомиться в соседнем с Гоа штате Карнатака. Правда, за последние 400 лет от её столицы остались одни руины, но уцелевшие памятники в небольшой деревушке Хампи внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причём всё вышеперечисленное доступно в рамках коротких выездов, что называется на пару дней, с более отдалёнными регионами страны дело обстоит немного сложнее…

НАСТОЯЩАЯ ИНДИЯ

Довольно стихийно оказавшись в Индии, мы решили не упустить случая познакомиться с загадочным субконтинентом ближе. Ведь по признанию местных жителей, Гоа имеет весьма посредственное отношение к настоящей Индии. Правда, над нашим желанием отправиться в путешествие сразу же нависла угроза — все попытки найти в аренду автомобиль с треском провалились. Нет, предложений подобного рода в Гоа и соседних штатах достаточно, но среди них не оказалось ни одного, допускающего возможность поездки вглубь страны. Международные каршеринговые компании во всех крупных городах Индии готовы предоставить свой автопарк по любому маршруту, но исключительно с водителем. Общественный же транспорт в стране представлен довольно развитыми авиалиниями, очень противоречивым железнодорожным сообщением и слипер-басами. Принимая в расчёт отсутствие пунктуальности даже у индийских самолётов, мы решили не терять времени в аэропортах. Однако билеты на поезд купить совсем не просто, особенно в купейный вагон — свободных мест в продаже нет уже за неделю, а на дополнительные ежедневные квоты для туристов идёт настоящая охота, и они заканчиваются за считаные минуты после открытия касс. В итоге нам пришлось выкупить купе в междугороднем автобусе.



Пожалуй, нигде так не ждут рассвета,

как на берегах священной реки Ганг

Sleeper bus — явление для России, как, собственно, и для многих развитых стран мира, совершенно немыслимое. С точки зрения правил дорожного движения невозможно представить, что рейсовый автобус, забитый людьми, будет передвигаться между городами ночью и по серпантинам, разместив пассажиров в одно- и двухместных спальных кабинках вдоль прохода. Но в Индии это самый оптимальный вариант путешествия, и основные перегоны по маршрутам протяжённостью 700–800 км приходятся на ночь. Путешественник в это время имеет возможность спокойно выспаться, и с утра по прибытии в новый город он полон сил для открытий. Первой и ближайшей, исходя из возможностей автобусного сообщения, точкой нашего маршрута стал Мумбаи, ранее известный как Бомбей. Это не только самый густонаселённый и известный город Индии, но и место, где более чем где-либо чувствуется присутствие Британии. Семь островов, на которых изначально располагались разрозненные районы Бомбея, были объединены Ост-Индской компанией, превратившись в основную базу английской колонизации Западной Индии. Основной список достопримечательностей Бомбея включает железнодорожный вокзал, построенный и названный в честь королевы Виктории (в годы независимости его переименовали в честь национального героя Чатрапати Шиваджи), и базальтовую арку «Ворота Индии», заложенную по случаю коронационного визита короля Георга V. Даже главный городской музей ещё в начале 2000-х носил имя принца Уэльского, поскольку был основан в честь его приезда в колонию. Кроме этого в топе у туристов пещерный индуистский комплекс на острове Элефант (исконное название — Гхарапаури, то есть город пещер) и Болливуд. В Мумбаи мы ограничились дневной прогулкой по центру города и на кораблике по заливу Аравийского моря, оставив знаменитую киностудию поклонникам индийского кино.

Очередной ночной автобус доставил нас в город Аурангабад, за непритязательными и однообразными улочками которого скрывается 30 лет в статусе столицы Великих Моголов. Однако не этот исторический факт привёл нас сюда. Аурангабад — отправная точка для поездок в Аджанту и Эллору. Осмотреть их за один день нереально. Учитывая дорогу до каждой достопримечательности, огромные территории этих комплексов и завораживающие барельефы храмов, в этих местах стоит задержаться на пару дней. Впрочем, нам такая задержка оказалась на руку. Дело в том, что до следующей запланированной точки маршрута от Аурангабада около 1 500 км, и слипер-басы, ограниченные километражем, который можно преодолеть за ночь, туда не ходят. Поэтому сразу по прибытии в город мы озадачились покупкой билетов на поезд. Исключительно благодаря большой удаче нам удалось выкупить последние билеты с отправкой через два дня.

