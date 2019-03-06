Венесуэла. Рай, но есть нюансы

Какие образы рождаются в вашей голове, когда вы слышите слово Венесуэла? Вероятно, что-то вроде России 1990-х, но с латиноамериканским колоритом и тропической растительностью? Представьте, в целом всё именно так и выглядит, однако есть ряд моментов, о которых можно узнать можно только из личного опыта

Прежде всего, нужно ответить на вопрос стоит ли туда ехать? Я считаю, что Венесуэла это нечто совершенно безальтернативное и по впечатлениям, и по стоимости (а с опытным гидом ещё и вполне безопасное). Более 40 открытых для посещения национальных парков, неповторимые природные образования, уникальная растительность и богатый животный мир. Манящие названия типа дельты реки Ориноко, Канайма, Рорайма… Диковинные овощи и фрукты. В общем, если тщательно спланированный отельный отдых вам надоел и у вас есть запасной мобильник, то надо ехать. Вы спросите, причём тут телефон? Дело в том, что на улицах крупных венесуэльских городов вы никогда не увидите человека с телефоном в руках — тут же подойдут с ножом или пистолетом и вежливо попросят отдать. Если вы садитесь в такси (причём важно понимать, что это именно такси), водитель сразу опускает все кнопочки на дверях, а свою сумочку с документами он и вовсе хранит в багажнике. С наступлением темноты столица страны Каракас вымирает…

КОЕ-ЧТО О МЕСТНОМ КОЛОРИТЕ

Правительство давно перестало контролировать ситуацию в отдельных районах города и придумало гениальный выход. Помните советские народные дружины? Так вот, в Венесуэле возникла похожая идея, но в более радикальном её воплощении. Районным бандам дали право самим поддерживать порядок, назвали их «коллективос», снабдили оружием и транспортом. Теперь они регулярно воюют друг с другом за сферы влияния. Похищения детей и всех, за кого можно получить выкуп, распространены повсеместно, но, конечно, наобум никто не работает, берут только тех, за кого точно заплатят. Правительственной элите сложно вдвойне — семья при вооруженных и напряжённых телохранителях, свободно никуда не пойти… Поэтому многие отсылают семьи в другие страны. Недавно была попытка свергнуть правительство Николаса Мадуро, но она не удалась. Как говорят местные, вроде бы в их конституции есть фраза о том, что, если правительство сходит с пути демократии, любой человек имеет право с оружием в руках защищать свободу. Правда, владеть этим оружием не так давно запретили. На всякий случай.



В джунглях опытные проводники раскроют вам

все секреты местной флоры и фауны

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что в маленьких городках и на островах ситуация не столь печальная. Страна обладает богатейшими ресурсами — нефть, газ, алмазы, туризм, но что-то пошло не так. Все, кто бывал тут раньше, не поверят моим словам. А зря! За последние пять-шесть лет ситуация резко ушла в пике. Из страны уехал весь средний класс. Остались только богатые коррумпированные элиты, с энтузиазмом пилящие национальные ресурсы, и бедняки, которым уехать просто не на что. В городах люди реально голодают, а в курортных районах выживают за счёт немногочисленных туристов (в основном бразильцев и прочих латиноамериканцев). Для российских граждан страна безвизовая, а вот американцам и прочим капиталистам нужна виза, впрочем, желающих её получить всё равно нет. Для решения социальных проблем ничего не делается, видимо, правительству не до того, а вот с голодом непонятно. Казалось бы, палку в землю воткни — прорастёт. В нескольких километрах от города можно просто залезть на пальму и есть бананы и кокосы. Тут даже отдельная статистика для зашибленных кокосами существует. На картах Google-панорамы Венесуэла в отличие от окружающих её стран — белое пятно.

