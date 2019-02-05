Пять самых «обременённых» внедорожников 2019 года

Пока народные массы возмущаются по поводу повышения НДС, продавцы с радостью рапортуют об очередном росте продаж в самом дорогом сегменте рынка. Это другая жизнь, не понятная простым смертным. Чем дороже, тем лучше. Чем мощнее, тем дороже. И если кого-то впечатляют цифры на ценниках, то дальше лучше не читать, а, может быть, выпить успокоительного и подумать об отпуске, ибо я собираюсь рассказать о самых затратных кроссоверах и внедорожниках с точки зрения официального налогообложения.

Ещё год назад этот рейтинг выглядел бы совершенно иначе. Но за 2018 год на наш рынок было выведено сразу три автомобиля-утопии. Lamborghini Urus для тех, кто хочет побыстрее. Mercedes G-класса — сами знаете для кого. Ну и один аппарат для тех, кто плевать хотел на все «ламбо» и «гелики», — Rolls-Royce Cullinan. То есть максимальная цена на новый полноприводный автомобиль за год взлетела выше небес и устремилась в погоню за родстером Илона Маска.

MERCEDES G-CLASS

«Тот самый гелендваген» теперь… не тот. Вернее, внешне похож, но по сути — абсолютно другой набор механизмов. Передняя подвеска потребовала и получила независимость, интерьер стал пригоден для человека с нормальными антропометрическими данными, а цена стала «ещё более больше». От 12,5 миллиона рублей за холодильник с мотором в 585 л. с. Транспортный налог за 2019 год составит 87 750 рублей.

LAMBORGHINI URUS

Urus — первый опыт бренда в проектировании подобных изделий. Поэтому итальянцы решили, что лучше всех с этим справятся немцы. Urus построен на той же платформе, что и VW Touareg, Audi Q7 и Q8, Bentley Bentayga и Porsche Cayenne. Плюсы: он не боится бордюров. Минусы: может быть сыроват, в плане качества. Мощность — 650 л. с. Цена — от 16 миллионов. Налог за 2019 год — 97 500 рублей.

ROLLS-ROYCE CULLINAN

Первый в истории «роллс», способный передвигаться по бездорожью. Он же по большому счету первый опыт компании в серийных универсалах с полным приводом. И снова не обошлось без немцев. Они работали «под прикрытием»: представители Rolls-Royce не афишируют свои связи с BMW, но мы-то знаем… Всего 32 миллиона рублей — и он ваш. А государству за год владения придётся заплатить ещё 85 650 рублей.

BENTLEY BENTAYGA

Bentayga с мотором W12 мощностью в 608 л. с. стоит у нас от 16 миллионов. И знаете, тут снова не обошлось без Германии. Та же платформа VAG, те же компоновочные решения. И снова это не афишируется. Но платить за этот инженерный интернационал в Москве придётся 91 200 рублей в год. Как-то странно получается: мудрят немцы, а платить нам…

JEEP GRAND CHEROKEE TRACKHAWK

Ну и главный возмутитель спокойствия если и имеет отношение к Германии, то весьма отдалённое. Jeep Grand Cherokee спроектирован ещё на древней платформе Mercedes ML, причём оригинал уже дважды полностью обновился, а «гранд» до сих пор в строю и не думает уходить на покой. В этом году обещают, что в Россию привезут-таки самую мощную версию Trackhawk с исполинским Hemi V8 объёмом в 6,2 литра. С помощью компрессора мощность раздули до 717 л. с. Да, налог на него уже превышает «психологический порог» в сто тысяч (точнее, 107 550 рублей), но ведь стоит Trackhawk в два раза меньше Urus, а разгоняется как минимум не хуже! Одна беда: о том, что это самый мощный кроссовер на планете и в России, будет знать, скорее всего, только его владелец. Слишком уж скромно выглядит Trackhawk.

Дочитали до конца? Выпили настой валерьяны? Дуйте за боярышником! Ведь главная несправедливость в том, что в Москве транспортный налог выше, чем где-либо в России. Но и здесь есть вариант сэкономить, если ставить приобретённое имущество на учёт в ГИБДД, например, в Республике Ингушетии. Там, если в документах указана мощность в 251 л. с. и выше, государство требует с населения 40 рублей за 1 л. с., а в Москве при тех же вводных придётся отдать уже 150 рублей. И нет, я ни на что не намекаю…

Текст: Вадим Клепнёв