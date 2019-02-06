Джиперские полезности из Сети. Часть 2

Продолжаем сёрфинг по просторам интернет-гипермаркетов в поиске полезных для энтузиастов офф-роуда товаров.

Не надо путать ответственное потребление и осознанное! Одно заморочено на экологии и ресурсах, а второе не позволяет нам завалить багажник барахлом. К чёрту прагматизм, сегодня мы просто побалуем себя милыми безделушками — и никакой морали!

Напомню, что цены постоянно меняются и являются строго ориентировочными.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМ



https://clck.ru/F9crk

Раньше такое учили собирать в журнале «Радио», а юные инженеры поражали девчонок, включая лампу, не вставая с дивана. Теперь пульт включения всего на свете можно купить за несколько сотен рублей и приспособить, например, для рабочего света, сервопривода ворот в гараже, прожектора на балконе — «мальчик, отойди от машины» — или той же лампы, хотя жену таким уже сильно не удивишь. Не уверен, что именно этот пульт можно использовать для дистанционного управления лебёдкой, но он и не единственный на сайтах-маркетплейсах. Рабочая частота радиоканала — 433 МГц. У пульта более 90 % пятизвёздочных отзывов, так что можно брать. Главное — не перепутайте полярность: спалите блок питания! Стоит всего 270 рублей.

НОМЕРНОЙ СВЕТ



https://clck.ru/F9dJy

Если вы так и не придумали, куда пристроить ещё одну люстру, попробуйте весьма неожиданное место. Это не только держатель для дополнительного света, но и прочная рамка номерного знака. Отлично подойдёт для установки противотуманок или дополнительных фар дальнего света. Единственное, что настораживает, так это слабая защищённость от противоправных действий — надо придумывать какие-то секретки или срывные болты. Кронштейн-рамка не противоречит требованиям ПДД и стоит 680 рублей. По секрету скажу, что её можно и сзади пристроить, вдруг вам и заднего света мало!

СЕРЁЖКА И ЧЁРНЫЙ РУКАВ



https://clck.ru/F9iZa

На страничке магазина сей предмет романтично называется «серёжка с черным рукавом», а по сути — это обыкновенный софт-шакл. Эти элементы такелажа с трудом пробиваются в ортодоксальную джиперскую среду, да и стоят не так уж мало. При этом практики доказали надёжность, выносливость и приличную прочность таких шаклов. По ссылке можно заказать изделие с заявленной прочностью на разрыв 15 и 18 тонн, при этом масса самого девайса не превышает 300 граммов. Вот только цена мне не нравится. Две тысячи рублей за полметра верёвки из высокомолекулярного полиэтилена — это многовато. Но если хочешь быть модным — раскошеливайся!

ОТКРЫВАШКА

https://clck.ru/F9nAz

Не мог я пройти мимо такой милой штучки, тем более в описании говорится, что это интимный товар! Представляете, валяетесь вы под своим «уазиком», а бутылку «Буратино» открыть нечем… Всего 500 рублей — и открывашка всегда с вами, а вернее, с внедорожником. И кстати, она прекрасно сочетается с кронштейном-рамкой для номерного знака. Не забывайте, сегодня мы веселимся, поэтому минимум здравого смысла и социальной ответственности!

НАШЕ ВСЁ



https://clck.ru/F9rGd

Эта верёвочка составляет пласт культуры, до которого не дотягивают хиппи, толкиенисты и веганы!

На ней ковалась победа в восемнадцати разных войнах — от захватнических до освободительных. Эта штука победила фашизм, коммунизм и прокрастинацию в 190 страна мира. Это — паракорд! Ничего не буду больше объяснять. Купить обязательно и хранить в бардачке. Приеду — проверю! Целых десять метров за 121 рубль.

Текст: Игорь Губарь