Упаковать пикап. Зарубежный опыт.

Более грустным, чем пустой кузов пикапа, засыпанный снегом и окурками, может быть только кузов пикапа, беспорядочно заваленный походным барахлом.

Если вы пытались вытащить из-под кучи вещей брошенный туда вчера дорогущий спиннинг с дорогущей катушкой, то вы познали весь смысл поговорки про труд и пруд. А лопату? Да вообще хоть что-нибудь! Что угодно! Вещи в кузове магическим образом превращаются в подобие клубка из наушников, ключей от дома и машины и Victorinox в одном глубоком кармане. Они как мушкетёры — один за всех и все за одного. К чему это я? Приятно, когда все вещи лежат на своём месте. Вдвойне приятно, когда они остаются на местах даже после того, как вы миновали Лозьву и базу Ильича, а вожделенный Маньпупунёр уже маячит за ёлками. Для этого кузов надо дополнительно оснащать тем, что наши англоязычные коллеги называют storage solutions и что скудный в чёткости определений русский передать не может. Ну типа организация мест для хранения, эдакий комод. И решил я посему обратиться к зарубежному опыту. Предваряя подборку того, что навыдумывали американцы и австралийцы с британцами, замечу, что речь пойдёт не о строго экспедиционных системах, когда на кузов надевают специальное канопи упрощённой формы с дверцами по бокам и прочим. Разговор будет о том, что можно установить в кузов и накрыть штатным «кунгом» или крышкой.

TruckVault

https://www.instagram.com/truckvault_usa/

Американская компания, которая известна тем, что оснащает машины силовых ведомств. Продукция конторы пригодна не только для пикапов, но и для микроавтобусов, внедорожников с кузовом универсал и даже для легковых седанов. Причём установить системы хранения можно и в кузов или багажник, и в салон — рядом с задними сиденьями или вместо них. По сути, TruckVault предлагает индивидуально настраиваемый набор выдвижных ящиков разных размеров и конструкций, с разным наполнением и системой запирания. Ящики могут быть разделены на отсеки и заполнены амортизирующим материалом, как кейсы для точной аппаратуры и оружия, с собственными системами крепления, замками, ремнями, ячейками molle. Туда можно встроить походную плитку, мини-цистерну для питьевой воды и даже мини-бар! Что важно, снаружи системы TruckVault ничем себя не выдают, а то, что вы упакованы по самое «не балуйся», никому и знать-то не положено.

Decked

https://www.instagram.com/deckedusa/

Ещё одна известная фирма из Америки. Делает примерно то же, что и все, но у систем для хранения от Decked есть особенность — они изготовлены из прочного полимера, а не из металла. Решение верное, особенно с учётом того, что этот материал не похож на тот, из которого делали передние панели «девяток». Он ближе к тому, из чего делают затворную раму пистолетов марки Glock третьего поколения. Износостойкость девайсов на высшем уровне, надёжности позавидуют автомат Калашникова советской сборки вместе с японской «восьмидесяткой». Легкие и технологичные, они не боятся ни жары, ни холода. В компоновочном плане не отстают от остальных, а с учётом разнообразия форм могут вписаться в любую конструкцию. В открытых кузовах формируют прочное нескользящее второе дно. Операторы и фотографы обзавидуются. На этих штуках можно даже плавать — они не протекают!

Gearmate

https://www.pinterest.co.uk/gearmateltd/

Немного удивительно встретить в списке компанию из Великобритании, особенно с учётом того, что она специализируется на пикапах. Впрочем, теперь ещё и не только на пикапах, хотя это и основное направление. Принципиальное отличие продукции Gearmate от остальных в том, что у неё может быть три дна. То есть всё из всего выезжает. Вкладыш в кузов с боковыми ящичками выезжает из кузова, из него — основные ящики, а сверху ещё и крышка, она же пол. Клиенты на прочность сложно-сочленённой конструкции не жалуются. Пока. Не брезгует Gearmate и экспедиционными решениями, но об этом в следующий раз. Большая же часть клиентов Gearmate — это профессионалы, которым нужно возить с собой много инструментов и расходников, а также охотники с собаками, ружьями и непременно отдельной сумочкой для сапог-веллингтонов.

Этот материал, хочу заметить, мы размещаем не только для читателей, но и для наших немногочисленных производителей оборудования для пикапов и внедорожников. А вдруг вы ещё такого не видели?

Текст: Игорь Губарь