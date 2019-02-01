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Новости   1 февраля 2019   

INFINITI совместно с американскими колледжами разработает дизайн кроссовера ближайшего будущего

В рамках «Североамериканского Международного автошоу-2019» INFINITI представил концепт-кар QX Inspiration, знаменующий новую дизайнерскую философию бренда. Интерьер QX Inspiration создан вручную в технике японских ремесленных мастеров и с применением уникальных отделочных материалов. Стремительное развитие электрифицированных технологий и платформ, позволило разработать новое поколение интерьеров: просторных, продуманных, воплощающих принципы «омотенаши» — японского искусства приема гостей. Интерьер QX Inspiration это не только приятное место пребывания, он окружает водителя и пассажира заботой, комфортом и безопасностью.

Также на выставке в Детройте было объявлено о совместном проекте с двумя престижными высшими учебными заведениями США. Вместе с калифорнийским дизайн-колледжем ArtCenter и колледжем «Креативных разработок» в Мичигане дизайнеры INFINITI возьмутся за создание принципиально нового SUV. Программа, в которой примут участие студенты из Детройта и Лос-Анджелеса, стартует в нынешнем январе и продлится по май 2019 года включительно.  Альфонсо Альбайса, Старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Motor Co и Карим Хабиб, Исполнительный дизайн-директор INFINITI Motor Company примут непосредственное участие в этом захватывающем эксперименте и вместе с новым поколением автомобильных дизайнеров попробуют найти и воплотить эстетические принципы будущего кроссовера INFINITI.

«Программа партнёрства с дизайнерскими колледжами из Мичигана и Калифорнии начинается в очень удачное для INFINITI время, — рассказывает Альфонсо Альбаиса. – Для меня будет истинной честью поработать бок о бок с новым поколением талантливых дизайнеров, которые делают первые шаги в карьере. Наши дизайнеры и стилисты каждый день бросают себе новые вызовы и нынешняя возможность позволит им взглянуть на свою работу и на автомобильный дизайн с иной точки зрения».

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