БОЛИВАР НЕ ВЫНЕС

Экономика мертва, тотальная безработица. Представительств иностранных банков нет, банковские карты международных платёжных систем не работают. Правда, в некоторых местных банках их можно использовать, но я не советую, потому что официальный туристический курс обмена ниже рыночного в 10 тысяч раз! Для лучшего понимания перекоса государственной плановой экономики приведу простой пример: фиксированная цена бензина — 1 боливар за литр, то есть за 1 долл. по курсу можно купить 30 стандартных 20-кубовых бензовозов. Топлива полно, и за ним нет очередей, но для иностранцев предусмотрены специальные цены и на топливо, и на гостиницы. Однако все ограничения легко обойти, если кто-то платит за тебя местной карточкой, а ты с ним рассчитываешься одним из способов, о которых мы поговорим ниже. Да, и ещё, нужно отметить две венесуэльские особенности. Во-первых, не все местные банки сотрудничают друг с другом и, например, оплату за гостиницу не примут с карты «чужого» банка. Во-вторых, местным жителям запрещено иметь валюту — по закону за это грозит тюрьма (знакомая советским гражданам статья «За валютные операции»). Хотя сейчас следят за этим не так уж строго. Кстати, пребывание в тюрьме должны оплачивать родственники — на гособеспечении можно протянуть месяц-два, не больше.

Наличных нет, инфляция летит как грузовик с горы. Было золотое время, когда за 1 боливар давали 4 долл., сейчас за 1 долл. дают 600 тыс. боливар. Но с рюкзаками денег никто не ходит, потому что столько бумаги в стране по факту нет. Все используют кредитные карты, при оплате которыми в целях защиты от воровства кассиры обязаны вносить в чек данные «седулы» (удостоверения личности). Соответственно, иностранцам официально оформить местные карточки нельзя. Кроме того, с этого года им запрещено продавать и сим-карты с возможностью выхода в интернет. И если телефонный интернет ещё кое-где работает, то бесплатного, скажем, в кафе или гостиницах, по сути нет. Повсюду длинные очереди к банкоматам и в банки, потому что не за всё можно заплатить картой. Для тех же автобусов и такси нужны наличные, а лимит на их снятие крошечный и максимум три операции в день. В итоге у приехавшего иностранца есть наличная валюта (евро почти не берут, только доллары), у него есть карты международных платёжных систем, но он ничего не может купить. И договориться без знания испанского не получится, ведь те, кто хоть как-то говорил по-английски, свалили из страны. Можно, правда, найти местного, у которого есть счёт в США или другой стране, перевести ему туда деньги, а он или оплатит твою покупку со своей карты, или даст её в пользование вместе с копией личной седулы. Но на седуле фото владельца, и дотошные кассиры, бывает, отказываются принимать платежи, мотивируя это тем, что на фото не вы. «Страна в полной заднице, и скоро этот нарыв лопнет», — говорят одни венесуэльцы. «Нет, — отвечают другие, — у нас все патриоты и к тому же безынициативные, поэтому всё так и будет гнить годами…»

Коррупция процветает! Однако сейчас началась серьёзная грызня между гвардией и полицией, и все опасаются провокаций, поэтому от незнакомых деньги не берут. Про политику говорят разное. Что Америке для поддержания жизни надо сожрать ещё одну колонию; что Россия, чья «Роснефть» работает здесь на добыче и переработке нефти, поддерживает правительство; что если нефть Венесуэлы выпустить на свободный рынок, то разом рухнут экономики всех зависящих от нефти стран… Гадай не гадай, но всем видна только верхушка этого айсберга. Кстати, подобно верхушке айсберга и заборы здешних домов. Поверх любого из них — колючая проволока, электрический кабель или зацементированные осколки стекла. Снизу либо собаки, либо вооружённые охранники. На всех окнах, даже на лачугах, решётки.

ЕЩЁ ПРО ЖИЗНЬ

В роскошных торговых молах полно вещей, но их почти никто не покупает, ну кроме правительственных и военных чиновников. Средняя зарплата — 4–5 долл. в месяц, а пенсия — 1–2 долл. Цены очень разные, местное производство не стоит ничего, правда, и качество у него соответствующее, а всё привозное — как в Европе. В огромных супермаркетах тянутся тоскливые ряды полок, заставленные бутылками с водой и собачьими консервами. Хотя выбор овощей и фруктов вполне достойный. Есть мясо и сыры, но по неподъёмным для населения ценам. Алкоголь тоже на любой вкус и цвет, но в основном это ром и его производные, вина почти нет. Бутылка отличного рома стоит чуть больше 1 долл. Много медицинского спирта — 15 литров за 1 долл., но его здесь не очень берут. Нет туалетной бумаги, причём как в магазинах, так и в общественных туалетах. Только дорогие рестораны и кафе позволяют себе такую роскошь. А ещё невозможно купить средства женской гигиены, и, как рассказывали местные, когда грабят дома, то забирают и их. Если найдут. Лекарства есть, но только венесуэльского производства.

