Lagonda показала тизер электрокроссовера All-Terrain

Концепт под названием All-Terrain, тизер которого опубликован от лица марки Lagonda, должен стать первой самостоятельной моделью, которая появится на рынке под возрожденным британцами брендом. Таким образом, Aston Martin всерьез намекает на серийный электрокроссовер. Никаких внятных сведений о внешности концепта опубликованный тизер не дает: ясно лишь, что кроссовер должен получить внушительный дорожный просвет, матовую полосу, окаймляющую «решетку радиатора» (похожий элемент нес на себе и прошлогодний концепт Lagonda Vision) и видеокамеры вместо боковых зеркал.

Примерно столько же известно и о технической составляющей концепта – по сути, известно лишь, что Lagonda All-Terrain станет электромобилем. По одной из версий, кроссовер построят на той же платформе, что и концептуальный лимузин Lagonda Vision, но и о его силовой установке британцы почти ничего не рассказывали. Скудные данные исчерпывались сведениями о запасе хода примерно в 640 км, распределении тягового усилия индивидуально на каждое колесо и возможности беспроводной передачи энергии.

«Концепт Lagonda All-Terrain предлагает весьма четкие подсказки на тему того, какой именно станет первая модель бренда Lagonda, запущенная в серийное производство», — заявил глава компании Энди Палмер. Также он отметил, что с нетерпением ждет возможности оценить реакцию публики на новейший концепт – представят его на автосалоне в Женеве.