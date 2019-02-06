Ford F-150 Harley Davidson Edition покажут в Чикаго

Tuscany Motor Company, выпускающее спецверсии пикапов по лицензии Ford, представит на автосалоне в Чикаго новый F-150 Harley Davidson Edition. Машина получит улучшенную подвеску с увеличенным дорожным просветом, особый декор экстерьера и дополнительное оснащение. Ford F-150 Harley Davidson Edition можно будет отличить по особой накладке на передний бампер с защитной пластиной, решетке радиатора с контрастной окантовкой и рисунком в виде сот, передним буксировочным крюкам, капоту с воздухозаборником, 22-дюймовым колесам в стиле Harley-Davidson Fat Boy и эмблемам. В оснащение пикапа войдут 35-дюймовые внедорожные покрышки, разработанная специально для модели подвеска BDS с амортизаторами Fox, выдвижные подножки, интегрированный в бампер блок дополнительного освещения, спортивная выхлопная система, выкрашенные в цвет кузова накладки на колесные арки.

Цена Ford F-150 Harley Davidson в черном цвете Agate Black составит 97 415 долларов (6,4 миллиона рублей), белом White Platinum — 97 710 долларов, а сером LeadFoot — 98 433 доллара.

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