Большинство фотографий нам пришлось делать украдкой или из окна машины. Фотоаппарат нельзя носить открыто, да и телефон, как мы уже говорили, лучше лишний раз не вытаскивать. Нигде! В один из дней мы прогулялись по побережью через рыбацкие деревеньки. Всюду лодки, сети, горы мусора и дети. Сзади, метрах в ста, дорогие пустующие гостиницы, много заброшенных зданий, некогда крутые аквапарки и недостроенные отели. В одном месте нам попалось сооружение, напоминающее большой скворечник, но жили в нём не скворцы, а какие-то странные и довольно опасные на вид люди. Впрочем, птицы тоже были — похожие на крупных стервятников помойные куры. Одна деталь пляжного ресторанчика произвела на нас неизгладимое впечатление. Это был биотуалет, и выглядел он следующим образом: кабинка у забора, с трёх сторон обитая железом, внутри в песке ямка, которую регулярно перекапывают и заливают соляркой…

В аэропорту Каракаса есть тележки для багажа, но на них сидят темпераментные дяди и выдают только вместе с собой в качестве носильщиков и охранников. Повсюду снуют вороватые попрошайки, никакой информации и даже табло нет. Огромные очереди на досмотр. Те, кто часто летает, говорят, что и в три часа перед вылетом можно не уложиться — много времени отнимают всевозможные проверки, просветки и наркоконтроль.

Бежавший из страны средний класс, зачастую

не успевал продать или забрать с собой

свою собственность

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ В ГОРЫ

Нам нужны были кое-какие запчасти для нашей небольшой яхты, и мы рассчитывали купить их в Венесуэле. Это придавало поездке черты фантастического романа. Вы прилетаете на некую планету, на которой прежде были космопорты, оживлённая торговля с соседними галактиками, ремонтные базы и подготовка кораблей к межзвёздным рейсам. Но случился некий катаклизм из шести русских букв, и теперь, чтобы улететь на своём звездолёте, вам надо войти в контакт с местными посредниками-агентами, добыть детали со сломанных кораблей, прорваться сквозь коррумпированные бюрократические заслоны и увернуться от встречи с пиратами. В буквальном смысле, так как рыбаки здесь частенько промышляют разбоем. Зато появилось время узнать другую, сухопутную, часть страны.

Хижины коренных жителей в дельте Ориноко

Горы, саванны, джунгли и тропические леса — чтобы увидеть всё, не хватит и месяца. Даже с использованием легкомоторной авиации, которая здесь очень доступна и пока ещё в приличном состоянии. Основные способы передвижения, организуемые гидами вдали от городов — это, как правило, вездесущая Toyota Land Cruiser 70 (исключительно с бензиновым двигателем) и самолёт. Для управления машиной достаточно обычных российских прав и наличия документов на автомобиль от хозяина. Ездят в целом спокойно. Всё-таки «транкила» (релакс) — здесь главный принцип жизни. Иногда пропускают пешеходов, но поворотники никто не включает, и правило помехи справа не работает. На красный свет не останавливаются, а если ты всё же остановился при пустом перекрёстке, то, скорее всего, тебе въедут в зад. При этом аварий на удивление мало. Люди в кузове грузовика или пикапа — норма. Много машин с глухой чёрной или зеркальной тонировкой, в том числе и лобового стекла (иногда только как в танке прорезана полоска для обзора). Необходимость пристёгиваться ввели совсем недавно, но ремни всё равно игнорируют. Автопарк соответствует ситуации в стране: есть новые дорогие машины, в основном внедорожники (ещё бы, ведь дороги никто не ремонтирует), есть и приветы из шестидесятых — многолитровые американские легковушки. Понятие техосмотра и налогов на автомобили отсутствует. Страховка гражданской ответственности обязательна, но на практике из-за инфляции она мало что значит. Штрафы есть, но они дешевле чашки кофе… Посты милитари-полиции — коллективос у каждого второго перекрестка. Причём они постоянно кого-нибудь потрошат. Знакомая венесуэлка Патрисия говорит, что все они не на стороне закона, а на стороне своего кармана. Дорожных знаков нет. Совсем! На федеральной трассе засыпанные песком провалы и огромные дыры в асфальте. На ней же прямо посреди дороги, за лежачим полицейским, торгуют фруктами. Ночью даже на внедорожнике ехать с нормальной скоростью довольно сложно.

