Завод Haval в Тульской области практически готов к запуску производства

Первая партия комплектующих модели Haval F7 уже в пути. Ориентировочная дата прибытия их из Китая — начало февраля 2019 года.

Завод Haval в индустриальном парке «Узловая» под Тулой — первый китайский завод полного цикла в России — уже работает в тестовом режиме и практически готов к запуску серийного производства, который намечен ориентировочно на апрель-май 2019. Всё оборудование для производства машин успешно ввезено на территорию РФ и уже смонтировано на площадях завода. Остались последние штрихи: провести отладку технологических процессов, уборку цехов, проверить готовность служб логистики и обслуживания оборудования.

Например, в цехе окраски работы по установке оборудования закончены на 95%, идёт уборка перед запуском. Цех укомплектован персоналом на 50%, продолжается подбор операторов до полной штатной численности. В цехе штамповки и сварки завершён монтаж линии и оборудования, идут наладка и последние приготовления к старту тестового производства.

Завершён монтаж всех автоматических конвейеров и манипуляторов для установки тяжёлых деталей автомобиля в цехе сборки. При тестовой сборке будет проверяться готовность персонала к выполнению производственных операций, наличие всех инструментов и материалов.

Haval очень тщательно подходит к исследованиям и передовым разработкам, все цеха завода оснащены на высшем уровне. На протяжении I квартала 2019 года планируется продолжать пробное производство кроссовера Haval F7, ориентированного на молодёжную аудиторию.

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