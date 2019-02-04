Колесим по Киргизии

Эта необыкновенно красивая и приветливая страна лежит на Великом шёлковом пути между хребтами тянь-шаньских гор. К слову сказать, жители республики предпочитают её современное название — Кыргызстан. В то же время здесь не забывают русский язык и, как мы увидели позже, не спешат перечеркнуть своё советское прошлое. Киргизия в последнее время стала более открытой и привлекает своими красотами путешественников со всего мира.

Выбор полноприводного автомобиля для этой поездки был для нас совершенно очевиден, поскольку не приходилось ожидать разветвлённой дорожной сети, к тому же мы хотели посетить ряд интересных мест, к которым дорог вообще могло и не быть. Таким автомобилем стал для нас новый корейский кроссовер Santa Fe. Довольно-таки большой и вместительный, он не обещал выдающихся внедорожных качеств, но зато обладал множеством полезных «примочек» для комфортного путешествия.

Бишкек, главный город республики, по-восточному шумен и хаотичен. Движение по нему то и дело стопорится во всех ожидаемых и в самых неожиданных местах. На целый час мы застряли в районе центральной рыночной площади. В итоге город оставил довольно странное впечатление: в историческом центре немало национального колорита, а вокруг него полно домов советского периода, находящихся в весьма плачевном состоянии и производящих впечатление полного упадка.

Выбравшись наконец из городской толчеи, держим путь в Супару, аутентичную этнодеревню. Здесь на наших глазах приготовили свежую баранину, которую поджарили прямо на раскалённых открытым огнём сланцевых пластинах без всякого масла. Такой способ киргизы использовали на протяжении веков.

Еда в Киргизии сравнительно недорогая. Одно из самых популярных кушаний — бешбармак («пять пальцев»), которое тоже готовят из мяса молодого барашка. Его сначала отваривают, на первое подают бульон, затем — кусочки мяса, а после этого мелко рубят оставшееся мясо и смешивают с его домашней лапшой. Гостям традиционно предлагают главные деликатесы: щёчки, мозг и глаза. Всё это запивается кумысом или зелёным чаем. Впрочем, чай здесь подают всегда.

От столицы республики на восток идёт великолепная трасса, не так давно построенная китайцами. По мере удаления от Бишкека дорога начинает набирать высоту, чтобы перевалить через горный хребет Кюнгей-Ала-Тоо. За хребтом открывается вид на Иссык-Куль, жемчужину Киргизии. В переводе с киргизского — «горячее озеро». А насколько оно «горячо», нам ещё предстояло проверить. Национальное достояние республики славится своей прозрачной водой и длинными пляжами с мелким белым песком.

Спустившись к озеру, продолжаем свой путь вдоль его южного берега.Качество дороги здесь резко падает, она сужается до двухрядной, то и дело приходится лавировать между выбоинами. По пути периодически встречаются неработающие АЗС и какие-то самодеятельные точки, предлагающие бензин. Цены на топливо на цивилизованных заправках почти не отличаются от российских.

Этот берег довольно пустынный, населённые пункты встречаются нечасто, зато постоянно попадаются коровы, чувствующие себя полноценными участниками дорожного движения. Они совсем не стремятся уступать дорогу колёсному транспорту и порой совершенно неожиданно выскакивают из кустов на проезжую часть.

Следующую остановку делаем в местечке под названием Алмалуу. Здесь построен целый посёлок, сплошь состоящий из юрт. Исторически киргизы — кочевой народ, испокон веков мигрирующий вместе со стадами домашних животных.

Живут кочевники в юртах, которые, как и палаточный лагерь, быстро разбираются и легко собираются на новом месте. В Алмалуу можно погрузиться в подлинную атмосферу кочевой жизни коренного населения.

Национальной забавой у кыргызов считается старинная конная игра под названием «козлодрание», по-киргизски — «улактартыш», от слов «улак» («козёл») и «тартыш» («тянуть»). В начале игры обезглавленная туша козла кладётся в центре поля.

По сигналу судьи конные всадники, разбившись на две команды, устремляются к туше, чтобы захватить её и доставить в обозначенное место. По правилам игры участникам разрешается вести силовую борьбу руками вплоть до сваливания соперника на землю.

Посмотрев на улактартыш и дождавшись финала игры, выдвигаемся дальше на восток.

У селения Тосор сворачиваем в сторону от берега и покидаем асфальт. Проехав всего несколько километров, въезжаем в каньон под названием «Сказка» и словно переносимся на другую планету. Вода и ветер потрудились здесь на славу, создав причудливые каменные фигуры, напоминающие то экзотических животных, то сказочные замки. Тут можно увидеть и «хребет дракона», и самых диковинных существ, причудливые башни и таинственные жилища. Сказочности окружающему пейзажу добавляет преобладающий цвет всего этого великолепия — красновато-кирпичный. Здесь впору снимать марсианские хроники.

Оставив автомобиль на площадке, карабкаемся наверх вдоль удивительно ровной стены из высохшей глины. Вид, открывшийся нам, был каким-то совершенно неземным. На многие километры вокруг простирались красноватые горы. Это было больше похоже на декорации к какому-то фантастическому фильму.

Возвращаемся на трассу и продолжаем путь вдоль озера к его восточной оконечности. Там у подножия хребта Терскей-Ала-Тоо расположен город Каракол. Раньше он носил имя русского путешественника Николая Пржевальского, который закончил здесь свой жизненный путь.

За Караколом постепенно набираем высоту по суровому в своей красоте горному ущелью и в уже сгущающихся сумерках наконец достигаем конечной точки маршрута этого дня — горнолыжной базы «Каракол», расположенной на высоте 2300 метров над уровнем моря. Преодолев семь километров каменистой и довольно крутой дороги, мы набрали по высоте почти 600 метров от Каракола. Гостиница «Каприз» с высокой двухскатной крышей со всех сторон окружена горами, где-то далеко внизу светятся огни города, а над головой раскинулось бездонное звёздное небо.

На следующий день объезжаем Иссык-Куль уже с северной стороны. Этот берег разительно отличается от южного. Населённые пункты следуют один за другим, пейзажи за окном поменялись. Постоянные ограничения скорости (60 км в час) и, как следствие, множество патрулей дорожной полиции. Местная ДПС, сокращённо ИИМ, работает на дороге очень активно.

Причём отсутствие местной валюты у водителей-иностранцев не вызывает заминки — тут же предлагают заплатить пластиковой картой любого банка. Сотрудники предельно вежливы, беседе предшествует рукопожатие. Стражи порядка буквально тают, когда начинаешь хвалить их страну.

Заехали на курорт Чолпон-Ата, который славится своими восхитительными пляжами с белым мелким песком и невероятно прозрачной водой. Летом всегда наполненный отдыхающими, живописный городок был спокоен и тих после завершения пляжного сезона. Подъезжать к берегу озера на автомобиле здесь строго запрещено, поэтому, оставив его на расстоянии в несколько сотен метров, идём к воде по белому песку. Скинув одежду на пустынном песчаном пляже, мы с гиканьем бросаемся в прозрачную воду и не сразу осознаём, насколько она прохладна. Хотя «Иссык-Куль» и переводится как «горячее озеро», вода в нём всегда прохладная, даже в самую жару.

Поездка по Киргизии получилась короткой, но необычайно насыщенной. Мы увидели, насколько красива и разнообразна эта страна, как дружелюбно местное население, включая сотрудников ДПС. Отсюда совсем не хочется уезжать. В следующий раз обязательно нужно будет доехать до Оша, южной столицы древней страны и воротам к Памирскому тракту.

Текст: Владимир Головин

Фото: Автор