Jeep® Wrangler оснастили гибридной системой eTorque от Continental

Технологическая компания Continental объявила о содействии FCA US LLC в оснащении полностью обновленного Jeep® Wrangler мягкой гибридной технологией eTorque. Разработанная Continental первая в отрасли система Eco Drive 48 В с жидкостным охлаждением поддерживает технологию eTorque, которой внедорожник в значительной степени обязан своими характеристиками и которая вместе с тем повышает его топливную экономичность. Разработанная компактная система Eco Drive 48 В с интегрированной силовой электроникой позволяет использовать преимущества, предлагаемые технологией eTorque, в числе которых: пониженный расход топлива, улучшенный автозапуск, функция «старт-стоп» и пониженный уровень шума.

Андреас Вольф (Andreas Wolf), руководитель Continental Powertrain: «Электрический привод — ключевое направление мобильности будущего. Двигатель внутреннего сгорания и электрификация являются взаимодополняющими элементами с точки зрения эффективности — снижения выбросов CO2 и расхода топлива, и с точки зрения выбросов выхлопных газов. Не стоит забывать и об удовольствии от вождения, которое обеспечивает 48-вольтная система привода».

Eco Drive обеспечивает крутящий момент 120 Н·м, подаваемый на коленчатый вал через приводной ремень двигателя. Это позволяет выполнить автоматический запуск менее чем за 0,5 сек. Версия 31,5 фунта (14,3 кг) для Jeep также помогает максимизировать рекуперативное торможение и предлагает впечатляющую удельную мощность 4,1 кВт/л. Более того, эта технология позволяет передавать крутящий момент на колеса более чем в два раза быстрее, чем может обеспечить обычный 12-вольтовый стартер. Eco Drive 48 В с жидкостным охлаждением также быстрее вращает коленчатый вал двигателя, что делает преимущества системы eTorque очевидными. Жидкостное охлаждение системы Continental Eco Drive и инвертор обеспечивают непревзойденную мощность — способность поддерживать эксплуатационные характеристики при высокой температуре окружающей среды.

«Jeep Wrangler стал легендой с своем классе благодаря повышенной проходимости. Новые возможности для него открывает технология eTorque, в основе которой лежит 48-вольтовая система Eco Drive от Continental», – добавляет Крегг Уиггинс (Kregg Wiggins), старший вице-президент Continental Powertrain в Северной Америке.

Система Continental Eco Drive 48 вольт основана на модульной концепции. Это позволяет компании Continental масштабировать данную технологию, чтобы удовлетворить требования, предъявляемые к мощности и характеристикам автомобилей нескольких классов, в числе которых компактный дизельный Renault Scénic, высокопроизводительный седан Audi A8 и популярный внедорожник Jeep Wrangler. Кроме того, потребители могут испытать принципиально новую технологию eTorque на модели Dodge Ram 1500 2019, 3,6-литровый двигатель Pentastar V-6 которого стал победителем премии «Лучший двигатель года» (10 Best Engines) по мнению издания WardsAuto.

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