УАЗ Хантер стал героем рекламной кампании в Мексике

Агентство по туризму Мексики выпустило рекламный ролик с автомобилем УАЗ Хантер. Российский внедорожник продвигает мексиканские горы, пляжи и фантастические виды для европейских и американских туристов.

Три года назад министерство туризма страны стало продвигать суверенный независимый штат Южная Нижняя Калифорния как отличное место для искателей приключений, преимущественно из Соединённых Штатов и Европы. Серфинг, велосипеды и кэмпинг — основные активности для туристов. Недавно для рекламы курорта был снят рекламный видеоролик, одним из главных персонажей которого стал внедорожник УАЗ Хантер.

90% внедорожников штата — хорошо узнаваемые автомобили японского производства. Поэтому для рекламы мексиканского штата был необходим автомобиль, который помог бы привлечь дополнительное внимание к штату Южная Нижняя Калифорния и в то же время оставался бы интересным для большей части аудитории.

«Мы хотели обратиться к автомобилю, который бы выглядел по-настоящему интернационально. Нам была нужна брутальная машина, внедорожник с большими колесами и рамой, как у игрушечного автомобиля. Российский полноприводный автомобиль подходил, как перчатка», — вспоминает Родригес.

«Ролик мексиканских рекламистов отлично передает суть автомобиля УАЗ Хантер. Этот автомобиль и в России часто воспринимается аудиторией как машина для активного отдыха и приключений. Применение УАЗ Хантер для продвижения туризма в одном из интереснейших штатов Мексики – удачное решение», — говорит заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Ульяновского автомобильного завода Сергей Травкин.

Съемки и создание ролика продолжались около года. В настоящий момент агентство по туризму планирует снимать еще несколько роликов, не исключено, что в одном из них будет задействована машина УАЗ-452, легендарная «Буханка». У съемочной группы остались самые теплые воспоминания о годе работы с российским внедорожником. Когда рекламисты сидели за рулем Хантера, многие люди останавливали их, аплодировали и показывали большой палец. Многие спрашивали, где такую машину можно купить. Серфер вспоминает несколько преимуществ Хантера: подвеска вела себя очень надежно при езде по пересеченной местности, а любая грязь после бездорожья быстро смывалась.

«В сентябре 2018 года открылся первый официальный дилер УАЗ в Мексике. В 2018 году УАЗ экспортировал в Мексику свыше 100 внедорожников Хантер, а также тестовые образцы автомобилей Патриот, Пикап и Профи для апробирования мексиканскими клиентами», – говорит Сергей Травкин.

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