Kia тестирует обновленный Mohave

Число больших кроссоверов Kia снова вырастет: корейцы приступили к зимним дорожным тестам некоего весьма крупного прототипа, который считается Mohave нового поколения. Предположительно, экстерьер для него выполнят как раз в той стилистике, что была задана кроссовером Telluride, а также адаптируют для нового Mohave ряд реализованных на Telluride водительских ассистентов. А вот новой платформы будущему внедорожнику не досталось. По сведениям издания Motor1, новый Kia Mohave будет построен пусть на сильно модернизированной, но все же той же самой «тележке», что и предыдущее поколение. Более того, не исключено, что и разработкой новой моторной гаммы корейцы не будут себя утруждать. Kia Mohave может сохранить те же самые силовые агрегаты, с которыми продавался ранее чуть ли не по всему миру, включая Северную Америку.

В России внедорожник продается с единственной силовой установкой – трехлитровым дизелем мощностью 250 л.с. (549 Нм), восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. При этом на других рынках у модели есть доступ и к бензиновым агрегатам объемом от 3,8 до 4,6 л. Вполне возможно, для модели нового поколения двигатели лишь слегка модернизируют в угоду экологическим стандартам. Kia Mohave в настоящий момент продается в России (по цене от 2 539 900 рублей). И если его новая эволюция сохранит дизель, шансы модели на нашем рынке выше, чем и чисто бензинового Telluride с мотором 3,8 л.

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