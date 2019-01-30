Известный блогер Артём Ачкасов о выборе внедорожного маршрута

Зачем вообще люди покупают внедорожники? Существует несколько банальных и наиболее честных версий, относящихся к компенсации социальных и моральных травм, а также якобы повышенному уровню пассивной безопасности. Но вся суть высокого автомобиля с полным приводом раскрывается там, где нет ни городского «улья», ни других участников движения.

Представьте себе: узкая, без обочин, белая дорога, над которой плотно смыкаются высокие заснеженные ёлки. Песчаная грунтовка по высокому берегу бесконечной реки. Кочковатая рыже-зелёная степь, куда ни глянь — пустота, даже без Чапаева. Хоть глиняный пулемёт доставай. Внедорожник — уникальная возможность отдалиться от прогнившей насквозь цивилизации и насладиться тем немногим, что осталось нам от истинных ценностей.

Осознание красоты природы. Радость от отсутствия приёма сотовой сети. Взаимовыручка, работа с такелажем. Вечер у костра, ночёвка в палатке. А ещё желательно сделать это за выходные, ведь сколько бы мы не презирали цивилизацию, нужно вернуться домой к воскресному ужину, накормить собаку, получить порцию рекомендаций от жены, сделать с ребёнком уроки и быть готовым вернуться к своим обычным социальным функциям и производственному календарю.

Вот почему покатушки выходного дня часто превращаются в подобную цепочку событий: отъехать от города на 100—200 км, застрять в ближайшем лесу, провозиться целый день с тросами и лопатой, заночевать в машине, утром найти трактор, ещё немного поелозить, вернуться домой условно довольным… но это не точно.

Сколько бы я ни пытался наметить маршрут по генштабовским картам и космоснимкам, до боли в глазах пытаясь найти на них проторённые колеи, потом увязать всё это между собой и прикинуть время прохождения маршрута — каждый раз ошибался. То на моём пути возникал нелегальный шлагбаум, то фермер разобрал мост через реку, чтобы джиперы не совались на его поле, то размокший по весне мякиш колеи оказался непроходимым для стандартной техники. Объезд, снова объезд, застряли, ищем трактор…

Вот почему организация любого действительно интересного внедорожного путешествия, которое нужно уместить в строгие временные рамки, требует заранее разведанного маршрута, доступного участникам в формате трека GPX (его можно воспроизвести на любом смартфоне), или подробной легенды. Найти такие треки можно на форумах путешественников, охотников и джиперов, но это большая удача — мало кто охотно делится своими маршрутами.

Именно по этой причине, когда мне понадобилось провести внедорожный тур для блогеров на Chevrolet Niva, я позвонил своему давнему приятелю, который каждый год «наматывает» больше сотни тысяч километров по необъятным просторам России. Мы выбрали один из десятков маршрутов его проекта, провели за несколько дней разведку, записали обновлённый 800-километровый трек. Мероприятие прошло без сучка и задоринки. Впечатлений у участников — через край!

Когда я читаю в соцсетях комментарии диванных владельцев внедорожников, мол, ездить в коммерческие проекты по чужим трекам — это не круто, деньги тут платить не за что, бла-бла-бла, мне хочется сказать: ребята, а вы-то сами давно выезжали в лес не просто для того, чтобы застрять в ближайшей луже и залить фары, а для того, чтобы по-настоящему попутешествовать?

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