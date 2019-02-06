Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq

Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы. Публичная премьера новинки состоится в начале марта 2019 года на Женевском автосалоне. Дизайн интерьера, как и экстерьер, выполнен по мотивам концепта Vision RS, представленного осенью прошлого года на автосалоне в Женеве.

Отдельного внимания заслуживают полностью цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, который, как утверждают в компании, стал одним из самых больших экранов в данном сегменте. Отделка тканью с кристаллической «структурой» и покрытием из микрофибры – уже не новость, то же самое мы видели на новом хэтчбеке Scala и, скорее всего, увидим на всех будущих моделях Skoda. Заявленный объем багажника – 400 литров, вырастающий до 1395 литров при сложенных задних сиденьях. Skoda Kamiq построят на базе «младшей» модульной платформы MQB-A0, которая уже используется немецким концерном во всех компактных моделях (к примеру, VW T-Cross и Seat Arona). Моторную гамму новинка, скорее всего, позаимствует у Volkswagen T-Cross, доступного нынче лишь с двумя бензиновыми «турботройками» на 95 и 115 лошадиных сил.

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