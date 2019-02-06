Range Rover Velar получил роскошную комплектацию SVAutobiography

Range Rover Velar обзавелся традиционной для бренда роскошной комплектацией SVAutobiography. Velar стал мощнее, роскошнее и ярче, но просуществует в линейке Land Rover совсем недолго. Опознать новую версию можно будет, например, по особому синему оттенку цвета кузова и черной крыше, оригинальному переднему бамперу, увеличенной решетке радиатора и «четырехствольному» выхлопу. Кроме того, новинке полагаются 21- и 22-дюймовые колесные диски особого дизайна, а также многочисленные тематические шильдики. Отделка интерьера отличается особой прострочкой на коже и рядом других нововведений. В списке оборудования появились, к примеру, спортивное рулевое колесо и передние кресла с функцией массажа (доступные, правда, в качестве опции).

Оснащать Range Rover Velar SVAutobiography планируется традиционной для таких комплектаций силовой установкой – пятилитровым компрессорным V8, позаимствованным у Jaguar F-Type SVR. 550-сильный мотор способен разогнать 4,8-метровый внедорожник до 100 км/ч примерно за 4,3 секунды, а максимальная скорость новинки составляет 274 км/ч. Помимо нового двигателя, внедорожник пережил и ряд других доработок ходовой части. В частности, пересмотрены настройки подвески и перекалибрована система управления полным приводом, установлены более мощные тормоза.

Тираж роскошной новинки будет ограниченным. Британцы предпочли не уточнять количество запланированных к выпуску «супервеларов» в экземплярах, но заявили, что производить их будут не более года. Цены пока объявлены только для Великобритании – там Range Rover Velar SVAutobiography будет стоить как минимум 86 120 фунтов (примерно 7,4 млн рублей). В России цены на стандартные «Велары» в зависимости от комплектации укладываются в диапазон от 4 до 6,5 млн рублей.

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