Настало время познакомиться с индийскими железными дорогами. Если обратиться в любой интернет-поисковик с запросом «поезда Индии», то в результатах появятся сотни изображений вагонов, облепленных людьми. К сожалению, это чистая правда. Ехать в сидячем вагоне или плацкарте с трёхъярусными полками с ребёнком на руках мы позволить себе не могли. Но максимум, чего удалось добиться в плане комфорта — это изолированное от общего вагона тряпочными шторками купе с привычными для нас двухъярусными спальными полками и индийской маркировкой класса 2АС. Несмотря на шторки и высокий класс вагона, на одно из наших мест всю дорогу посягали другие пассажиры. Бороться с этим явлением мы не успевали, и к утру нам казалось, что через наш вагон прошла половина Индии… Но вот объявили очередную станцию, и наш сосед, единственный индиец, разделивший с нами весь путь, дал отмашку на выход: «Varanasi! Go, go».

Варанаси — один из древнейших городов мира. Среди его современников — Вавилон и Луксор, с той лишь разницей, что Варанаси не превратился в руины, а продолжает жить. И в эту бурлящую и кипящую жизнь окунаешься прямо на вокзале. Помимо более чем миллионного населения города, здесь постоянно толкутся десятки тысяч паломников, стремящихся попасть в крупнейший религиозный центр Индии. Для приезда сюда у них есть два серьёзных повода. Вся религиозная активность в городе сконцентрирована на городской набережной — гхате. Каждый новый день начинается с того, что тысячи людей с первыми лучами солнца выходят на священные ступени, чтобы совершить омовение в Ганге и очиститься от грехов. Все — от младенцев до стариков — самозабвенно окунаются в воду, зачерпывают полные ладони и пьют в надежде на просветление. Но, пожалуй, главное, для чего в Варанаси приезжают люди со всей страны и чему хотят стать свидетелями любопытные туристы — это кремация. Огонь ритуального огня на гхате Маникарника, по словам местных жителей, не гаснет уже более 2 500 лет. Круглые сутки на здешних ступенях жгут костры, на которых превращают в прах индийцев, способных оплатить ритуал, призванный прервать цикл перерождений. И если по легенде души этих счастливчиков отправляются на небеса, то останки отдают Гангу… Но что действительно стоит увидеть — так это церемонию Ганга Аарти. На закате на главном городском гхате Дашашвамедх появляются брамины с горящими огнём лампадами в руках. Ритуальные движения настолько изысканны, что напоминают танец. Отражающиеся в воде Ганга огни в кромешной темноте ночи божественно красивы.

«Это самая красивая церемония в Индии!» — заворожённо делится впечатлениями один из зрителей-индийцев, оказавшийся в толпе по соседству. И при этом, переговариваясь с земляками на хинди, дружественно продвигает меня ближе к браминам.



Один из главных поводов массового паломничества

в священный город Варанаси — рассветное омовение в Ганге

Варанаси, наверное, самый атмосферный город, в котором нам когда-либо приходилось побывать. Абсолютно незаметно пролетело несколько дней, и третий закат мы вновь встречали в купе автобуса. Но эта поездка стала для нас особенной… На рассвете нас разбудил водитель и на жутком хинглише (смесь английского и хинди) оповестил, что мы приехали. Мы вышли на обочину пустынной автомагистрали вместе с одинокой путешественницей из Италии. Единственное, что удалось разобрать из эмоциональной речи водителя, было слово «такси». Мы отправились к компании припаркованных автомобилей и с помощью жестов узнали, что эта магистраль на Дели, а нам необходимо совершенно в другую сторону, и такси туда обойдётся в два раза дороже, чем все наши билеты на горе-автобус. Пока итальянка пребывала в отчаянии, а мы пересчитывали всю имеющуюся наличность, от затянувшейся остановки в автобусе проснулся очередной пассажир. Этот парень оказался столичным студентом и нашим спасением. Выступив переводчиком, он объяснил, что наш рейс предусматривает пересадку (о которой, кстати, не предупреждают при покупке билета) и за нами приедет другой автобус — то самое «такси» из водительской речи. Так, с небольшими дорожными приключениями мы добрались до Агры.

