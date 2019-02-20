20-24 февраля 2019 состоится международная выставка-ярмарка «Территория охоты, рыбалки, туризма»

С 20 по 24 февраля 2019 года (5 дней) в МВЦ «Крокус Экспо» состоится международная выставка-ярмарка «Территория охоты, рыбалки, туризма» ( м.Мякинино или МКАД 66 км, пав.2, зал 7, вход свободный), которая дважды в год объединяет охотников, рыболовов, любителей туризма и активного отдыха из разных регионов России и зарубежных стран.

Ожидается, что весной этого года количество посетителей выставки превысит 16 000 человек. На сегодняшний день выставка-ярмарка – это эффективная коммуникационная площадка, которая позволяет получить полную информацию о новинках рыболовно-охотничьего рынка и товарах туристического назначения, продуктивно провести переговоры с представителями оптово-розничной торговли, найти новых партнеров с наиболее выгодными условиями сотрудничества из числа российских и зарубежных экспонентов, а также заключить долгосрочные контракты на прямые поставки.

В работе выставки-ярмарки «Территория охоты, рыбалки, туризма / Весна 2019» примут участие свыше 170 производителей и дистрибьюторов из России, Италии и ЮАР. География российских участников охватит 22 региона: Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Волгоград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, Орел, Ростов-на-Дону; Волгоградскую, Воронежскую, Нижегородскую, Тверскую, Тульскую области; Камчатский, Красноярский, Пермский, Ставропольский, Хабаровский края; Республики Адыгея, Дагестан, Татарстан.

На площади более 5 000 кв. м экспоненты продемонстрируют широкий спектр продукции и сопутствующих услуг рыболовно-охотничьего, туристического и спортивного ассортиментов. Рыболовные снасти, оснащение, экипировку и аксессуары продемонстрируют компании: ТД «Окунь», «Лодкин Дом», «Рыболовный беспредел», «Дом рыбака», «Петроканат», «Вуокса», «Три кита», индивидуальные предприниматели: В.Ильичев, М.Купцов, Г.Поляков, И.Агафонов, К.Тюрин. Широкий спектр ножевой продукции представят мастера компаний: «Ворсменский нож», «Пампуха», «Товарищество Завьялова», «Коваль», «Мастерская Семина», «Фабрика Баринова», «Дукан Востока», «Булатный нож», «Династия «Knife», «Медведь». Любители истории оружия непременно заинтересуются стендами салона «Пашихинъ». Ознакомиться с новинками современной экипировки можно будет на стендах компаний: «Орлан», «М65», «Тундра», «Tesko». Световое и оптическое оборудование представят компании: «Альфа-оптикс», Люменхаус», «Профоптика», «Спутник».

Удобное туристическое оборудование можно будет найти на стенде фирмы «Большой поход». В этом году посетителей выставки-ярмарки «Территория охоты, рыбалки, туризма» ожидает множество развлекательно-познавательных мероприятий: мастер-классы по теории и практики рыбной ловли, особенностям применения различных типов приманок, практике эффективного вываживания, способам подманивания водоплавающей, боровой и степной дичи, имитации голосов птиц с помощью манков от лидеров отрасли; тренинги по особенностям использования охотничье-рыболовной экипировки и практические занятия по выживанию в условиях дикой природы для новичков; консультации по организации рыбалки на Дальнем Востоке и подготовке к сафари-турам для профессионалов со стажем. «Территория охоты, рыбалки, туризма» является не только прекрасной площадкой для презентации своей продукции широкой профессиональной аудитории и поиска новых бизнес-партнеров, но и местом для интересного и полезного семейного времяпрепровождения, где каждый любитель активного отдыха, безусловно, найдет занятие по душе.

Вход на выставку-ярмарку бесплатный.

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