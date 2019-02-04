Ford Kuga получил ультракомфортную комплектацию

Новое исполнение кроссовера Ford Kuga предлагается специально для российского рынка. Фиксированная комплектация позволяет сэкономить на опциях до 80 000 рублей. Специальная версия построена на базе комплектации Titanium и получила говорящее название «Ультра Комфорт». Автомобиль дополнительно оснащен адаптивной биксеноновой оптикой, системой открывания двери багажника взмахом ноги, активным парковочным ассистентом с передними и задними парктрониками, а также электроприводом складывания зеркал. Такой Kuga с 2,5-литровым 150-сильным мотором, автоматом и передним приводом оценен в 1 625 000 рублей (с учетом всех действующих маркетинговых предложений), и, по подсчетам производителя, это на 35 000 рублей дешевле, чем если бы все опции заказывались для кроссовера по отдельности.

Кроме того, в Ford заявили, что выбор дополнений для исполнения «Ультра Комфорт» проводился на основании специального исследования, задачей которого было определить наиболее востребованные у российских покупателей опции.

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