Британцы «прокачали» Mercedes-AMG G 63 до 710 сил

Британское тюнинг-ателье Urban Automotive представило собственный пакет доработок для Mercedes-AMG G 63 нового поколения. Внедорожнику придумали обвес с деталями из карбона и увеличили мощность двигателя до 710 лошадиных сил.

Доработанный двигатель — 4,0-литровая «восьмерка» с двумя турбонагнетателями — вместо 585 лошадиных сил выдает 710. Внедорожник на 0,5 секунды быстрее разгоняется до «сотни», чем базовая машина, которой для этого нужно 4,5 секунды.

Mercedes-AMG G 63 укомплектовали расширенными колесными арками, новым передним бампером, спойлером, диффузором и блоком дополнительного освещения на крыше. Большинство деталей, в том числе кожух запасного колеса, изготовили из углепластика. Вдобавок G-Wagen оснастили 23-дюймовыми колесами, перенастроенной подвеской и выпуском с регулируемыми заслонками.

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