В кондиционированной прохладе пустого супермаркета

музыканты играют в основном для себя

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

В Венесуэле есть несколько мест, в которых нам настоятельно советовали побывать. Базовым городом стал Пуэрто-Ордаз на реке Ориноко (от него на внедорожнике можно отправиться в любую сторону, например, к Санта-Елене). В тропических лесах штата Боливар, в национальном парке Канайма, площадь которого составляет около 35 000 кв. км, находятся несколько чудес Венесуэлы. Кстати, в 1994 году этот парк был внесён в список наиболее охраняемых природных объектов мира. Первое чудо — водопад Анхель (по-испански Salto Angel) — самый высокий водопад в мире с высотой непрерывного свободного падения воды более 800 метров. Почему самый? А потому что есть хитрость в подсчёте, и где-то считают абсолютную высоту водопада, а где-то высоту падения воды. В 1933 году его обнаружил пролетавший здесь американский лётчик Джеймс Эйнджел, и долгое время водопад носил его имя. Но в 2009 году эксцентричный президент Уго Чавес на волне антиамериканизма переименовал это венесуэльское чудо в Керепакупаи-меру, потому что так, якобы, его называли ещё местные племена.

Второе чудо — гора Рорайма — самая древняя поверхность Земли (возраст пород — около 2 млрд. лет). Её высота больше двух километров, попасть наверх можно только пешком, оставив машину внизу. Описания этих столовых, с плоскими вершинами гор вдохновили Артура Конан Дойла на создание знаменитого романа «Затерянный мир». Термитные гнёзда на деревьях и прогрызенные термитами дорожки, пряные, сладкие и терпкие запахи, цветы и кустарники самых невероятных раскрасок… Попугаи, колибри, игуаны, пеликаны, муравьеды, обезьяны, крокодилы и пираньи — целый зоопарк на выезде. Есть, правда, и москиты, но далеко не везде и не во все времена года.

Если заказать экскурсию на небольшом самолёте, можно увидеть множество каньонов с вертикальными разноцветными стенами, плато и водопадами. Причём альтернативы самолёту нет, потому что тропинки зарастают за считаные дни, и без мачете не пройти и ста метров. Хотя и с мачете далеко не уйдёшь. В дельте Ориноко сохранились индейские племена, чей жизненный уклад не менялся с момента появления здесь первых европейцев. И это не какие-то туристические деревни Полинезии или показушные племена Африки — здесь всё по-настоящему. На побережье Карибского моря, где температура воды даже зимой не опускается ниже 27 градусов, нет акул и медуз. Зато есть песочные пляжи, пальмы и острова с гостиницами и любыми видами отдыха — как пляжного, так и активного.



Пустые пляжи курортного острова Маргарита.

Вода +27°. Акул, медуз и туристов нет

ЕЩЁ РАЗ ПРО ЦЕНЫ

В большинстве кафе цены просто смешные, и на 10 долл. на троих-четверых можно объесться морепродуктами и упиться фруктовыми коктейлями с ромом или без. Билет на паром от Пуэрто-ла-Крус до Пунта-де-Пьедрас (4 часа хода) в VIP‑салон стоит около 1 долл., а на внутренние авиарейсы и того меньше — около 50 центов. Правда, его можно купить только в день вылета утром в офисе компании, отстояв очередь и оплатив исключительно местной картой. Десяток кокосов — 1 долл., 10 кг маракуйи, папайи или ананасов — тот же доллар. Так же как и восемь тарелок устриц. Такси за расстояние в 30–40 км — не больше 2 долл. Стрижка, массаж и всё, что делают руками, почти ничего не стоят. Однако платить всё же надо, и это часто связано с ощущением опасности, а иногда и реальным её воплощением. Впрочем, нам повезло, и мы нашли людей, благодаря которым, несмотря на многочисленные особенности этой страны, у нас остались от неё исключительно положительные впечатления. Больше того, мы очень надеемся попасть в Венесуэлу ещё раз.

Текст Евгения Любимова

Фотографии Евгения Любимова и Venetur