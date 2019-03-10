Красивый вид

Мы продолжаем начатый в прошлом номере обзор самых красочных инстаграм-аккаунтов со всего мира о дорогах, приключениях и автомобилях

Это не личный, а общественный инстаграм. Его создала группа тревел-фотографов, активно путешествующих по России. Дагестан, Камчатка, Алтай, Приэльбрусье и Домбай, озёра Карелии и плато Республики Коми — всё попадает в объектив участников. Чтобы фолловерам было проще повторить маршруты @russianexplorers, каждая фотография обязательно сопровождается геотегом.

Instagram: @russianexplorers Страна: Россия Количество подписчиков: 62 700

Том и Лёвке — учёные и по совместительству сёрферы. Они ездят по миру на потешном зелёном классическом минивэне «Фольксваген» — для них он и средство передвижения, и дом, и большой друг. В инстаграме Том и Лёвке рассказывают о своих приключениях, красивых дорогах, пляжах, подходящих для катания на доске, местах ночёвок в лесу и параллельно дают советы: что брать с собой в дорогу, что делать, если раритетный минивэн сломается, как готовить на походной плитке, и вообще из чего состоят будни отважных автопутешественников.

Instagram: @vanstories Страна: Германия Количество подписчиков: 9 405

Симпатичный аккаунт фотографа и путешественника из Санкт-Петербурга Ильи Воскресенского — пейзажи, виды городов, съёмки дорог с дрона и подробные отчёты об автомобильных приключениях. Воскресенский нередко путешествует со своей семьёй — женой и двумя детьми — и бескорыстно делится советами и опытом. Что приятно, география путешествий не только зарубежная — дороги России исследуются блогером весьма скрупулёзно.

Instagram: @elivosk Страна: Россия Количество подписчиков: 298 000

Этот аккаунт – собрание пёстрых глав и лучших фотографий инстаграма о дорогах, тропах и автобанах мира. Извилистые серпантины в итальянских Доломитах, автомобильные зигзаги греческих островов, тропы, прорезающие национальные парки США, мосты, соединяющие норвежские острова, и заснеженные шоссе в самом сердце Исландии – всё здесь! А вдобавок полезные советы, плей-листы, живые обсуждения и практический опыт вождения в условиях крайней живописности.

Instagram: @instaroads Страна: весь мир Количество подписчиков: 40 300

Текст Виктория Базоева