Первое упоминание об укреплённом форте Агра относится к 1080 году, но свой нынешний облик крепость получила только в середине XVI века после глобальной перестройки новыми хозяевами здешних земель — моголами. На протяжении ста лет, пока город был столицей их империи, в Красном форте располагалась резиденция правителей. На территории форта гармонично уживаются массивные неприступные стены из красного песчаника и белоснежные мраморные дворцы, украшенные замысловатыми барельефами и мозаикой из драгоценных камней. Но, наверное, самым интересным и известным местом в крепости является башня Мусамман Бурдж. Здесь доживал свой век посаженный под домашний арест собственным сыном Шах Джахан. Единственной его отрадой был вид на постройку всей его жизни и последнее пристанище любимой жены Мумтаз-Махал. Солнце уже начало свой путь к горизонту, когда мы отправились к главной достопримечательности города, а возможно, и всей Индии, одному из семи современных чудес света — Тадж-Махалу. Величественный, как символ бесконечной любви, и изящный, как символ красоты Мумтаз-Махал, мавзолей стал последним подарком великого императора моголов своей возлюбленной и, как оказалось, всему человечеству. Он буквально соткан из мраморных кружев, монументальный и одновременно воздушный… По задумке самого императора, вся постройка выполнена в форме восьмиугольника, символизирующего царскую корону, надетую посмертно на голову Мумтаз-Махал любящим мужем.



Каменная ступенчатая набережная (гхат) — средоточие религиозной

активности в священном Варанаси

Снова столкнуться с именем Шаха Джахана нам пришлось в Дели. Его правлению и амбициозному замыслу принадлежит главный форт столицы. «Если и есть рай на земле, то он здесь» — такая надпись висит над входом во дворец крепости, но от былого величия цитадели осталось немного. Сикхи и британцы, поочерёдно завоёвывавшие Дели, выкрали сокровища и разрушили большую часть форта. Сегодня одними из самых популярных и впечатляющих достопримечательностей Дели являются крупнейший в мире индуистский храм Акшардхам и главный храм религии Бахаи, выполненный из белоснежного мрамора в форме распускающегося цветка лотоса. Уехать из Дели оказалось непросто. Как и полагается столице, дороги отсюда расходятся в самые разные уголки страны, и выбрать одно направление из десятка возможных — настоящее испытание для путешественника.

Весна — неподходящий период для поездки в Гималаи, поэтому мы отправились в город Амритсар, который перенёс нас в совершенно иной мир. Штат Пенджаб на северо-западе Индии — этакое государство в государстве. Ещё со времён нашествия моголов местное население, объединённое новой религией — сикхизмом, отстаивало свой суверенитет. Зародившись в среде враждующих индуистов и мусульман, сикхизм отличается небывалой веротерпимостью, но отстаивать свои убеждения сикхам приходилось ценой собственной крови. Мемориальный парк в Амритсаре рассказывает о двух печальных страницах истории народа: 1919 год — британские солдаты расстреливают сикхов, собравшихся в свой религиозный праздник на центральной площади, среди сотен погибших — женщины и дети; 1984 год — в рамках операции «Голубая звезда», направленной на уничтожение сикхиских борцов за независимость, индийская армия опять же во время религиозного праздника захватывает их главную святыню — Золотой храм. Местное население, разгневанное осквернением храма, отвечает ростом сепаратистского движения и убийством премьер-министра страны Индиры Ганди, отдавшей приказ о штурме. Хармандир-Сахиб — центральный храм сикхской религии. Утопающий в позолоте, солнечных лучах и бликах воды, Золотой храм полностью оправдывает своё название. Вход на его территорию открыт круглосуточно для всех желающих, вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности. А вот где национальность важна, так это на КПП между Индией и Пакистаном. На всю длину границы между странами (а это около 3 000 км) единственное место, где можно осуществить переход, находится в 30 км от Амритсара. И конечно, мы не упустили шанса там побывать.

