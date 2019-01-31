Land Rover отказался от выпуска Range Rover SV Coupe

Руководство группы Jaguar Land Rover отказалось от производства ультрароскошной трехдверной версии Range Rover — SV Coupe. Модификацию планировали выпустить ограниченным тиражом 999 экземпляров и продавать по цене от 240 000 фунтов стерлингов (20,7 миллиона рублей по текущему курсу). Отказ от производства имиджевой модели связывают с сокращением издержек. Компания намерена уменьшить операционные расходы на 2,5 миллиарда фунтов, в связи с чем уже увольняет 4500 сотрудников. Также на перспективы SV Coupe могло повлиять падение продаж люксовых автомобилей в Китае.

Трехдверный Range Rover SV Coupe представили на автосалоне в Женеве весной прошлого года. Машина построена на базе обычного внедорожника, но общие у них только капот и нижняя часть крышки багажника. SV Coupe хотели комплектовать компрессорной пятилитровой «восьмеркой», выдающей 565 сил и 700 Нм момента, и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач ZF.

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