«Хиндустан! Зиндабад!» — в патриотической эйфории скандируют индийцы, заполняющие трибуны вдоль дороги к воротам в Пакистан. В их руках развиваются флаги Индии, а лица украшены национальным триколором. Замолкать нельзя ни на секунду, иначе становится слышен аналогичный клич с противоположной стороны. Действо впечатляет: толпа людей, ведущий, заводящий эту толпу, шествия со знамёнами, зажигательные танцы под популярные индийские песни. Смеркается, и в одну секунду наступает оглушающая тишина. Пришло время начинать ежедневную церемонию закрытия границы. На сцену, а по-другому это и не назовёшь, выходят пограничники в своих парадных костюмах… И начинается полное безумие! Поочередно пограничники двух стран встречаются в практически танцевальном противостоянии, демонстрируют друг другу кулаки, ступни ботинок и выполняют другие оскорбительные па. В этот момент толпу болельщиков с каждой стороны захлёстывает волна патриотизма. Все ликуют и поддерживают своих. Причём в какой-то момент и мы всей трибуной, предназначенной для иностранных туристов, невольно включаемся в скандирование: «Хиндустан! Зиндабад!..» Уже в темноте с обеих сторон опускаются национальные флаги, ворота оглушающе захлопываются, засовы с театральным скрежетом защёлкиваются… Граница на замке!

Если вы хоть однажды увидите эту церемонию вживую, вас уже никогда не удивит индийский кинематограф. Именно здесь мы поняли, что видели в Индии всё, и задумались о возвращении «домой» — в Гоа. Тем более что до самолёта, который должен был вернуть нас в привычную реальность, оставалось чуть больше недели, и перед возвращением хотелось немного прийти в себя.



Амритсар. Ежедневная торжественная церемония

закрытия границы между Индией и Пакистаном

Неудача с билетами на поезд до Гоа вновь вынудила нас воспользоваться слипер-басами. Нам предстояла дорога через штат Раджастхан — родину воинских кланов раджпутов, которые контролировали эту часть Индии на протяжении более тысячи лет. Смена нескольких автобусов (как вы помните, их пробег ограничен ночным перегоном) позволила нам познакомиться сразу с двумя городами штата. Первый из них — Джайпур — славится не только своими ювелирами и дворцами, но и мощнейшей фортификационной системой, включающей в себя три крепости. Во второй — Читторгарх — мы добрались с очередной ночной пересадкой. Впрочем, желающих посетить этот город вместе с нами не оказалось. Причём не только в нашем автобусе, но и, судя по отсутствию туристов в его единственной достопримечательности, вообще. И это несмотря на то что находящееся здесь древнее укрепление является крупнейшим по площади в стране. Его территория вмещает около 65 исторических строений, среди которых 4 дворцовых комплекса, 19 храмов, 7 ворот, а также многочисленные арки, часовни и башни. И всё это архитектурное богатство опоясывают 13 км крепостных стен, буквально вырастающих из отвесных скал. Отдельного внимания заслуживают башни Кирти Стамбх (Колонна Славы) и Виджай Стамбх (Колонна Победы), искусно украшенные резьбой и изысканными барельефами. О секретах мастеров, многие столетия назад создававших такие шедевры, мы рассуждали всю оставшуюся до Гоа дорогу. И даже дома воспоминания о чудовищном контрасте между многочисленными трущобами и археологическим богатством Индии никак не укладывались в нашей голове.

Республика Индия — государство в Южной Азии. Согласно переписи 2017 года население страны составляет 1 340 468 000 человека. Однако перепись не даёт точных данных о жителях трущоб, так как многие из таких районов не подвластны местным органам управления. Так или иначе официальные данные позволяют Индии занимать второе место в мире по количеству населения. Кроме того, страна занимает седьмое место по площади — 3 287 590 км². В Конституции Индии определён 21 официальный язык, самый распространённый из которых — хинди. Английский, широко используемый в бизнесе и администрировании, имеет статус вспомогательного официального языка.

ВИЗА

Для посещения Индии гражданам России требуется виза. Если пребывание в стране укладывается в 30 календарных дней, то разрешение на въезд можно получить с помощью интернет-сервиса. Заполнив электронную анкету, загрузив цифровое фото и оплатив визовый сбор, вы получите разрешение на электронную почту. Распечатанный документ необходимо предъявить в аэропорту. Для пребывания более 30 дней (но до полугода) визу необходимо запрашивать в Визовом центре Индии в Москве или Санкт-Петербурге. Стоит учесть, что полученное на въезд разрешение в независимости от срока вступает в силу в день его выдачи. Соответственно отсчёт доступных для пребывания в стране дней необходимо рассчитывать с момента получения визы.

Текст и фотографии Анастасия Костянова